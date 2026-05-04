Mueren tres pasajeros de un crucero que partió de Argentina en un posible brote de hantavirus

Tres personas han muerto en un crucero que partió de Argentina por un posible brote de hantavirus, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la red social X sobre esta embarcación que navegaba por el Océano Atlántico destino a Cabo Verde.

Hay otros tres pasajeros afectados, de los cuales uno permanece ingresado en Sudáfrica en cuidados intensivos. En uno de los casos se ha comprobado la presencia del virus del hantavirus por laboratorio, ha añadido. "Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas pruebas de laboratorio adicionales y investigaciones epidemiológicas. Se está brindando atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. También está en curso la secuenciación del virus", reza el mensaje de la OMS.

Asimismo, la OMS ha indicado que se está coordinando con los países implicados y los operadores del barco la evacuación médica de dos pasajeros con síntomas, así como la evaluación del riesgo sanitario para el resto de las personas a bordo.

El crucero MV Hondius, gestionado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, partió el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con unos 150 pasajeros a bordo e hizo escala en varios lugares de camino a Cabo Verde, han indicado los medios de comunicación. Oceanwide Expeditions ha afirmado en un comunicado que estaba "gestionando una grave situación médica".

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés ha confirmado que dos pasajeros neerlandeses habían fallecido, pero no ha dado más detalles. Sobre el pasajero ingresado, el medio Sky News ha apuntado a que el pasajero es británico, citando al Ministerio de Sanidad de Sudáfrica.