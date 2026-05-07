No, las bases estadounidenses en Oriente Medio no controlan el clima: es un bulo

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por mensajes que difunden imágenes de lluvias y nevadas en ciudades iraníes y relacionan estos fenómenos meteorológicos con "la destrucción" de radares militares en las bases estadounidenses de Oriente Medio. Sostienen que Estados Unidos controlaba a través de sus sistemas de defensa las condiciones climáticas de la región. Es un bulo. No existe evidencia de que exista algún tipo de tecnología capaz de provocar sequías, lluvias o nevadas. Te lo explicamos con la ayuda de expertos.

"El expresidente de Irán, Mahmud Ahmedinejad dijo el 2011: ‘Nos están robando nuestra lluvia’, nadie le creyó. Sin embargo, ahora después de que Irán golpeó las bases de EE.UU. en Oriente Medio, el clima pasó de luchar contra la sequía de décadas, a recibir lluvias y nieve en abril", dice una publicación compartida más de 5.000 veces en X. El texto adjunta un vídeo de una carretera nevada con coches parados. "Después que Irán destruyó los radares de EE. UU. en los países del Golfo llovió lo que llueve en un año, solo en 72 horas. En Irán, Irak, hasta las tierras del sureste de Turquía", leemos en otro mensaje compartido más de 8.000 veces en la misma red social y que difunde imágenes de zonas inundadas.

Los radares destruidos no son para controlar el clima El régimen iraní ha asegurado que destruyó al menos cuatro radares AN/TPY-2 del sistema THAAD ubicados en las bases militares estadounidenses en Irak, Arabia Saudí, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, estos radares no son para controlar el clima sino para "detectar, rastrear y discriminar misiles balísticos en múltiples fases de vuelo", según explica el sitio web especializado Zona Militar. En VerificaRTVE consultamos con el meteorólogo de RTVE, Marc Santandreu. Nos explica que "los radares son ondas que están entre la frecuencia de microondas y la radio, pero no tienen la capacidad física de generar nada, solo de transmitir información a través de unos pulsos o impulsos que se llaman en este caso microondas o de radio, y que luego se decodifican". El investigador predoctoral en paleoclimatología y cambio climático de la Universidad Complutense de Madrid, Artur Stachnik, lo explica así: "La ciencia lleva décadas trabajando en proyectos civiles investigando la ingeniería climática y la conclusión es rotunda: no tenemos la capacidad técnica de modificar el clima de manera intencionada y controlada a la escala que plantean estas narrativas conspirativas". Irán: la primera guerra narrada (falsamente) con inteligencia artificial Stachnik añade que Estados Unidos es firmante del "Convenio sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares y otros fines hostiles" (ENMOD) de las Naciones Unidas desde 1974. El convenio establece que los estados firmantes se "comprometen a no recurrir a la utilización militar o a cualquier otra utilización hostil de técnicas de modificación del medio ambiente que tengan efectos generalizados, duraderos o graves como medio de destrucción, daño o perjuicio para otro Estado parte". La Organización Meteorológica Mundial (OMM/WMO) hizo una declaración en junio de 2025 en la cual concluye que "la energía involucrada en los sistemas meteorológicos es tan grande que resulta imposible crear sistemas de nubes que provoquen lluvia, alterar los patrones de viento para introducir vapor de agua en una región o eliminar fenómenos meteorológicos extremos. Las tecnologías de modificación del clima que afirman lograr efectos tan drásticos o a gran escala carecen de una base científica sólida y deben ser tratadas con recelo".

Irán acusa a Occidente de "vaciar las nubes" El régimen iraní ha acusado a Europa y a Israel, en diferentes momentos, de controlar el clima. En 2011, el expresidente Ahmedinejad aseguró que en Europa estaban "vaciando las nubes" para que no se dirigieran a Irán: "En Europa están vaciando las nubes, para que no se dirijan hacia nuestro país". En 2018, el general iraní Gholam Reza Jalili aseguró que "Israel y otro país de la región tienen equipos conjuntos que trabajan para que las nubes que entran en el cielo iraní sean incapaces de producir lluvias". Sin embargo, sus argumentos fueron cuestionados por las mismas autoridades meteorológicas. El director del servicio meteorológico nacional de Irán, Ahad Vazife, dijo que "no es posible que un país ‘robe’ la nieve o las nubes", como recoge la radio francesa RFI.