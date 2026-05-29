Bad Bunny suena en las pizarras digitales de varios colegios andaluces por un posible hackeo

Las pizarras electrónicas de varios colegios e institutos de Andalucía han desprendido este viernes, por segundo día consecutivo, música de Bad Bunny a causa de un supuesto ataque informático.

Los hechos ya habían ocurrido el jueves y se han repetido de nuevo esta mañana. En torno a las 10.00 horas, en vez de los contenidos educativos que estaban explicando los profesores, en las pizarras ha empezado a sonar la canción "Debí tirar más fotos" del cantante puertorriqueño, con el mensaje "a petición de Irene".

El vicedirector del Instituto Julio Verne de Sevilla, Antonio Saldaña, lo explica así: "El profesor pensó que era cosa de una broma de algún alumno. Otros se quedaron un poco sorprendidos pero fueron unos segundos en los que la mayoría acabaron apagando la pizarra y se continuó la clase con normalidad"

Esta situación pone en cuestión la seguridad del sistema informático.

Según publica la agencia EFE, la Junta de Andalucía detalla que inspección educativa está investigando lo ocurrido, sin que se sepa aún si se trató de un jaqueo o de un fallo humano, como, por ejemplo que algún administrador estuviera haciendo alguna prueba en el sistema, que se gestiona por control remoto.

Esto coincide con los conciertos que el popular artista está dando en España.