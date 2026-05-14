Cuba se queda sin combustible ni gasóleo ante el bloqueo de EE.UU. y los apagones superan las 20 horas al día
- El ministro de Energía asegura que la red eléctrica nacional se encontraba en un estado "crítico"
- La escasez de luz ha agravado las tensiones en La Habana, agotada por la falta de alimentos y medicamentos
Cuba afronta semanas críticas ante la falta de combustible. El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha asegurado que el país que ha quedado sin fuelóleo —combustible refinado del petróleo— ni gasóleo "fundamentalmente por el férreo bloqueo energético" impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde el pasado enero.
"No tenemos absolutamente nada de combustible (petróleo) y absolutamente nada de gasóleo", ha declarado a los medios estatales, añadiendo que la red eléctrica nacional se encuentra en un estado "crítico". "No tenemos reservas", ha sentenciado sobre un bloqueo "que viene posterior a otro bloqueo que teníamos durante muchos años" y que ha "agudizado y tensado" la situación económica del país.
Esta circunstancia ha aumentado drásticamente los apagones en La Habana. Muchos barrios de la capital ya afrontan sin luz entre 20 y 22 horas al día, según el ministro, lo que ha agravado las tensiones en una ciudad ya agotada por la escasez de alimentos y medicamentos, así como la paralización de los servicios públicos. Según Reuters, este miércoles se han producido protestas esporádicas en la capital, a través de caceroladas. El ministro no ha hablado de otras provincias del país, donde se teme que la situación pueda ser aún peor
La red eléctrica nacional, ha dicho el ministro, funciona íntegramente con petróleo crudo nacional, gas natural y energías renovables. Cuba ha instalado 1.300 megavatios de energía solar en los últimos dos años, pero gran parte de esa capacidad se pierde debido a la inestabilidad de la red, ha indicado De la O, lo que reduce la eficiencia y la producción.
"Cuba está abierta a cualquiera que quiera vendernos combustible"
El máximo responsable energético del país ha explicado que Cuba continúa las negociaciones para importar combustible a pesar del bloqueo, pero ha señalado que el aumento de los precios mundiales del petróleo y del transporte, en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, estaba complicando aún más ese esfuerzo. "Cuba está abierta a cualquiera que quiera vendernos combustible", ha reconocido.
Ni México ni Venezuela, que en su día fueron los principales proveedores de petróleo de Cuba, han enviado combustible a la isla desde la orden ejecutiva de Trump de enero de 2026 que amenazaba con imponer aranceles a cualquier país que enviara combustible a la nación.
Solo un único petrolero de gran tamaño, el Anatoly Kolodkin, ha suministrado 100.000 toneladas de crudo a Cuba desde diciembre, proporcionando un alivio temporal a la isla en abril. La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) ha pronosticado que esta jornada el mayor apagón dejará sin corriente a la vez a un 63 % del país, una de las mayores tasas registradas desde que empezaron a publicarse estos datos en 2022.
Naciones Unidas ha calificado el bloqueo de combustible de Trump de ilegal, afirmando que había obstaculizado "el derecho del pueblo cubano al desarrollo, al tiempo que socavaba sus derechos a la alimentación, la educación, la salud, el agua y el saneamiento".