Feria del libro: de la novela que la reina Letizia leyó con 17 años a un recetario de cocina riojana

Después para el siguiente lo pido ya para el resto, lo prometo

Estamos ahora mismo, tenemos el gusto de tener con nosotros a un autor

superventas, es el

creador de una saga llena de intriga que mueve masas seguro que saben que me

refiero a Juan Gómez Jurado

Buenas tardes, Juan.

¿Qué tal? Buenas tardes.

¿Cómo estás, Andrea?

Genial. Muchísimas gracias por estar aquí con

nosotros en el canal 24 Horas.

Por favor, un placer.

En directo contando desde la Feria del

Libro, el día de la inauguración, todo lo que pasa y con autores como tú

Muchas gracias. Que es muy bonito ver todos los años

cómo vuelve a arrancar y cada vez con más

fuerza, con más energía, con tantos libreros, con tantas caras de ilusión,

con tanta gente que está aquí el primer

día y bueno, estrenando además rediseño en las casetas, que es muy bonito y

bueno, pues otro año más, qué bonito es.

Eres, Juan, el creador de

Reina Roja, esa saga que ha atrapado a miles de millones, digamos, de

lectores, pero hoy vienes a presentarnos

tu última novela Mentira juan una novela independiente verdad a esta

saga de Reina Roja.

¿Te ha dado vértigo dar ese salto y desprenderte un poco de esta saga que

te ha lanzado hasta lo

más alto? Vértigo no.

Prevención sí. Creo que mientras la escribía,

por lo menos no tenía ese vértigo, cuando terminé de escribirla sí, y cada

vez que me preguntáis si me ha

dado vértigo, me vuelve a dar, pero no mientras la creaba, no porque esta es

la novela que

quería escribir y la verdad que estoy muy contento de haberla escrito y del

éxito que está teniendo también

este año. Ya es el libro más vendido de 2026 y

estamos en la décima edición

y es muy bonito poder llegar a la feria del libro con tanta energía y con el

libro en el sitio donde está.

Es un exitazo que seguro muchísimos conocen, pero para aquellos que no,

¿qué se van a encontrar en Mentira?

En Mentira se van a encontrar un libro distinto

a los anteriores, mientras que los libros del Universo Reina Roja eran

veloces

e implacables en el ritmo, este baja un poquito la marcha, en vez de estar en

sexta o

séptima todo el rato, a veces sí, y hay momentos en los que te lleva a cuarta o

a tercera

incluso. Es una novela más introspectiva, muy

intensa y con el mejor personaje que he escrito, que se llama Eva Ramos

que es una mujer que se dedica a mentir, pero que al comenzar la novela

le promete

al lector que a él no le va a mentir.

Hablando de la personaje,

siempre sueles escoger para tus novelas protagonistas mujeres, que además

tienen rasgos comunes, ¿no?

superinteligencia, son mujeres fuertes.

¿En quién te inspiras a la hora de escribir

las protagonistas de tus novelas?

Hay 4.000 millones de mujeres

en este planeta, quiero decir que hay mucha inspiración.

Yo no he conocido otra cosa que mujeres fuertes en mi vida, así

que no es demasiado difícil.

Estamos diciendo que estás cambiando

de universo, abandonamos el universo Reina Roja, pero sin embargo no

abandonas el género.

¿Tú sigues con los

thrillers. ¿Por qué el thriller?

¿Qué es lo que te interesa tanto?

Creo que el thriller es un..

éxito a todos los niveles en lo que llevamos del siglo XXI, que es el

género del siglo XXI, porque el siglo XXI es convulso, está loquísimo

Y el thriller de alguna forma, la novela de misterio en general, creo que

nos ofrece

a los lectores un poco de calma, un poquito de orden, y sobre todo en este

mundo en

el que cada vez más tenemos la sensación de que los malos no se llevan

su merecido, en el thriller sí

en el thriller las cosas tienen un principio, un final, los malos se

llevan lo suyo y hay una cierta recompensa, una cierta satisfacción,

creo que eso es algo que cada

vez los lectores demandamos más.

No solo divertirnos mientras estamos leyendo, sino tener la sensación de que

el mundo se ordena

de alguna forma. Decíamos que se te conoce especialmente

por los thrillers, estamos viendo

como se acercan personas a este set del canal 24 horas que buscan cruzar

miradas

contigo, ¿no? Un saludo.

Este género es el que te ha lanzado a la fama, pero no es el único porque tú

también escribes literatura infantil

junto a tu mujer. Sí, pero sin salir de ello

porque también escribo strilas, novelas de aventuras, ¿no?

Los chavales, mira, ahora, viniendo para

acá, me encontré con un grupo de niños que casualmente estaban..

cogiendo el último que hemos sacado para chavales de 9 a 13 años que se

llama Misterio

S.A. y les he preguntado que por qué se

habían animado porque es verdad que es una saga nueva y

nos han dicho, me han dicho que era influencia de Amanda

Black. Dices que nos han gustado mucho los de

Amanda Black y queremos ver qué es lo que nos traes ahora.

Así que, bueno, es bonito tener enganchados

también a los niños, ¿no?

En un mundo en el que cada vez cuesta más que los niños

aparten su vista de las pantallas, que focalicen su atención, que lean, porque

además la lectura es fundamental para el éxito escolar también, en un mundo

como este en el que cada vez es más..

complicado que lean, el hecho de ser los autores en Infanto Juvenil más

vendidos en castellano

también, pues es muy bonito, y honestamente un logro del que me siento

bastante más orgulloso,

que del de los libros para adultos, o nos sentimos más orgullosos

Este año firmas en la feria Cinco Días, empiezas mañana precisamente con esas

firmas para tu público

más pequeño. Creo que firmo esta tarde también, ¿no?

Firmas esta tarde, yo tengo apuntado que el primer día que firmas es el día

30

Honestamente no lo sé.

Yo lo tengo, pero en cualquier caso está la página web de la feria

del libro. Ahí podéis echar un vistazo y tenéis

todas las firmas de todos los autores, no solo las mías.

Efectivamente, ahí se puede buscar por firma,

se pone el apellido, el nombre y sale la caseta, toda información muy útil.

En cualquier caso, firmas varios días

Sí. ¿Cómo se viven estas firmas en las que

tú precisamente aglutinas a gente colas y colas y colas?

horas de firmas? ¿Te gusta el contacto con la gente?

Me gusta mucho. Además, tengo

un carrito de la compra donde me traigo un ventilador para ponerlo,

enchufarlo en la caseta, porque son muchas horas y mucha gente.

Si me gustaría, y esto es una recomendación

que no tiene solo que ver con nosotros, sino con todos los lectores, esa es mi

cámara, ¿no?

Por favor, está haciendo muchísimo calor.

Acercaos a la Feria del

Libro, pero traeos, aunque sea una pequeña botella de agua, fresquita

y bebed todo el rato porque es necesario, es necesario beber.

Han puesto zonas

de sombra, pero no toda la feria ni los accesos a la feria están cubiertos

Así que traeros una pequeña botella de agua de casa, aunque sea del grifo, la

metéis en la nevera y os la traéis, traeros una

por persona porque es necesario.

Es verdad que está haciendo muchísimo calor

Y de esa recomendación que das al público general te voy a pedir una

recomendación concreta que le va a venir muy bien a mi compañera Laura

Pavia.

A ver..

Que está recorriéndose la feria y ahora mismo te cuento.

Juan, ¿qué consejo le darías a alguien que

está empezando en el mundo de la literatura?

¿Para escribir dices?

Pues que si le toca firmar en la feria también se traiga no una sino dos

botellas de agua porque debajo de las casetas hace

mucho calor. Yo en general la recomendación que hago

siempre es la constancia, la insistencia

Yo no he tenido éxito siempre, de hecho en el conjunto de los 20 años..

que llevo siendo escritor profesional, te diría que ha habido más años de

fracasos que de éxitos, por lo menos a día de hoy.

Tuvo que llegar 2019 para que explotara

el universo Reina Roja con esos 6 millones de libros vendidos en

castellano

Hay que insistir, hay que escribir todos los días y el éxito es una

cosa exógena que puede suceder o no y lo único que hay que hacer es intentar

sacar las

historias y escribirlas porque esa es la recompensa en sí misma en realidad.

Cada palabra escrita hace el mundo un lugar mejor

Nos quedamos con ese Consejo, Juan, y se lo dedicamos a nuestra compañera

Laura, que ahora mismo creo

que se encuentra precisamente con un escritor que está empezando.

Laura

Qué tal Andrea, qué gusto escucharos a ti y a Juan Gómez Jurado y este consejo

yo creo que le va a venir muy bien a nuestro próximo invitado porque por

primera vez viene a la Feria del Libro y lo hace ni más ni menos que con su

que ha estado

Juan Gómez curado justo ahora.

¡Guau! ¡Qué pasada!

Vaya, o sea, un grande, un grande.

Y además te envía un

consejo. ¿A mí?

A ti. ¡Buah!

A ver, a ver, porque este tipo también...

Comenta, para ti y para

aquellos que se estén animando a empezar a escribir, a publicar sus

primeras novelas, él comenta que es muy importante..

la constancia, insistir, y que el éxito muchas veces llega después de varios

fracasos

Por lo tanto, ¿cómo recibes tú este consejo de una persona ya con tanto

renombre?

Pues mira, lo cojo, o sea, me lo

guardo muy adentro y es verdad, constancia.

Y bueno, esto es el ejemplo, acordes para un crimen, porque es cierto que,

bueno..

me ha costado muchos años.

Yo desde pequeñito quería escribir, me ha costado un poco, así que ahora ya no

pienso parar

y voy a coger ese consejo de la constancia del autor del paciente, que

fue una novela que

me encantó y aprovecho para decirlo.

Y nada, a ver si conozco a Juan también, que además de ser un gran

escritor, parece un gran tipo

Anselmo, qué especial debe ser este día para ti, venir a la Feria del Libro a

hacerlo con tu novela, tu primera novela

en la mano, verla expuesta en esta caseta.

¿Cómo te sientes? ¿Estás con ganas de recibir a tus

lectores?

Bueno, un subidón enorme, además es que todos son primeras experiencias, o sea,

cuando presenté el libro también en mi

ciudad natal, fue espectacular.

Y hoy poder estar aquí, en la feria del libro, en la caseta de RBA..

con los fantásticos libreros de muda también, y poder presentar y firmar

también esta tarde, ¿vale?

de 5 a 7, este Acordes para un Crimen, para mí es una ilusión tremenda, enorme

porque la verdad es que siempre había soñado con estar aquí, desde que cuando