El boicot se apodera de las cocinas de 'MasterChef'

En ‘MasterChef 14’, el nivel culinario de los aspirantes ha mejorado pero deberán tener la cabeza fría para resolver imprevistos y jugar bien sus cartas. Miguel Ángel Muñoz les propondrá participar en el juego de rol ‘Lobos’ mientras elaboran un plato cordero. En Estepona (Málaga), Raquel Meroño les enseñará a llevar un servicio en un chiringuito. Y en la última prueba de la noche, Torito acompañará al jurado mientras los delantales negros transforman platos salados en clave dulce, y viceversa, siguiendo la propuesta del chef Víctor Infantes.

Lobos contra corderos

El actor, director de cine y ganador de la primera edición de ‘MasterChef Celebrity’, Miguel Ángel Muñoz, propondrá a los aspirantes sacar su vena más estratega con el juego de rol ‘Lobos’, que se desarrolla en una aldea en la que la mayoría de los jugadores son aldeanos, pero también hay algunos hombres lobo. En esta versión, los lobos boicotearán a sus compañeros sin ser descubiertos mientras elaboran un plato libre con cordero para conseguir un pase directo al siguiente programa. El aspirante que elabore el mejor plató podrá ver su receta publicada en el libro del ganador de esta edición. Jordi Cruz se pondrá frente a los fogones para elaborar un plato de autor con cordero.

Los jueces de ‘MasterChef’ organizarán un viaje a Estepona (Málaga). En el corazón de la Playa del Padrón se encuentra el beach club Sublim Beach. Los chiringuitos de playa ofrecen cada vez una cocina más sofisticada, con platos de elaboración cuidadísima y una presentación impecable. El jurado contará con la colaboración de la actriz Raquel Meroño, ganadora de ‘MasterChef Celebrity 5’, encargada de formar los equipos y diseñar los platos de un menú basado en la técnica y el producto que servirán a 80 comensales, entre los que se encuentran personalidades de la zona y clientes habituales del local.

'MasterChef' viaja a Estepona (Málaga)

En la prueba de eliminación, el jurado invitará a Torito, finalista de ‘MasterChef Celebrity 10’, y al chef Víctor Infantes (una estrella Michelin) quien llegará con platos dulces y salados. Los delantales negros tendrán que repartírselos, aunque el desafío no será reproducirlos, sino transformarlos. Deberán romper esquemas y convertir los platos salados en clave dulce y viceversa. Bajo una caja misteriosa encontrarán los ingredientes con los que trabajarán.