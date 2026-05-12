La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 12 de mayo con Esther Gómez (@mienfermerafavorita) como invitada

La Revuelta vuelve a poner el foco sobre la sanidad con la invitada de este martes 12 de mayo: David Broncano entrevista a la enfermera y divulgadora Esther Gómez, conocida en redes sociales como @mienfermerafavorita. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, colaboradores y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para asistir como público a la grabación del programa rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.

¿Quién es Esther Gómez, invitada de hoy en La Revuelta?

Esther Gómez (Madrid, 1993) es enfermera especializada en Urgencias y emergencias extrahospitalarias, con formación específica en curación de heridas y en cuidados de pacientes oncológicos. Pero su trayectoria no se ciñe exclusivamente a los centros médicos, sino que es docente de máster y postgrado y también lleva a cabo una labor como divulgadora en redes sociales y medios de comunicación, reconocida entre las más importantes de nuestro país. Su perfil de Instagram, @mienfermerafavorita, cuenta con más de 436.000 seguidores, y ha participado en diversos espacios de RTVE, con secciones propias en RNE o el programa Saber Vivir, entre otros.

Además, ha sacado adelante un proyecto de formación en Inteligencia Artificial para profesionales de la salud, y en 2023 publicó el libro De la cabeza a los pies: la guía más completa para cuidar tu salud, con consejos y respuestas a las dudas más frecuentes del día a día, y es embajadora de UNICEF y de la asociación ALADINA. De todo ello, y quién sabe si también de las cuestiones que expresaron Lalachus, sobre la menstruación, y Candela Peña, sobre la menopausia, hablará con David Broncano en su visita a La Revuelta.