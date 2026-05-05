El Gobierno canario dice que "no se dan las circunstancias" para que el crucero con hantavirus pare en Canarias

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha asegurado este martes en una entrevista concedida al Canal 24 Horas que "no se dan las circunstancias" para que el crucero afectado por un brote de hantavirus tenga que hacer escala en el archipiélago español, tras las últimas decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Según ha explicado el representante del Ejecutivo insular, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha mantenido por la mañana contactos con el Ministerio de Sanidad, y se ha celebrado una reunión entre el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública de Canarias. "En principio, la decisión que se ha tomado ha sido que las personas que presentaban síntomas van a ser evacuadas vía Cabo Verde directamente a sus países de origen, Países Bajos y Alemania", ha detallado.

De esta manera, el crucero afectado, el MV Hondius, continuará previsiblemente su ruta sin detenerse en Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife, como se llegó a apuntar el lunes. "Parece que el barco va a continuar su camino sin hacer escala en Canarias, si no se dan circunstancias médicas en el barco", ha indicado el portavoz, apuntando que el destino final será Países Bajos, el país donde tiene su sede la naviera Oceanwide Expeditions, a la que pertenece la embarcación.

El brote, que ha dejado tres fallecidos y varios afectados, está siendo gestionado en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad de España, que son las autoridades competentes en materia de sanidad exterior. En este sentido, Cabello ha subrayado que desde el Gobierno autonómico "no se rechaza" una posible escala en Canarias, pero ha insistido en que "lo habitual es que continúen hacia su país de origen para que allí sean atendidos" si no existe riesgo añadido.