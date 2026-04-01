Cómo consultar los datos fiscales y el número de referencia para hacer la declaración de la renta 2025

Uno de los primeros pasos para hacer la declaración de la renta es comprobar la información fiscal que tiene Hacienda del contribuyente. Esto puede hacerse a través de diferentes vías, entre ellas con el número de referencia. ¿Cómo conseguir ambos datos y qué requisitos se necesitan? Te contamos cómo hacerlo, paso a paso.

¿Qué son los datos fiscales? Los datos fiscales son el conjunto de información que tiene Hacienda sobre el contribuyente, como su nombre y apellidos, su domicilio fiscal, sus cuentas bancarias, bienes inmuebles, préstamos y rendimientos del trabajo del año 2025. Algunos de estos datos ya aparecen en el borrador porque otras entidades —por ejemplo, empresas o bancos— los han reportado a la Agencia Tributaria. No obstante, es recomendable revisar que sean los correctos y, de hecho, es posible que haya información fiscal que no esté reflejada en el borrador, por lo que será el propio contribuyente quien tendrá que introducirla. Aparte de los datos del ejercicio de 2025, también pueden mirarse los de años anteriores. Los datos fiscales en la web de la Agencia Tributaria. AGENCIA TRIBUTARIA

¿Cómo puedo consultarlos y qué necesito? Los datos fiscales pueden mirarse a través de la web o la app de la Agencia Tributaria y para ello es necesario tener DNI electrónico, el sistema Cl@ve o el número de referencia. Si es la primera vez que se accede a ellos, el sistema pedirá al usuario que ratifique o modifique los datos fiscales que aparecen en pantalla. Por otro lado, esta información también puede consultarse mediante la casilla 505 de la declaración presentada el año pasado.

¿Qué es el número de referencia y cómo lo consigo? El número de referencia es un sistema de autenticación que permite acceder a varios servicios de la renta, como pedir cita previa, gestionar la declaración de forma online o pedir una certificación tributaria del IRPF. Se trata de un código de seis caracteres y para conseguirlo hay que introducir el importe de la casilla 505 de la declaración presentada en el ejercicio pasado. Si no se presentó, se solicitan los últimos cinco números del IBAN de una cuenta bancaria. Ejemplo de número de referencia. AGENCIA TRIBUTARIA Cabe recordar que el número de referencia no es un requisito indispensable para poder acceder al borrador, ya que existen otras vías como el DNI electrónico o el sistema Cl@ve.

¿Se puede pedir más de una vez? Se pueden solicitar varios números de referencia, pero hay que tener en cuenta que solamente es válido el último de ellos, ya sea por una alternativa u otra. Por tanto, si se obtiene a través de la app, al volver a solicitarlo en el navegador, se revocará la anterior referencia generada.

¿Puedo obtener la referencia de un familiar? También es posible conseguir el número de referencia de un familiar, siempre y cuando se cuente con la información requerida: el DNI del titular y su fecha de validez, la casilla 505 de la declaración que presentó el año pasado o los últimos cinco dígitos de la cuenta bancaria.