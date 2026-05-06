La Organización Marítima Internacional denuncia una crisis humanitaria en Ormuz: "Hay 22.500 marinos atrapados"

El conflicto en Oriente Medio que ha paralizado el comercio marítimo en el Estrecho de Ormuz lleva aparejada una compleja situación humanitaria: 22.500 marinos y 2.000 buques permanecen atrapados en el Golfo Pérsico.

La Organización Marítima Internacional (OMI) está trabajando en un plan humanitario para poder evacuarlos. Víctor Jiménez , presidente del Consejo de la OMI ha hecho un llamamiento para sumar esfuerzos entre instituciones en una entrevista en Las Mañanas de RNE: "22.500 personas que lo están pasando mal. Son marinos profesionales inocentes y no es la primera vez que se ven afectados por las tensiones y los conflictos geopolíticos".

La OMI asume como "habitual" la forma en la que se están desarrollando las negociaciones entre Donald Trump e Irán, pero reconoce que la duración del conflicto pesa: "La situación es crítica. Después de 10 semanas de conflicto hay un enorme desgaste mental y falta de suministros. Se sienten abandonados".