Cuba se queda sin combustible ni gasóleo ante el bloqueo de EE.UU. y los apagones superan las 20 horas al día

Cuba afronta semanas críticas ante la falta de combustible. El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha asegurado que el país que ha quedado sin fuelóleo —combustible refinado del petróleo— ni gasóleo "fundamentalmente por el férreo bloqueo energético" impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde el pasado enero.

"No tenemos absolutamente nada de combustible (petróleo) y absolutamente nada de gasóleo", ha declarado a los medios estatales, añadiendo que la red eléctrica nacional se encuentra en un estado "crítico". "No tenemos reservas", ha sentenciado sobre un bloqueo "que viene posterior a otro bloqueo que teníamos durante muchos años" y que ha "agudizado y tensado" la situación económica del país.

Esta circunstancia ha aumentado drásticamente los apagones en La Habana. Muchos barrios de la capital ya afrontan sin luz entre 20 y 22 horas al día, según el ministro, lo que ha agravado las tensiones en una ciudad ya agotada por la escasez de alimentos y medicamentos, así como la paralización de los servicios públicos. Según Reuters, este miércoles se han producido protestas esporádicas en la capital, a través de caceroladas. El ministro no ha hablado de otras provincias del país, donde se teme que la situación pueda ser aún peor

La red eléctrica nacional, ha dicho el ministro, funciona íntegramente con petróleo crudo nacional, gas natural y energías renovables. Cuba ha instalado 1.300 megavatios de energía solar en los últimos dos años, pero gran parte de esa capacidad se pierde debido a la inestabilidad de la red, ha indicado De la O, lo que reduce la eficiencia y la producción.