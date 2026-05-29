RTVE ofrece la ceremonia de entrega de los Premios Max
- Lunes 1 de junio, en directo a las 22:00 horas en RTVE Play, y a partir de las 23:45 horas en La 2
- La programación cultural de RTVE se vuelca con los premios de las artes escénicas a través de espacios como ‘Sukha’ y ‘Atención obras’
La gala de entrega de los Premios Max podrá seguirse, un año más, en RTVE. La 29ª edición de estos galardones, que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida bajo la dirección de Cristina D. Silveira, hablará de la evolución de las artes escénicas desde la época clásica hasta hoy.
Acompañando a la emisión en RTVE Play, La 2 y TVE Internacional, los programas culturales de La 2 seguirán muy de cerca esta cita e incluirán contenidos relacionados con sus protagonistas. ‘Sukha’ cubrirá el evento desde la tarde del lunes: conectará en directo con Mérida para ofrecer toda la información, tanto en las horas previas con entrevistas a nominados como en las posteriores, charlando con los ganadores y ganadoras. Además, estará como invitado en el plató el actor Pepe Viyuela, que sabe lo que es ganar un Max. Y ‘Atención obras’ pondrá también su mirada este sábado en los Premios Max y emitirá una entrevista en profundidad con la actriz Irene Escolar nominada a Mejor Actriz.
En RNE, programas culturales como ‘El Ojo Crítico’ o ‘La Sala’ abrirán ventanas a la información y los protagonistas de los Premios Max. Y RTVE Play, además de emitir la gala en directo, publicará una colección con el contenido más destacado del catálogo de RTVE Play sobre Artes Escénicas.
29ª Edición
Las obras ‘Fuenteovejuna’, ‘Los nuestros’ y ‘La tercera fuga’ lideran las nominaciones en la categoria de teatro. En danza destacan entre las favoritas ‘Faula’, ‘No’ y ‘Zorra dorada’. A las categorías habituales se incorporan este año reconocimientos para el mejor elenco de teatro y el mejor elenco de danza. Además, aquellos creadores que participen en la categoría de mejor autoría revelación podrán competir también por mejor autoría teatral o mejor coreografía.
Hay tres trofeos especiales de designación directa: el Premio Max de Honor, para Jesús Cimarro; el Premio Max Aplauso del Público, para el espectáculo con mayor respaldo del público, que se desvelará en la gala; y el Premio Max aficionado o de carácter social, que recogerá la Asociación Teatral Ezezagunok Antzerki Elkartea de Irún.
Los Premios Max, organizados por la Sociedad General de Autores y Editores a través de Fundación SGAE con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, buscan estimular y reconocer el talento de los profesionales del teatro y la danza, además de la promoción de los espectáculos de la temporada.