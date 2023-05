Mensajes de redes aseguran que la población está siendo fumigada por aeronaves que dejan rastros de productos químicos en el cielo, que definen como estelas químicas o ‘chemtrails’. Es un bulo. Las estelas que dibujan en el cielo las aeronaves no contienen sustancias químicas y se originan por la condensación del vapor de agua. Las ‘chemtrails’ representan una teoría de la conspiración que circula por redes desde hace más de una década y que ha sido desmentida por expertos porque carece de base científica.

“No seas conspiranoico que las estelas del avión sólo son vapor de agua que se quedan durante horas condensadas en el cielo. Como podéis tener tan malas ideas, no nos fumigan sólo es vapor de agua”, dice un mensaje de Twitter con tono sarcástico que comparte una serie de imágenes que muestran estelas de aviones en el cielo. "Si hay estelas, no hay nubes normales. Si hay nubes normales, no hay estelas. Si es que es muy fácil, de verdad”, señala otro mensaje con más de 400 retuits. Estos dos mensajes recientes forman parte de la narrativa de las ‘chemtrails’ (la abreviatura de estelas químicas en inglés), un concepto falso que busca difundir que los rastros que dejan en el cielo las aeronaves contienen químicos porque fumigan a la población.

Las estelas que vemos en el cielo no contienen sustancias químicas. Es falso. Estas estelas se generan por la condensación del vapor de agua que expulsan los aviones. El profesor titular de Física de la UNED Rubén Díaz ha explicado al Telediario de TVE que los aviones “echan vapor de agua muy caliente en una atmósfera fría y eso se condensa” (min. 0:49). Cayetano Torres, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha detallado que “si hay más o menos humedad, la estela puede ser más o menos ancha y estable” (min. 0:54).

“La Fiscalía recibe cada vez más denuncias de ciudadanos que piden investigar las estelas que dejan los aviones porque creen que son formas de fumigar a la población o cambiar el clima.



La ciencia asegura que son condensaciones de vapor de agua.



▶ https://t.co/naWgyi5WCX pic.twitter.com/RAwVypFc5X“ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 28, 2023

Desde Estados Unidos, la Agencia Federal de Aviación (FAA) mantiene que lo que generan los aviones son estelas de condensación (contrails, en inglés) y no estelas químicas. Estas estelas de condensación que dibujan los aviones en el cielo están formadas por “partículas de hielo” y “no son peligrosas para los humanos”.

La Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) mantiene una postura similar y deja claro en este documento publicado en septiembre de 2000 que las estelas de los aviones “están compuestas principalmente por agua, en la forma de cristales de hielo, y no representan riesgos para los humanos".

No hay pruebas científicas que demuestren la existencia de ‘chemtrails’ La existencia de estelas químicas o ‘chemtrails’ es una teoría de la conspiración que la ciencia ha desmentido desde hace más de una década. La Universidad de Harvard deja claro en este documento del Grupo de Investigación David Keith que las estelas químicas son “una teoría de la conspiración” porque no existe “ninguna evidencia creíble” que corrobore su existencia. El estudio de la Universidad de Harvard señala que “si realmente existiera un programa a gran escala de descarga de material desde aeronaves”, “requeriría miles o quizás decenas de miles de personas”. Por ello, considera que “sería extraordinariamente difícil mantener un programa de este tipo en secreto porque sería muy fácil para una sola persona que forme parte de ese programa revelarlo utilizando documentos filtrados, fotografías o hardware real”. En 2016, un estudio publicado por la Universidad de California puso de manifiesto que más del 98 por ciento de los expertos consultados niegan la existencia de las estelas químicas. De un total de 77 científicos, 76 declararon que no han encontrado evidencias que certifiquen que existen ‘chemtrails’ (un 98,7 por ciento de los profesionales consultados).

La AEMET no ha reconocido que esté modificando el clima Mensajes de redes sociales han difundido que la AEMET ha reconocido públicamente que está modificando el clima. Es falso. La institución no ha realizado tal afirmación. El origen de la falsedad está en una interpretación errónea de un artículo publicado en el blog de AEMET en el que esta institución habla del uso de técnicas para modificar el clima. Esta referencia no implica que la AEMET lleve a cabo esta práctica, como ha contado la propia agencia en esta nota aclaratoria en la que dice que “no participa en ningún tipo de proyecto operativo de modificación artificial del tiempo” Capturas de vídeos en YouTube y TikTok que reproducen el bulo de que AEMET ha reconocido públicamente que están modificando el clima. VerificaRTVE