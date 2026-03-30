La 1, líder de audiencia el sábado (11,2%) y el domingo (11,5%) con sus informativos, cines y ofertas de entretenimiento

Gran acogida de las ofertas de información, cine y entretenimiento este fin de semana en La 1, que ha sido líder de audiencia tanto el sábado (11,2%) como el domingo (11,5%). Destacan el liderazgo del Telediario Fin de Semana 2, lo más visto de la cadena ambos días y el éxito de todas las películas programadas en las tardes y en el prime time.

El sábado La 1 lideró las franjas de madrugada (10,2%), mañana (11,4%), tarde (11,3%) y prime time (10,9%). Y el domingo, fue líder en la mañana (12%), la tarde (11,4%) y el prime time (12,5%).

La 1, cadena más vista el sábado (11,2%) Desde primera hora la audiencia escogió a RTVE para informarse en Noticias Fin de Semana 24 horas, con Igor Gómez, líder en todas sus emisiones. Llegó a alcanzar un 23,4% de cuota de pantalla y hasta 1.589.000 espectadores únicos. En el apartado de informativos destacan los Telediarios, presentados por Marc Sala y Lourdes Maldonado, espacios más vistos de la cadena el sábado. El Telediario 2 fue líder de su franja de emisión, con una media de 1.500.000 seguidores y un 15,4% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas. El Telediario 1 promedió 1.525.000 y un 18% de cuota en su emisión en simultaneo. ‘Informe Semanal’ (11,2%), con Lourdes Maldonado, fue la oferta más contactada de su franja con 2.525.000 espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas. Además, todas las películas de la tarde del sábado fueron líderes en sus franjas de emisión: 'Ocean's 8' con 1.089.000 espectadores y un 13% de cuota; 'Plan de vuelo: desaparecida' con 803.000 y 10,4%; y 'Abuelo made in Spain', en ‘Cine de Barrio’, con 1.047.000 y 12,7%, su mejor dato de la temporada. Y en prime time, la película 'Romper el círculo' fue la oferta más contactada de su franja, con 3.281.000 espectadores únicos, igualó la segunda cuota más alta del año del espacio ‘Plan de C1ne’ (9,9%) y creció 2.1 puntos respecto al sábado anterior. También destacaron el sábado ‘Viaje al centro de la tele’, cuya primera emisión lideró su franja con una cuota del 9,5%) y ‘D Corazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos (10,3% y 2.343.000 espectadores únicos).