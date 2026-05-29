RTVE ofrece la ceremonia de entrega de los Premios Max

La gala de entrega de los Premios Max podrá seguirse, un año más, en RTVE. La 29ª edición de estos galardones, que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida bajo la dirección de Cristina D. Silveira, hablará de la evolución de las artes escénicas desde la época clásica hasta hoy.

Acompañando a la emisión en RTVE Play, La 2 y TVE Internacional, los programas culturales de La 2 seguirán muy de cerca esta cita e incluirán contenidos relacionados con sus protagonistas. ‘Sukha’ cubrirá el evento desde la tarde del lunes: conectará en directo con Mérida para ofrecer toda la información, tanto en las horas previas con entrevistas a nominados como en las posteriores, charlando con los ganadores y ganadoras. Además, estará como invitado en el plató el actor Pepe Viyuela, que sabe lo que es ganar un Max. Y ‘Atención obras’ pondrá también su mirada este sábado en los Premios Max y emitirá una entrevista en profundidad con la actriz Irene Escolar nominada a Mejor Actriz.

En RNE, programas culturales como ‘El Ojo Crítico’ o ‘La Sala’ abrirán ventanas a la información y los protagonistas de los Premios Max. Y RTVE Play, además de emitir la gala en directo, publicará una colección con el contenido más destacado del catálogo de RTVE Play sobre Artes Escénicas.