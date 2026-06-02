El tiempo hoy 2 de junio en España: descenso de las temperaturas, menos en el sur y sureste

La influencia de un frente que llega por el norte deja este martes un descenso de las temperaturas en la península, salvo en el sur y sureste donde siguen con valores máximos diurnos muy altos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuatro comunidades están en alerta esta jornada. Tres están por altas temperaturas: dos en aviso amarillo (Andalucía, Comunitat Valenciana) y una en naranja (Región de Murcia). Y una en alerta amarilla por lluvias, tormentas y fenómenos costeros (Cataluña).

En el caso del Pirineo oriental se esperan chubascos y tormentas —localmente fuertes y con posible granizo—, y heladas en las cumbres pirenaicas. Además, son probables chubascos o tormentas aisladas en la Ibérica oriental. En el resto de la península y Baleares, los cielos están poco nubosos o con intervalos de nubes altas.