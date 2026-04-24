La OMS denuncia que un 80% de los refugios en Gaza tiene frecuentemente roedores y plagas

Un 80% de los lugares donde se refugian los desplazados en Gaza tras más de tres años de conflicto tienen frecuentemente roedores y plagas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que esta situación está poniendo en riesgo la salud de 1,45 millones de personas.

Los usuarios de estos refugios sufren a menudo infecciones cutáneas y erupciones por sarna, piojos y chinches, según ha dicho en rueda de prensa la representante de la OMS en los Territorios Palestinos desde principios de este año, Reinhilde Van de Weert.

70.000 casos de infecciones en 2026 "Según nuestros colaboradores en materia sanitaria, se han registrado más de 70.000 casos de infecciones por roedores y parásitos externos en lo que va de 2026", ha dicho Van de Weert, que denuncia que la situación sanitaria en la Franja sigue estando lejos de la normalidad tras más de medio año de alto el fuego. Según la representante de OMS, los datos "son por desgracia la consecuencia previsible en un entorno de vida colapsado". También denuncia que la OMS no ha podido llevar a cabo evacuaciones de más heridos fuera de Gaza desde que el 6 de octubre muriera en un ataque israelí un conductor contratado por la organización en la Franja. "Que alguien haya muerto bajo mi supervisión fue algo extremadamente difícil de procesar y gestionar", reconoció, recordando que desde octubre de 2023, en colaboración con el Ministerio de Salud gazatí, se había evacuado a más de 11.000 pacientes, entre ellos 6.000 niños. Van de Weert recordó igualmente que según recientes estimaciones de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, los daños causados por el conflicto al sector sanitario de Gaza se estiman en 1.400 millones de dólares. "Más de 1.800 instalaciones sanitarias están parcial o totalmente destruidas, desde grandes hospitales como el Al Shifa en la capital hasta centros de atención primara más pequeños, clínicas, farmacias y laboratorios", subrayó.