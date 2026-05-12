El tiempo en España, martes 12 de mayo: lluvia y tormentas en la mitad norte de la Península

La presencia de una borrasca sobre el océano Atlántico marcará las condiciones atmosféricas en España este martes, una jornada en la que se repetirán algunas de las escenas de inestabilidad que ya afectaron la semana pasada a gran parte de la península Ibérica.

Los chubascos tormentosos recorrerán la Península con el paso de las horas. Las lluvias harán acto de presencia desde primeras horas en la zona oeste, hasta cubrir la mitad norte peninsular y llegar ya de tarde al nordeste.

Mapa de previsión del tiempo para el 12 de mayo en España El Tiempo RTVE

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de fuertes tormentas vespertinas con posibilidad de granizo en el noreste de Castilla y León, La Rioja, el sur del País Vasco y de Navarra, la zona meridional de Aragón y gran parte de Cataluña, lo que conllevará la activación de avisos amarillos. El instituto también ha marcado en amarillo la costa almeriense, aunque en este caso por el riesgo asociado a los fuertes vientos.

El ambiente será por lo general más estable en el sur peninsular, en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y en las Islas Canarias, mientras que en el archipiélago balear la AEMAT pronostica lluvias pero débiles.