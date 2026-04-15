La flotilla zarpa desde Barcelona rumbo a Gaza al grito de "Free Palestine"

Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla han partido este miércoles del Port Fòrum de Barcelona rumbo en Gaza, tres días después del día previsto inicialmente, con el fin de llevar ayuda humanitaria y tratar de romper el bloqueo israelí.

Decenas de embarcaciones han salido, una a una, por la bocana del Port Fòrum, donde estaban amarradas desde el pasado domingo.

Ese día estaba prevista la salida de esta segunda flotilla a Gaza desde el Port Vell de Barcelona, pero el viaje fue aplazado por el mal tiempo y los barcos solo se desplazaron a otro puerto barcelonés, mayoritariamente al del Fòrum, sin salir a aguas abiertas.

Los barcos han zarpado finalmente este mediodía en un día de mar tranquilo en Barcelona y en un ambiente reivindicativo.