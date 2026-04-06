Qué son las deducciones y cómo pueden afectar a la declaración de la renta 2025

Antes de presentar la declaración, es importante que revisar si se tiene derecho a alguna deducción, ya sea por pagar el alquiler, por haber comprado un vehículo eléctrico o por los gastos escolares de los hijos. Esto puede afectar directamente en el resultado y suponer cierto alivio para el bolsillo del contribuyente. Te explicamos paso a paso qué son las deducciones, cuántos tipos hay y la documentación que necesitas para solicitarlas.

¿Qué son las deducciones? Las deducciones son beneficios fiscales para el contribuyente que se aplican sobre el resultado de la declaración. En función de si ha salido a pagar o a devolver, pueden sumarse a la cantidad que Hacienda tiene que abonar al ciudadano, o reducir la cuantía que hay que pagar al fisco. En cualquier caso, suponen un alivio para el bolsillo de quienes pueden beneficiarse de ellas.

Estatales o autonómicas A grandes rasgos, hay dos tipos de deducciones: estatales y autonómicas. Las primeras se aplican a todos los residentes de España —salvo País Vasco y Navarra, que tienen su propio régimen de IRPF—, y las segundas afectan a quienes viven en una comunidad concreta. Cada autonomía tiene sus propias deducciones.

Salud, vivienda, mascotas, idiomas... Las principales deducciones autonómicas Este año hay más de 300 deducciones autonómicas que pueden consultarse en la web de la Agencia Tributaria. Abarcan diversos ámbitos como la salud y los rendimientos por trabajo, la vivienda, el ahorro energético y las mascotas. Por ejemplo, por gastos escolares o clases de apoyo en Cantabria, Andalucía y Aragón, o una para jóvenes que compren o rehabiliten su vivienda habitual en el medio rural en Castilla y León. A estas se añaden otras: por gastos en transporte público en concejos con riesgo de despoblamiento en Asturias, para contribuyentes que trasladen su residencia habitual a Extremadura, o por gastos en enseñanza de idiomas y acceso a Internet en la Región de Murcia. Por otro lado, las personas celíacas podrán acceder a una deducción de hasta 100 euros si viven en Andalucía, en Asturias y, en el caso de La Rioja, la cuantía puede llegar a 250 euros. En el caso de los enfermos de ELA, tendrán derecho a una deducción en Galicia, Extremadura e Islas Baleares. Los gastos del gimnasio también podrán deducirse en la Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía, la Región de Murcia. De hecho, en estas dos últimas comunidades también hay otra deducción por gastos veterinarios de hasta 100 euros. Las hay de diferentes ámbitos. Existen deducciones por pagar el alquiler, por pertenecer a una familia numerosa o monoparental, por enfermedad o por cuidar de un familiar mayor, y también por nacimiento y adopción de hijos. En cualquier caso, los expertos recuerdan que las deducciones autonómicas no aparecen marcadas de facto en el borrador, sino que es el contribuyente quien tiene que incluirlas para poder beneficiarse de ellas.

¿Cómo saber qué comunidad me corresponde? Solamente se podrá acceder a las deducciones de la comunidad autónoma en la que más tiempo se haya residido en 2025, es decir, en la que se haya vivido más de 183 días durante el año fiscal.

¿Dónde encontrarlas en el borrador de la declaración? En la pantalla de apartados de la declaración, aparecerán tres desplegables: deducciones generales, autonómicas y familiares. Resumen de las deducciones en el borrador de la renta AGENCIA TRIBUTARIA Con respecto a las generales se podrá acceder, entre otras, a las de inversión y alquiler de la vivienda habitual, por adquirir vehículos eléctricos enchufables, por la mejora de eficiencia energética de inmuebles, por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla o por gastos de interés cultural. Al seleccionar cada una de ellas, se abrirá una nueva ventana con las casillas correspondientes. Detalle de las casillas para acceder a una deducción por por inversión en vivienda habitual. AGENCIA TRIBUTARIA Por otro lado, al seleccionar la opción 'Deducciones autonómicas' se desplegará la comunidad que se haya seleccionado como residencia fiscal. En la nueva página aparecerán todas las casillas con las deducciones disponibles para ese territorio y, en ellas, el contribuyente deberá rellenar los datos necesarios con importes y fechas. El siguiente ejemplo es el de Canarias: Algunas de las deducciones en Canarias que aparecen en el borrador. AGENCIA TRIBUTARIA

¿Cómo aplicarlas y qué documentos necesito? Para poder acceder a deducciones, lo primero es asegurarse de que se tienen todas las facturas y justificantes de pago. "La documentación es lo más importante. Podemos vivir de alquiler, pero si no conservamos el contrato o los recibos pagados, no vamos a poder aplicarnos una deducción", explica a RTVE Noticias Aitor Fernández, responsable fiscal de TaxDown. En el momento de hacer la declaración no habrá que entregar toda esta información, lo importante es disponer de ella para cuando Hacienda la reclame.