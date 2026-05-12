El tiempo en España, martes 12 de mayo: lluvia y tormentas en la mitad norte de la Península
- Una borrasca sobre el Atlántico marca la jornada meteorológica en España
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La presencia de una borrasca sobre el océano Atlántico marcará las condiciones atmosféricas en España este martes, una jornada en la que se repetirán algunas de las escenas de inestabilidad que ya afectaron la semana pasada a gran parte de la península Ibérica.
Los chubascos tormentosos recorrerán la Península con el paso de las horas. Las lluvias harán acto de presencia desde primeras horas en la zona oeste, hasta cubrir la mitad norte peninsular y llegar ya de tarde al nordeste.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de fuertes tormentas vespertinas con posibilidad de granizo en el noreste de Castilla y León, La Rioja, el sur del País Vasco y de Navarra, la zona meridional de Aragón y gran parte de Cataluña, lo que conllevará la activación de avisos amarillos. El instituto también ha marcado en amarillo la costa almeriense, aunque en este caso por el riesgo asociado a los fuertes vientos.
El ambiente será por lo general más estable en el sur peninsular, en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y en las Islas Canarias, mientras que en el archipiélago balear la AEMAT pronostica lluvias pero débiles.
Un mayo fresco
Mayo está siendo un mes más fresco de lo que suele ser habitual para estas fechas y el martes se mantendrá estas tónica, con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados en la mayor parte de la Península pero que ya pueden alcanzar valores de hasta 27 grados en puntos del Mediterráneo como la Región de Murcia.
Las temperaturas seguirán siendo noticia en los próximos días, especialmente en la zona norte del país, donde se mantendrá el ambiente frío. En la mitad septentrional también se repetirán el miércoles las lluvias y las tormentas, tendencia que se confirmará el jueves y también el viernes, cuando se prevén precipitaciones en zonas del norte y un ambiente más estable en el resto de la Península.