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Feria del libro: de la novela que la reina Letizia leyó con 17 años a un recetario de cocina riojana

  • La Feria del Libro de Madrid abre sus puertas hasta el próximo 14 de junio
  • Esta edición presta atención al humor con homenajes a Azcona y Les Luthiers
Feria del libro: De la novela que la reina Letizia leyó con 17 años a un recetario de cocina riojana
Una caseta de la Feria del Libro de Madrid. EFE/Mariscal
Cristina Pérez
Cristina Pérez

La reina Letizia se ha paseado por las casetas de la edición número 85 de la Feria del Libro de Madrid bajo un sol de justicia y un revuelo de curiosos. Desde esta mañana, el Paseo de Coches del Retiro es una cita obligada para los amantes de la lectura hasta el 14 de junio.

En el recorrido de la soberana, una parada ha sido la Editorial Nórdica en la caseta 187 que cumple 20 años. Su fundador Diego Moreno le ha obsequiado con el primer libro que editó, Hambre de Knut Hamsun, y ha recibido a cambio una confidencia inesperada. La reina leyó el libro con 17 años y le encantó.

Otro regalo ha sido una hermosa edición ilustrada de Noches blancas de Fiódor Dostoievski, que Doña Letizia ha agradecido porque "le gusta mucho la literatura rusa".

Huelga de educación infantil

Un grupo de educadoras infantiles, que llevan 53 días de huelga para exigir una mejora de sus condiciones laborales, han hecho oír su voz en el Retiro, ataviadas con camisetas y abanicos amarillos, se han quejado de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presente en la comitiva, no les recibe.

Han coreado consignas como "educadoras en lucha", "es educación, no conciliación" o "lo llaman guardería y no lo es". Algunas de las manifestantes han conseguido hablar un momento con la reina, que se ha interesado por sus reivindicaciones.

Protesta de las educadoras de 0 a 3 años en el Retiro

Protesta de las educadoras de 0 a 3 años en el Retiro. RTVE.es

Del papel a las tres dimensiones

Cartel de la 85ª Feria del Libro de Madrid, de Miguel Pang

El ilustrador del cartel de la feria, el barcelonés Miguel Pang, ha charlado un rato con la reina sobre su diseño y sobre sus orígenes familiares, su padre es chino y su madre camboyana.

Pang, visiblemente nervioso y emocionado, ha contado a RTVE Noticias que está haciendo figuritas de los personajes del cartel para que tengan vida en tres dimensiones, pero que la producción no ha llegado a tiempo para tenerlos listos durante la feria.

La visita real siempre deja lugar a la improvisación, como un ciudadano que ha ofrecido un ramo de flores a Doña Letizia o Vanessa Encinas que de forma espontánea le ha regalado su novela Todo lo que soy y nunca podré ser, mientras que el Ministerio de Cultura le ha dado La moda romántica y El capitán Cuéllar.

A lo largo del paseo, la reina se ha parado con los niños de algunos grupos escolares de visita en la feria como el CEIP El Buen Gobernador de Torrejón de Ardoz y también ha participado en un taller de exlibris en el Pabellón infantil.

La reina en el Retiro

La reina participa en un taller de exlibris en la Feria del Libro. Jose Oliva José Oliva / Europa Press

Debut de una centenaria

La librería Santos Ochoa ha cumplido la friolera de 111 años, pero debuta en el Retiro. Nacida en Logroño se ha expandido por toda España con 24 establecimientos, el último en Torrelodones, lo que le permite entrar en la feria de Madrid.

Diego Ochoa, miembro de la familia fundadora, se muestra "supercontento y superemocionado de la acogida tan bonita de la ciudad de Madrid" y detalla que ha regalado a la reina Postales de 1915 de la ciudad de Logroño, que recoge fotos de época, y Cocina práctica riojana 80 aniversario, un recetario de Adela Garrido, en una edición de su propia editorial.

La reina ha querido apoyar la labor de las librerías tradicionales, que resisten en el centro de las ciudades, como la Librería Cervantes.

Recién llegada

Otro alto en el camino real ha sido la Librería Girasol, nacida en Algete después de la pandemia. Su dueña, Laura Rodríguez, era secretaría, cambió de vida y no se arrepiente. Ha regalado a la reina dos de sus poemarios: Mujeres fuertes sobre el duelo y Ama de casa acerca de la maternidad.

El quincuagésimo aniversario de Ediciones de la Torre ha merecido una regia parada. Su fundador José María de la Torre espera que su editorial llegue a los cien años, aunque él no lo verá.

Con respecto al futuro del libro, apunta a RTVE Noticias que debe apoyarse en tres pilares: "el autor y el lector, porque los demás elementos son secundarios; la economía y la calidad", aunque ha reconocido a Doña Letizia, que "el mercado es muy difícil" y que "no ha sido muy listo".

Humor

Maitena, autora argentina de humor gráfico, Jonathan Coe, afilada pluma de la sátira británica o David Safier, novelista humorístico alemán, firman en una FLMadrid que rinde homenaje a figuras del humor como los argentinos Les Luthiers, el chileno Nicanor Parra o el riojano Rafael Azcona.

La conjura de los necios, la novela de John Kennedy Toole, un clásico contemporáneo tiene su conmemoración y se codea con cómicos conocidos por el gran público como Joaquín Reyes, Pantomima Full o Eva Hache. La directora de la feria, Eva Orúe, ha reivindicado la tradición humorística española.

"Leer y reír, dos formas de vivir" es el lema de la Feria del Libro - Diario 24 | Ver
Transcripción completa

Y veíamos justo en esas imágenes a la reina

Leticia, acompañada por la directora de la feria, por Eva Orue, que

precisamente está aquí ahora mismo sentada con

nosotros. ¿Qué tal, Eva?

Muchas gracias por estar aquí.

Gracias a vosotros por hacer la programación desde aquí.

Estamos encantados

Eva, acabamos de ver cómo acaban de echar el cierre las casetas.

Se interrumpe de momento la serie hasta que vuelve a abrir por la tarde.

A las 5, ¿podemos ya hacer un pequeño balance de cómo está yendo esta primera

jornada?

Bueno, el primer día siempre especial, la visita de la reina lo altera un poco

todo, por lo menos en este tramo de feria, porque hay un tramo allí que..

que no está tan afectado pero he hablado con un par de editores y

libreros que hay por aquí y dicen que va bien a ver con

cuatro horas tampoco podemos hacer balances, pero por lo menos la

sensación no es mala.

Muy bien. Este tema, este año, el eje..

el hilo conductor de toda la feria es el humor.

¿Por qué, Eva, has escogido el humor para esta

feria? Hemos escogido el humor porque creo que

nos hace falta.

Porque creo que es una buena herramienta como la lectura para

afrontar la vida

Porque además tenemos que reivindicar una tradición literaria, española,

humorística, que en ocasiones

postergamos, preferimos libros más serios, no sé muy bien, y tenemos

escritores magníficos que han hecho

del humor su mejor manera de escribir y de todo esto vamos a hablar y además

vamos a intentar reírnos en conciertos

mesas redondas, con un montón de gente que va a venir a reflexionar sobre el

humor y a hacernos o a

compartir su humor con nosotros.

Y lo vamos a hacer también con la presencia de cómicos aquí en la feria,

Sí, casi todos ellos han escrito libros, pero es verdad que estará con

¿no?

nosotros tanto Mimafu, Levache, Joaquín Reyes.

Esta mañana

he saludado a Maitena, es decir, tanto cómicos que han escrito libros como

humoristas, a veces gráficos..

a veces novelistas, que insisto, utilizan el humor para hacer mucho más

que hacernos reír, para denunciar la

situación, para desnudar las mentiras de esta sociedad

Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros.

Gracias a vosotros por estar aquí.

Y nos quedamos con el lema de Safer y Ana Belén, que es leer y reír, dos

formas de vivir

Qué maravilla. Sí, sí, maravilloso.

Además me lo voy a quedar yo también casi como algo personal

Eva Orúe: "Este año la Feria del Libro reivindica la tradición literaria humorística española"

Entre los escritores que firman en la feria, aparecen nombres como el de Leila Guerriero, Camila Sosa Villada, Cornelia Funke, Rodrigo Cortés, Jon Bilbao, Rodrigo Fresán o superventas como Juan Gómez Jurado.

Juan Gómez Jurado promociona 'Mentira' en la Feria del Libro - Diario 24 | Ver
Transcripción completa

Después para el siguiente lo pido ya para el resto, lo prometo

Estamos ahora mismo, tenemos el gusto de tener con nosotros a un autor

superventas, es el

creador de una saga llena de intriga que mueve masas seguro que saben que me

refiero a Juan Gómez Jurado

Buenas tardes, Juan.

¿Qué tal? Buenas tardes.

¿Cómo estás, Andrea?

Genial. Muchísimas gracias por estar aquí con

nosotros en el canal 24 Horas.

Por favor, un placer.

En directo contando desde la Feria del

Libro, el día de la inauguración, todo lo que pasa y con autores como tú

Muchas gracias. Que es muy bonito ver todos los años

cómo vuelve a arrancar y cada vez con más

fuerza, con más energía, con tantos libreros, con tantas caras de ilusión,

con tanta gente que está aquí el primer

día y bueno, estrenando además rediseño en las casetas, que es muy bonito y

bueno, pues otro año más, qué bonito es.

Eres, Juan, el creador de

Reina Roja, esa saga que ha atrapado a miles de millones, digamos, de

lectores, pero hoy vienes a presentarnos

tu última novela Mentira juan una novela independiente verdad a esta

saga de Reina Roja.

¿Te ha dado vértigo dar ese salto y desprenderte un poco de esta saga que

te ha lanzado hasta lo

más alto? Vértigo no.

Prevención sí. Creo que mientras la escribía,

por lo menos no tenía ese vértigo, cuando terminé de escribirla sí, y cada

vez que me preguntáis si me ha

dado vértigo, me vuelve a dar, pero no mientras la creaba, no porque esta es

la novela que

quería escribir y la verdad que estoy muy contento de haberla escrito y del

éxito que está teniendo también

este año. Ya es el libro más vendido de 2026 y

estamos en la décima edición

y es muy bonito poder llegar a la feria del libro con tanta energía y con el

libro en el sitio donde está.

Es un exitazo que seguro muchísimos conocen, pero para aquellos que no,

¿qué se van a encontrar en Mentira?

En Mentira se van a encontrar un libro distinto

a los anteriores, mientras que los libros del Universo Reina Roja eran

veloces

e implacables en el ritmo, este baja un poquito la marcha, en vez de estar en

sexta o

séptima todo el rato, a veces sí, y hay momentos en los que te lleva a cuarta o

a tercera

incluso. Es una novela más introspectiva, muy

intensa y con el mejor personaje que he escrito, que se llama Eva Ramos

que es una mujer que se dedica a mentir, pero que al comenzar la novela

le promete

al lector que a él no le va a mentir.

Hablando de la personaje,

siempre sueles escoger para tus novelas protagonistas mujeres, que además

tienen rasgos comunes, ¿no?

superinteligencia, son mujeres fuertes.

¿En quién te inspiras a la hora de escribir

las protagonistas de tus novelas?

Hay 4.000 millones de mujeres

en este planeta, quiero decir que hay mucha inspiración.

Yo no he conocido otra cosa que mujeres fuertes en mi vida, así

que no es demasiado difícil.

Estamos diciendo que estás cambiando

de universo, abandonamos el universo Reina Roja, pero sin embargo no

abandonas el género.

¿Tú sigues con los

thrillers. ¿Por qué el thriller?

¿Qué es lo que te interesa tanto?

Creo que el thriller es un..

éxito a todos los niveles en lo que llevamos del siglo XXI, que es el

género del siglo XXI, porque el siglo XXI es convulso, está loquísimo

Y el thriller de alguna forma, la novela de misterio en general, creo que

nos ofrece

a los lectores un poco de calma, un poquito de orden, y sobre todo en este

mundo en

el que cada vez más tenemos la sensación de que los malos no se llevan

su merecido, en el thriller sí

en el thriller las cosas tienen un principio, un final, los malos se

llevan lo suyo y hay una cierta recompensa, una cierta satisfacción,

creo que eso es algo que cada

vez los lectores demandamos más.

No solo divertirnos mientras estamos leyendo, sino tener la sensación de que

el mundo se ordena

de alguna forma. Decíamos que se te conoce especialmente

por los thrillers, estamos viendo

como se acercan personas a este set del canal 24 horas que buscan cruzar

miradas

contigo, ¿no? Un saludo.

Este género es el que te ha lanzado a la fama, pero no es el único porque tú

también escribes literatura infantil

junto a tu mujer. Sí, pero sin salir de ello

porque también escribo strilas, novelas de aventuras, ¿no?

Los chavales, mira, ahora, viniendo para

acá, me encontré con un grupo de niños que casualmente estaban..

cogiendo el último que hemos sacado para chavales de 9 a 13 años que se

llama Misterio

S.A. y les he preguntado que por qué se

habían animado porque es verdad que es una saga nueva y

nos han dicho, me han dicho que era influencia de Amanda

Black. Dices que nos han gustado mucho los de

Amanda Black y queremos ver qué es lo que nos traes ahora.

Así que, bueno, es bonito tener enganchados

también a los niños, ¿no?

En un mundo en el que cada vez cuesta más que los niños

aparten su vista de las pantallas, que focalicen su atención, que lean, porque

además la lectura es fundamental para el éxito escolar también, en un mundo

como este en el que cada vez es más..

complicado que lean, el hecho de ser los autores en Infanto Juvenil más

vendidos en castellano

también, pues es muy bonito, y honestamente un logro del que me siento

bastante más orgulloso,

que del de los libros para adultos, o nos sentimos más orgullosos

Este año firmas en la feria Cinco Días, empiezas mañana precisamente con esas

firmas para tu público

más pequeño. Creo que firmo esta tarde también, ¿no?

Firmas esta tarde, yo tengo apuntado que el primer día que firmas es el día

30

Honestamente no lo sé.

Yo lo tengo, pero en cualquier caso está la página web de la feria

del libro. Ahí podéis echar un vistazo y tenéis

todas las firmas de todos los autores, no solo las mías.

Efectivamente, ahí se puede buscar por firma,

se pone el apellido, el nombre y sale la caseta, toda información muy útil.

En cualquier caso, firmas varios días

Sí. ¿Cómo se viven estas firmas en las que

tú precisamente aglutinas a gente colas y colas y colas?

horas de firmas? ¿Te gusta el contacto con la gente?

Me gusta mucho. Además, tengo

un carrito de la compra donde me traigo un ventilador para ponerlo,

enchufarlo en la caseta, porque son muchas horas y mucha gente.

Si me gustaría, y esto es una recomendación

que no tiene solo que ver con nosotros, sino con todos los lectores, esa es mi

cámara, ¿no?

Por favor, está haciendo muchísimo calor.

Acercaos a la Feria del

Libro, pero traeos, aunque sea una pequeña botella de agua, fresquita

y bebed todo el rato porque es necesario, es necesario beber.

Han puesto zonas

de sombra, pero no toda la feria ni los accesos a la feria están cubiertos

Así que traeros una pequeña botella de agua de casa, aunque sea del grifo, la

metéis en la nevera y os la traéis, traeros una

por persona porque es necesario.

Es verdad que está haciendo muchísimo calor

Y de esa recomendación que das al público general te voy a pedir una

recomendación concreta que le va a venir muy bien a mi compañera Laura

Pavia.

A ver..

Que está recorriéndose la feria y ahora mismo te cuento.

Juan, ¿qué consejo le darías a alguien que

está empezando en el mundo de la literatura?

¿Para escribir dices?

Pues que si le toca firmar en la feria también se traiga no una sino dos

botellas de agua porque debajo de las casetas hace

mucho calor. Yo en general la recomendación que hago

siempre es la constancia, la insistencia

Yo no he tenido éxito siempre, de hecho en el conjunto de los 20 años..

que llevo siendo escritor profesional, te diría que ha habido más años de

fracasos que de éxitos, por lo menos a día de hoy.

Tuvo que llegar 2019 para que explotara

el universo Reina Roja con esos 6 millones de libros vendidos en

castellano

Hay que insistir, hay que escribir todos los días y el éxito es una

cosa exógena que puede suceder o no y lo único que hay que hacer es intentar

sacar las

historias y escribirlas porque esa es la recompensa en sí misma en realidad.

Cada palabra escrita hace el mundo un lugar mejor

Nos quedamos con ese Consejo, Juan, y se lo dedicamos a nuestra compañera

Laura, que ahora mismo creo

que se encuentra precisamente con un escritor que está empezando.

Laura

Qué tal Andrea, qué gusto escucharos a ti y a Juan Gómez Jurado y este consejo

yo creo que le va a venir muy bien a nuestro próximo invitado porque por

primera vez viene a la Feria del Libro y lo hace ni más ni menos que con su

que ha estado

Juan Gómez curado justo ahora.

¡Guau! ¡Qué pasada!

Vaya, o sea, un grande, un grande.

Y además te envía un

consejo. ¿A mí?

A ti. ¡Buah!

A ver, a ver, porque este tipo también...

Comenta, para ti y para

aquellos que se estén animando a empezar a escribir, a publicar sus

primeras novelas, él comenta que es muy importante..

la constancia, insistir, y que el éxito muchas veces llega después de varios

fracasos

Por lo tanto, ¿cómo recibes tú este consejo de una persona ya con tanto

renombre?

Pues mira, lo cojo, o sea, me lo

guardo muy adentro y es verdad, constancia.

Y bueno, esto es el ejemplo, acordes para un crimen, porque es cierto que,

bueno..

me ha costado muchos años.

Yo desde pequeñito quería escribir, me ha costado un poco, así que ahora ya no

pienso parar

y voy a coger ese consejo de la constancia del autor del paciente, que

fue una novela que

me encantó y aprovecho para decirlo.

Y nada, a ver si conozco a Juan también, que además de ser un gran

escritor, parece un gran tipo

Anselmo, qué especial debe ser este día para ti, venir a la Feria del Libro a

hacerlo con tu novela, tu primera novela

en la mano, verla expuesta en esta caseta.

¿Cómo te sientes? ¿Estás con ganas de recibir a tus

lectores?

Bueno, un subidón enorme, además es que todos son primeras experiencias, o sea,

cuando presenté el libro también en mi

ciudad natal, fue espectacular.

Y hoy poder estar aquí, en la feria del libro, en la caseta de RBA..

con los fantásticos libreros de muda también, y poder presentar y firmar

también esta tarde, ¿vale?

de 5 a 7, este Acordes para un Crimen, para mí es una ilusión tremenda, enorme

porque la verdad es que siempre había soñado con estar aquí, desde que cuando

Juan Gómez Jurado: "'Mentira', es una novela más introspectiva y con el mejor personaje que he escrito"

Cifras y letras

El parque madrileño acoge más de 600 sellos editoriales con presencia individual o compartida a lo largo de las 366 casetas que forman parte de la feria, lo que supone una más que en la pasada edición.

Son 118 casetas de librerías -59 especializadas y 59 generalistas-; 220 casetas de editoriales -algunos puestos albergan a varias-; 12 de distribuidoras -7 de Madrid y 5 de otras provincias-; y 16 casetas de organismos oficiales. En este apartado, el CSIC o el Centro Nacional de Información Geográfica dedican una atención especial al eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Los lectores tienen 17 días por delante, de este viernes 29 de mayo hasta el 14 de junio, para disfrutar de la fiesta de las letras en el Retiro, mejor con un abanico y un sombrero, y con mucha paciencia porque la presencia de Bad Bunny y el papa en Madrid pueden dificultar el acceso al parque.

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