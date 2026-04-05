El significado real de 'El velo pintado', la película que unió a Edward Norton y Naomi Watts con Liev Schreiber

Ambientada en los años 20, esta historia comienza cuando Kitty (Naomi Watts) conoce al joven, inteligente, tímido y algo aburrido Walter Fane (Edward Norton). Kitty es una joven inglesa de clase alta que se ve atosigada por su familia para que encuentre un marido. Por su parte, Walter es un médico con una carrera prometedora que investiga las enfermedades infecciosas. Él se enamora perdidamente de ella, pero no es correspondido. Sin embargo, para alejarse de su familia, Kitty acepta la proposición de matrimonio de Walter y ambos se marchan a Shangai, en China.

Las cosas entre ellos se tuercen del todo cuando aparece el diplomático Charlie Townsend (Liev Schreiber) con el que Kitty comienza una aventura extramatrimonial. Walter se entera de la infidelidad de su mujer y decide que Kitty y él se trasladen a una región del interior de China, muy afectada por la enfermedad del cólera para investigar el origen del foco. A partir de ahí, la vida de Kitty y de Walter cambia de manera radical. A grandes rasgos, este es el argumento de El velo pintado, una película que es mucho más que una historia de amor.

Solo importan las personas En su viaje al interior de China ven la pobreza más extrema, donde el cólera está golpeando con fuerza y matando a miles de personas. El foco de la enfermedad -al menos uno de ellos- está en el pozo del agua. Walter comienza a investigar para encontrar una solución, y para ello debe enfrentarse a las creencias y tradiciones de la población local. Por su parte, Kitty descubre una vida en la que solo importan las personas, más allá del dinero que tengan. En esta aventura, Kitty y Walter comienzan a encontrarse. "Los humanos somos más complejos que tus estúpidos microbios. Somos impredecibles, cometemos errores y decepcionamos... Perdón por no ser la joven perfecta que tú quieres que sea. Solo soy una persona, nunca intenté fingir ser algo que no era", le dice la joven a su marido. Cine internacional Cine - El velo pintado Drama romántico ganador de un Oscar a Mejor banda sonora original. Con Naomi Watts, Edward Norton y Liev Schreiber, la cinta se ambienta en la Chin... Ver película

Naomi Watts 'enfuchó' a su pareja Edward Norton eligió expresamente a Naomi Watts para el papel de Kitty. Los dos protagonistas, sin duda, son un reclamo para pararte a ver una película que va mucho más allá de una historia de amor. A su vez, Naomi Watts propuso a su entonces pareja, a Liev Schreiber, para interpretar el papel de Charlie Townsend. De hecho, el propio actor cuenta en una entrevista que Naomi Watts "los obligó a contratarme" para esta película. "Quería continuar nuestra relación, y la única manera de hacerlo era que la acompañara de gira". El director de esta película es John Curran que también dirigió a Naomi Watts en We Don't Live Here Anymore; esta cinta se estrenó en 2004. Sin duda, es su actriz favorita y esa conexión entre director y actriz protagonista se demuestra de nuevo en El velo pintado. Otra curiosidad del rodaje de esta cinta es que el productor y protagonista Edward Norton se lesionó la espalda durante el rodaje, fracturándose tres vértebras, cuando su caballo lo tiró sobre unas rocas. El actor contó que no buscó atención médica adecuada hasta que no terminó el rodaje de la cinta. 'El velo pintado'

El libro de W. Somerset Maugham El velo pintado se basa en el libro del mismo nombre, escrito por W. Somerset Maugham en 1925. En la primera edición, el autor situó la acción en Hong Kong, pero después de recibir amenazas judiciales por parte de algunas personas que habían inspirado a los personajes del libro, cambió el nombre de la ciudad y eligió la ficticia Yen Ching. William Somerset Maugham estudió medicina en Alemania y en Londres. Su temprano éxito como novelista hizo que abandonara el ejercicio de la medicina. Fue un viajero incansable que conoció de cerca la vida en los distintos continentes. En sus libros, supo plasmar a la perfección todo el conocimiento y las vivencias que adquirió en sus viajes. Concretamente, en El velo pintado refleja con claridad y dureza la China rural azotada gravemente por la epidemia del cólera.

Significado del título El título del libro, y por ende el de la película, procede de un poema escrito por Percy Bysshe Shelley. En esta obra, el poeta sugiere que al 'levantar el velo', y dejar la realidad al desnudo, sin máscaras sociales y superficiales, la vida puede ser demasiado desgarradora. En la película, ese mensaje pesimista se respeta a medias porque a pesar del sufrimiento y la dureza de la realidad, también hay lugar para la esperanza. 'El velo pintado'