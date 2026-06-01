Premios Max 2026, en directo: la gran gala de las artes escénicas

Por primera vez, los Premios Max viajan a Mérida, en cuyo Teatro Romano se celebra la 29ª edición de los prestigiosos premios de las artes escénicas, en una ceremonia dirigida por la coreógrafa, bailarina y directora de escena extremeña Cristina D. Silveira (en directo, desde las 22.00 h, en RTVE Play y, a partir de las 23.45 h., en La 2 de TVE).

Fuenteovejuna, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y Los nuestros, del Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM) y Teatre Nacional de Catalunya, con cinco candidaturas cada uno, son los dos espectáculos más nominados. Ambas obras se disputarán el premio al Mejor Espectáculo de Teatro con La tercera fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, que acumula asimismo cuatro nominaciones; 1936, del Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM), El Terrat de Produccions, Check-in Producciones, con tres; y El entusiasmo, de Buxman Producciones (Teatro Kamikaze), Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM).

En danza destacan entre las favoritas Faula, No y Zorra dorada. A las categorías habituales se incorporan este año reconocimientos para el mejor elenco de teatro y el mejor elenco de danza. Además, aquellos creadores que participen en la categoría de mejor autoría revelación podrán competir también por mejor autoría teatral o mejor coreografía.

Además, el Premio Max de Honor, se entregará al productor Jesús Cimarro, mientras que el Premio Max Aplauso del Público se desvelará en la gala. Los Premios Max, organizados por la Sociedad General de Autores y Editores a través de Fundación SGAE con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, buscan estimular y reconocer el talento de los profesionales del teatro y la danza, además de la promoción de los espectáculos de la temporada.

Mejor espectáculo de teatro ● 936 de Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM), CheckIn Producciones y El Terrat ● El entusiasmo de Buxman Producciones (Teatro Kamikaze) y Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM) ● Fuenteovejuna de Compañía Nacional de Teatro Clásico ● La tercera fuga de Teatre Nacional de Catalunya ● Los nuestros de Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM) y Teatre Nacional de Catalunya 2

Mejor espectáculo de danza ● Carrer 024 de Sol Picó ● Doma de DDC Danza - Daniel Doña - ● Faula de Roser López Espinosa y Consorci Mercat de les Flors ● Folk as Queer de L’Esbord ● No de La Venidera, Centro Danza Matadero - ● Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, Festival Grec y Fira Mediterrània de Manresa

Mejor espectáculo musical o lírico ● Hacia ecos de lo sagrado de Nao d'amores ● Nozing de Ual.la! ● Opereta imaginària de Centaure Produccions y Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa

Mejor espectáculo de calle ● Gota de Txema Muñoz ● Triplette de LaBú Teatre y Cris Clown ● Welcome & Sorry de Ganso&Cía

Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar ● ¡Soy salvaje! de La Maquiné ● El bosque de Coco de La Buena Compañía ● La Maestra de Anita Maravillas & Portal 71

Mejor espectáculo revelación ● Taxidermia de una alondra de Iván López-Ortega ● Torcidxs de Ane Sagüés Abad (Las Nenas Theatre) ● Zorra Dorada de Elisa Forcano y Barbecho Productions

Mejor autoría teatral ● Lucía Carballal por Los nuestros ● Santiago Cortegoso por Reconversión ● Victoria Szpunberg y Albert Pijuan por La tercera fuga

Mejor autoría revelación ● Rosa Escrig por Polígono ● Elisa Forcano por Zorra Dorada ● Iván López-Ortega por Taxidermia de una alondra

Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica ● Ainhoa Amestoy por Los cuernos de Don Friolera ● Xavo Giménez por Yo soy 451 ● Pablo Messiez por Personas, lugares y cosas

Mejor composición musical para espectáculo escénico ● Modesto Lai y Alba Rubió por Nozing ● Fran Lasuen por La Maestra ● Raquel Molano, Pablo Peña y Darío del Moral por Fuenteovejuna

Mejor coreografía ● Daniel Doña y Cristian Martín por Doma ● Roser López Espinosa por Faula ● Irene Tena y Albert Hernández por No

Mejor diseño de producción privada ● El Aedo Teatro por Poeta (perdido) en Nueva York ● La Cubana por L'amor venia amb taxi ● Sol Picó por Carrer 024 13.Mejor dirección de escena ● Rakel Camacho por Fuenteovejuna ● Lucía Carballal por Los nuestros ● Victoria Szpunberg por La tercera fuga 1

Mejor diseño de espacio escénico y videoescena ● Blanca Añón por Orlando (diseño de espacio escénico) ● Cube.bz por Little Women (diseño de espacio escénico) ● Beatriz San Juan y Miquel Àngel Raió por 1936 (diseño de espacio escénico y vídeo escena)

Mejor diseño de vestuario ● Pau Aulí Nadal por Little women ● Rosa García Andújar por Fuenteovejuna ● Agustín Petronio por Orlando

Mejor diseño de iluminación ● Ion Chavez por La Maestra ● Nuno Meira por Orlando ● Pedro Yagüe por Blaubeeren

Mejor actriz ● Irene Escolar por Personas, lugares y cosas ● Mona Martínez por Los nuestros ● Lidia Otón por Los cuernos de Don Friolera

Mejor actor ● Miki Esparbé por Los nuestros ● Xavo Giménez por Yo soy 451 ● Ton Vieira por La tercera fuga

Mejor intérprete femenina de danza ● Elisa Forcano por Zorra Dorada ● Irene Tena por No ● Isabel Vázquez Torres por Zambra de la buena salvaje

Mejor intérprete masculino de danza ● Juan Berlanga por JUANCABALLO ● Genaro Cibils por Faula ● Albert Hernández por No

Mejor elenco de danza ● Carrer 024 de Sol Picó ● Faula de Roser López Espinosa, Consorci Mercat de les Flors ● Folk as Queer de L’Esbord