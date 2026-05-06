La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 6 de mayo con Maribel Verdú y Sofía Otero como invitadas

David Broncano recibe este miércoles 6 de mayo a dos actrices separadas por más de 40 años pero que son referencia de sus respectivas generaciones. Maribel Verdú y Sofía Otero son las invitadas de hoy en La Revuelta para presentar la película Bajo tus pies. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también tienes a tu disposición, bajo demanda y de manera totalmente gratuita, todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta.

Además, te recordamos que puedes conseguir gratis las entradas para ir como público a La Revuelta rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.