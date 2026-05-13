El tiempo en España, miércoles 13 de mayo: aviso naranja en Cataluña e inestabilidad en buena parte de a Península
- Se esperan chubascos y tormentas fuertes en Cataluña y Bajo Aragón
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El tiempo seguirá inestable en buena parte de la Península este miércoles. La borrasca se situará en el oeste de Portugal y, aunque se encuentra en fase de disipación, condicionará el tiempo en todo el territorio peninsular salvo el sureste. Se esperan cielos nubosos o muy nubosos, aunque con tendencia a abrirse claros o a despejar por la tarde en el sur y en Baleares.
Durante la madrugada, se esperan chubascos en el norte de Extremadura y oeste de Castilla y León, que se irán extendiendo hacia el este por la mañana. A partir del mediodía se darán chubascos que podrán ir acompañados de tormenta y, ocasionalmente, de granizo y de rachas de viento muy fuertes, en zonas de montaña de la mitad norte; además, podrán extenderse a otros puntos de la meseta norte, Navarra, sur del País Vasco, Aragón, Madrid y norte de Castilla-La Mancha.
En Cataluña se espera que los chubascos y las tormentas sean fuertes y vengan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, por lo que la Aemet ha activado el aviso naranja. También habrá lluvias intensas en el Bajo Aragón, y podrá darse alguna nevada en cumbres de los Pirineos.
En Canarias, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos, así como posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas.
Máximas en descenso en el Cantábrico y el interior
En la Península, las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico, en el interior y en zonas de montaña del sureste, y se mantendrán sin cambios en el resto; y las mínimas variarán ligeramente. En los archipiélagos, las temperaturas se mantendrán sin cambios.
El viento será de componente oeste en buena parte de la Península, moderado en los litorales de la mitad sur, en Castilla-La Mancha y en el interior de la Comunidad Valenciana, y flojo en el resto. En Baleares el viento será flojo y del sur, mientras que en Galicia y en el Cantábrico será flojo y del este por la mañana y rolará a componente norte durante la tarde. Se esperan rachas muy fuertes en el litoral almeriense. En Canarias, el viento soplará del norte, flojo, más intenso por la tarde.
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