La Organización Marítima Internacional denuncia una crisis humanitaria en Ormuz: "Hay 22.500 marinos atrapados"
- Este organismo trabaja en un plan de evacuación: "Se sienten abandonados"
- Denuncia que existe riesgo de abandono de barcos e impago de salarios
El conflicto en Oriente Medio que ha paralizado el comercio marítimo en el Estrecho de Ormuz lleva aparejada una compleja situación humanitaria: 22.500 marinos y 2.000 buques permanecen atrapados en el Golfo Pérsico.
La Organización Marítima Internacional (OMI) está trabajando en un plan humanitario para poder evacuarlos. Víctor Jiménez , presidente del Consejo de la OMI ha hecho un llamamiento para sumar esfuerzos entre instituciones en una entrevista en Las Mañanas de RNE: "22.500 personas que lo están pasando mal. Son marinos profesionales inocentes y no es la primera vez que se ven afectados por las tensiones y los conflictos geopolíticos".
La OMI asume como "habitual" la forma en la que se están desarrollando las negociaciones entre Donald Trump e Irán, pero reconoce que la duración del conflicto pesa: "La situación es crítica. Después de 10 semanas de conflicto hay un enorme desgaste mental y falta de suministros. Se sienten abandonados".
Crisis humanitaria con componente económico
Además del coste económico que supone la paralización de la actividad comercial en uno de los puntos de comercio marítimo más importante del mundo, la OMI denuncia problemas en los buques atrapados.
Víctor Jiménez explica que "hay una tipología de barcos muy diversa y no todas las compañías que operan esos buques tienen la misma capacidad financiera". Y subraya: "Conforme se alargue el bloqueo habrá más riesgo de abandono de barcos y de impago de salarios".
Desde la Organización Marítima Internacional han explicado que el Secretario General de la organización, Arsenio Domínguez tiene canales de comunicación abiertos con todos los países, especialmente con los países en la zona del Golfo, incluidos Irán y Omán, que son "países claves en la operación de los canales de navegación y de los dispositivos de separación de tráfico que permiten el tránsito habitual por la zona de manera normal".