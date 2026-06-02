El tiempo hoy 2 de junio en España: descenso de las temperaturas, menos en el sur y sureste
- Hay cuatro comunidades en alerta: tres por calor y una por lluvias y tormentas
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La influencia de un frente que llega por el norte deja este martes un descenso de las temperaturas en la península, salvo en el sur y sureste donde siguen con valores máximos diurnos muy altos.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuatro comunidades están en alerta esta jornada. Tres están por altas temperaturas: dos en aviso amarillo (Andalucía, Comunitat Valenciana) y una en naranja (Región de Murcia). Y una en alerta amarilla por lluvias, tormentas y fenómenos costeros (Cataluña).
En el caso del Pirineo oriental se esperan chubascos y tormentas —localmente fuertes y con posible granizo—, y heladas en las cumbres pirenaicas. Además, son probables chubascos o tormentas aisladas en la Ibérica oriental. En el resto de la península y Baleares, los cielos están poco nubosos o con intervalos de nubes altas.
Noches tropicales en el centro, tercio sur y litoral
De acuerdo al pronóstico, las temperaturas máximas descienden de forma generalizada y acusada en casi toda la península, descenso que será notable —de más de 6ºC— en regiones del tercio norte. Sin embargo, en el área mediterránea, los valores subirán de forma notable en los litorales del sureste y Alborán.
Es probable que se superen los 36-38ºC en el Guadalquivir y puntos de Alborán y los 38-40 ºC en el extremo sureste. Además, se registrarán noches tropicales, es decir sin bajar de los 20 grados, en el centro, el tercio sur y el litoral mediterráneo. Las mínimas aumentarán en el litoral cantábrico y el cuadrante sureste, bajarán en los Pirineos y sufrirán pocos cambios en el resto.
El viento es moderado de componentes oeste y norte en la península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho y Alborán, y, de tramontana en Ampurdán y de cierzo en el bajo Ebro. En Canarias, el alisio puede ir acompañado de intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es.