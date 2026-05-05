El Gobierno canario dice que "no se dan las circunstancias" para que el crucero con hantavirus pare en Canarias
- El portavoz del Ejecutivo insular, Alfonso Cabello, asegura que el barco continuará su ruta hasta Países Bajos
- Según ha declarado en el Canal 24 Horas, solo atracaría en el archipiélago "si la situación epidemiológica empeora"
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha asegurado este martes en una entrevista concedida al Canal 24 Horas que "no se dan las circunstancias" para que el crucero afectado por un brote de hantavirus tenga que hacer escala en el archipiélago español, tras las últimas decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.
Según ha explicado el representante del Ejecutivo insular, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha mantenido por la mañana contactos con el Ministerio de Sanidad, y se ha celebrado una reunión entre el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Dirección General de Salud Pública de Canarias. "En principio, la decisión que se ha tomado ha sido que las personas que presentaban síntomas van a ser evacuadas vía Cabo Verde directamente a sus países de origen, Países Bajos y Alemania", ha detallado.
De esta manera, el crucero afectado, el MV Hondius, continuará previsiblemente su ruta sin detenerse en Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife, como se llegó a apuntar el lunes. "Parece que el barco va a continuar su camino sin hacer escala en Canarias, si no se dan circunstancias médicas en el barco", ha indicado el portavoz, apuntando que el destino final será Países Bajos, el país donde tiene su sede la naviera Oceanwide Expeditions, a la que pertenece la embarcación.
El brote, que ha dejado tres fallecidos y varios afectados, está siendo gestionado en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad de España, que son las autoridades competentes en materia de sanidad exterior. En este sentido, Cabello ha subrayado que desde el Gobierno autonómico "no se rechaza" una posible escala en Canarias, pero ha insistido en que "lo habitual es que continúen hacia su país de origen para que allí sean atendidos" si no existe riesgo añadido.
Evacuación en avión desde Cabo Verde
Actualmente, el buque permanece frente a las costas de Cabo Verde, país que no ha autorizado el desembarco, mientras se negocia la mejor solución para gestionar la crisis sanitaria. La opción prioritaria pasa por evacuar en avión medicalizado a los pasajeros con síntomas —dos hacia Países Bajos y uno hacia Alemania—, lo que reduciría el riesgo a bordo.
Desde el Ejecutivo autonómico, Cabello insiste en que Canarias se mantendrá "de manera coordinada" con las decisiones de las autoridades sanitarias internacionales. "Vamos a estar haciéndole un seguimiento muy estrecho de la situación y evolución de los miembros del pasaje y de la tripulación", ha afirmado, dejando claro que, en caso de que sea necesario, "garantizarán la vida o la integridad de las personas que están en el crucero".
En este sentido, ha defendido la capacidad de respuesta del sistema sanitario canario, integrado en la red de la OMS, y con "profesionales y equipamiento de primer nivel".