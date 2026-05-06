Francesa Albanese, relatora de la ONU: "Vivir bajo las sanciones de EE.UU. significa muerte civil"

El Museo Reina Sofía de Madrid ha acogido a la activista italiana Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados. Se trata de una de las voces más reconocidas y destacadas contra la destrucción israelí de Gaza y su invasión de los territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén.

Desde 2022, año en el que Albanese fue nombrada relatora especial, la activista ha sido una de las principales defensoras del pueblo palestino dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras la invasión israelí de la Franja de Gaza en 2023, Albanese exigió un alto al fuego y advirtió a la ONU de que los palestinos en este territorio estaban expuestos a una "limpieza étnica".

Desde julio de 2025, la relatora ha sufrido las sanciones de Estados Unidos, que han derivado en la cancelación de sus cuentas bancarias y restricciones para viajar. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó estas penalizaciones alegando que la relatora estaba llevando a cabo una campaña "ilegítima" para "impulsar la acción de la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes".

Hoy, Albanese se encuentra en Madrid presentando el documental Las Naciones Desunidas, centrado en las discusiones y las reuniones de trabajo que la relatora protagonizó cuando la ONU debatía sobre si Israel estaba cometiendo un genocidio o no. Ha visitado el Museo Reina Sofía, en particular la sala del Guernica de Pablo Picasso, un cuadro que alude al bombardeo en el municipio de Guernica ocurrido el 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil española. En este evento, la italiana ha atendido a las preguntas de Radiotelevisión Española:

La relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, en declaraciones a los medios durante su visita este martes al Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía Mariscal / EFE

PREGUNTA. ¿Qué le ha parecido el cuadro que acabamos de ver? Imagino que no es la primera vez que admira el Guernica. Pero, ¿qué sensaciones le produce?

RESPUESTA. Es impresionante. Es impresionante porque me hace pensar en la percepción que la gente tiene de lo que se pasa en Gaza. Comentamos la situación cada día, pero perdemos la visión y la comprensión de lo que los palestinos y las palestinas viven. Con el Guernica estamos concentrados en los detalles del cuadro, pero es el conjunto el que da su significado. No hay soldados, hay destrucción de madres y padres, casas, espacio de vida cotidiana. Eso es lo que pasa en Gaza.

P. El Guernica se pintó en plena Guerra Civil Española, en el año 1937. ¿Hay ahora tregua en Gaza o es un estado de guerra permanente del que ya no se habla?

R. El Guernica se pintó en tiempo de guerra. A muchos de los contemporáneos no les gustó. Porque la verdad es como la luz fuerte, no hay mucha gente capaz de mirarla sin miedo. Lo que pasa en Gaza no es un alto el fuego real. El genocidio no ha parado. Continúan con bombardeos, con asesinatos. Con falta de todo lo que es vida básica. Y ahora hay una plaga de insectos y ratas. Es tierra baldía, muerta y llena de heridas.

“La verdad es como la luz fuerte. No hay mucha gente capaz de mirarla sin miedo“ Francesca Albanese

P. Por denunciar todo esto, usted ha recibido amenazas, presiones y castigos. ¿Puede ser específica en este aspecto? ¿Qué es lo que le está pasando a usted en su vida personal y privada?

R. Vivo bajo protección desde hace mucho tiempo. Pero mi vida continúa con normalidad porque no me voy a condenar al silencio por esto. Parece una mafia internacional. Quieren silenciar a todos y todas las que piden el fin del genocidio, el fin de los crímenes. Vivir bajo de las sanciones de los Estados Unidos significa muerte civil. No puedo efectuar pagamentos o recibir dinero. Me han cortado todas las transacciones diarias. No puedo tener seguro médico.

Un mural del artista callejero italiano Jorit presenta a Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados, en Nápoles, Italia Ciro Fusco

Lo que es chocante no es solamente la impotencia de las Naciones Unidas, sino la impotencia de mi Estado. El gobierno de Italia es aliado de Israel en la Unión Europea. Dentro de la UE no quiere hacer nada. Sin embargo, no estoy sola. Procuradores, fiscales de la Corte Penal Internacional y organizaciones no gubernativas por los derechos humanos en Palestina. Estamos todos sancionados para las naciones, para los Estados, para los Estados Unidos. Además, las instituciones o las organizaciones que interactúan con nosotros corren el riesgo de 20 años de cárcel y 1 millón de dólares de multa. Es por ello que agradezco mucho el mensaje de hoy del presidente Pedro Sánchez, que pide el bloqueo. Es un deber de la Unión Europea y las instituciones que se ocupan de la justicia internacional el de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.

01.20 min Francesca Albanese: el precio de alzar la voz

P. Usted presenta aquí un documental que se titula Naciones Desunidas. En el documental se ve claramente la impotencia de la organización relatora para documentar la situación del pueblo palestino. ¿Es posible hacer una acción multilateral internacional frente a lo que se considera un genocidio?

R. Ese documental es sobre las Naciones Unidas y su impotencia frente a un genocidio. Se llama, efectivamente, Naciones Desunidas y en este momento figuras como mi voz o la de otros relatores especiales de la ONU se ocupan de los derechos humanos. Son una luz en este momento de oscuridad. Yo digo que es un momento muy grave, pero no es el primero de la historia. Ahora tenemos un sistema normativo que nos permite protegernos. Tenemos que utilizarlo hasta el fondo. Todos los tribunales, todas las fiscalías y todos los congresos tienen que unirse contra el apartheid, en contra del genocidio.

P. Una última cuestión sobre la intervención de Israel en contra de la flotilla de Gaza. ¿Qué opina usted?

R. Que es un acto criminal y que me da vergüenza. Como europea me da vergüenza ver que un Estado que está frente a dos tribunales internacionales por crímenes de guerra tenga la posibilidad de salir y entrar en aguas internacionales y secuestrar ciudadanos. También ciudadanos europeos. Y están en las cárceles israelíes, donde se practica la tortura como método. Es un golpe muy fuerte a la integridad del sistema de Estado de Derecho de la Unión Europea. Agradezco al Gobierno de España por ser valientes frente a estas amenazas.