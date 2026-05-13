Hora y dónde ver en TV gratis la final de la liga de baloncesto femenino entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza

La gran final de la liga de baloncesto femenino aterriza con el mejor duelo que se puede disfrutar hoy en día en el panorama nacional. El Valencia Basket y el Casademont Zaragoza miden sus fuerzas en una reedición de la final de la temporada pasada. Este jueves a las 21.00 horas arranca el primer partido de la final, una serie que el equipo 'taronja' espera conquistar su cuarto título liguero, tras haber ganado las tres últimas ediciones.

La eliminatoria comenzará en Zaragoza, ya que el equipo aragonés cuenta con la ventaja de campo tras quedar primero en la fase regular. El segundo choque de la serie se disputará el domingo a las 11 de la mañana en el Roig Arena y si hiciera falta un tercero volvería a jugarse en Zaragoza.

Las jugadoras valencianas se han clasificado para la final después de superar al Spar Girona en una semifinal muy ajustada, que se decidió por tan solo un punto de diferencia. El pabellón Príncipe Felipe ha supuesto cara y cruz esta temporada para las valencianas, ya que ganó en la Liga Femenina Endesa (67-72) y cayó en la Euroliga (81-71).

En la tercera competición en la que se han enfrentado, la Supercopa, fue el Casademont Zaragoza se hizo en Huesca con el primer título de la campaña. Y hace menos de un mes terminó tercero en la Final a Seis de la Euroliga tras ganar al Spar Girona (66-63). Mientras, el Valencia viene de haber logrado hace unas semanas el título de la Copa de la Reina, un título que sirve de alivio para analizar una campaña complicada.

Esta temporada, en los enfrentamientos previos el balance es más positivo para el Zaragoza. Además de los choques ya comentados en el Príncipe Felipe, ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones con tres victorias para las aragonesas y sólo una para las valencianas.

Hora, canal y dónde ver el Casademont Zaragoza - Valencia Basket El partido entre el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket podrá verse en directo este jueves 14 de mayo a partir de las 21 horas en Teledeporte y en RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el encuentro a través de RNE, así como la información de última hora durante el partido en RTVE.es.