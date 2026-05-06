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La Revuelta

La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 6 de mayo con Maribel Verdú y Sofía Otero como invitadas

Las actrices Maribel Verdú y Sofía Otero, invitadas de hoy en La Revuelta 6/5/26
Las actrices Maribel Verdú y Sofía Otero, invitadas de hoy en La Revuelta 6/5/26 LA REVUELTA
CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

David Broncano recibe este miércoles 6 de mayo a dos actrices separadas por más de 40 años pero que son referencia de sus respectivas generaciones. Maribel Verdú y Sofía Otero son las invitadas de hoy en La Revuelta para presentar la película Bajo tus pies. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también tienes a tu disposición, bajo demanda y de manera totalmente gratuita, todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta.

Además, te recordamos que puedes conseguir gratis las entradas para ir como público a La Revuelta rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

¿Cómo asistir de público a La Revuelta de Broncano? Encuentra el formulario para conseguir entradas
¿Cómo asistir de público a La Revuelta de Broncano? Encuentra el formulario para conseguir entradas CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Yomif Kejelcha, campeón en carisma

El atleta etíope tuvo la mala fortuna de ser el segundo corredor capaz de terminar una maratón en menos de dos horas el mismo día en que Sabastian Sawe ganaba la carrera londinense apenas 10 segundos antes que él. Pero Yomif Kejelcha, que se colgó la plata en su debut en la distancia, se proclamó campeón en los corazones del público de La Revuelta tras su entrevista con David Broncano. El deportista africano de 28 años hizo gala de una divertida espontaneidad, pese a sus dificultades con el inglés, bromeando con las curiosas estrategias de su equipo, como darle de comer solo arroz u ocultarle cuándo y dónde será su próxima carrera. Sin embargo, Kejelcha confía en que podrá superar el tiempo de 1:59 fijado por Sawe, ya que, por extraño que parezca, nunca ha corrido una maratón en más de 2 horas.

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La Revuelta | Yomif Kejelcha: "No sé lo que es correr una maratón en dos horas"

Por su parte, el poeta, novelista, ensayista, catedrático y director del Instituto Cervantes Luis García Montero no rehuyó la polémica que ha protagonizado recientemente por su cruce de declaraciones con el director de la Real Academia Española: “Me atreví a decir que prefiero que el director de la RAE sea alguien que se dedique a la lengua y a la Academia”, explicaba en La Revuelta el autor granadino, que considera que “una cosa sensata se convirtió en un escándalo”.

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