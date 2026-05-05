Luis García Montero, sobre su polémica con la RAE: "Decir una cosa sensata se convierte en escándalo" | La Revuelta

Luis García Montero es poeta, ensayista, novelista, catedrático y, desde 2018, director del Instituto Cervantes. Y es, además, fiel seguidor de La Revuelta con una declaración de intenciones: “Está bien juntarse para reírse y no para odiarse, tal y como está el mundo de crispado y antipático”. Por eso, para él, el programa es una forma de “compartir la sonrisa” en familia, donde “el sofá se llena de conversaciones e imágenes y ayuda a mantener la comunidad cotidiana”.

Precisamente, una de sus hijas, junto a su nieta de dos meses, le acompañaba en el teatro y le ha apoyado en su decisión de no responder a la pregunta de David Broncano sobre el sexo: “Desde que es viudo, no quiero saberlo”, expresaba la hija de García Montero y la difunta Almudena Grandes. Ese diálogo entre generaciones es una de las cuestiones que aborda en su nueva novela, La mejor edad, que estuvo guardada en un cajón desde 2018 hasta ahora, cuando, por fin se siente “a gusto y tranquilo con ella”. En este sentido, el autor granadino ha subrayado la importancia de que “los viejos cascarrabias y los jóvenes que no quieren saber nada de los viejos” se escuchen entre sí.

La diversidad del español García Montero asegura que, cuando empezó a dedicarse a la poesía, decidió “no vestirme de poeta, porque quería usar el lenguaje de la gente”. Y uno de sus primeros aprendizajes fue que “nadie tiene que decirte cuál es la forma correcta de hablar: en Jaén se habla como se habla en Jaén, y en Salamanca, como se habla en Salamanca”. De esa diversidad de la tercera lengua materna más hablada en el mundo hace bandera como director del Instituto Cervantes, institución creada en 1991 porque “hacía falta que hubiera una democracia consolidada” en España, reflexionaba. “Estoy contento de que nuestra cultura se haya convertido en referente en un mundo de lo que es la democracia”, siendo la lengua materna de alrededor de 20 países, y por ello defiende “utilizar el vocabulario de nuestra comunidad” y no necesariamente emplear palabras en inglés “para creerse más listo”.

El choque entre el Cervantes y la RAE Y es que el lenguaje está vivo y evoluciona y, “aunque haya gente no lo comprenda, los dueños del idioma son los hablantes”, criticaba Luis García Montero en La Revuelta: “Está bien hacer indicaciones que mantengan la unidad para poder entendernos”, añadía en relación a las funciones del Instituto Cervantes y la RAE, pero matizaba que “a los hablantes hay que respetarlos como hablan”. Un dardo cargado de significado después del reciente enfrentamiento que protagonizó el autor granadino con el máximo responsable de la Real Academia Española de la lengua, Santiago Muñoz Machado. “Me atreví a decir que prefiero que el director de la RAE sea alguien que se dedique a la lengua y a la Academia”, observaba García Montero ante la pregunta de Broncano, añadiendo que “vivimos en una situación tan crispada que decir una cosa sensata se convierte en escándalo”. La RAE manifiesta su "absoluta repulsa" ante la "agresión" de García Montero al director de la institución RTVE.es / EFE