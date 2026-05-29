Feria del libro: de la novela que la reina Letizia leyó con 17 años a un recetario de cocina riojana
- La Feria del Libro de Madrid abre sus puertas hasta el próximo 14 de junio
- Esta edición presta atención al humor con homenajes a Azcona y Les Luthiers
La reina Letizia se ha paseado por las casetas de la edición número 85 de la Feria del Libro de Madrid bajo un sol de justicia y un revuelo de curiosos. Desde esta mañana, el Paseo de Coches del Retiro es una cita obligada para los amantes de la lectura hasta el 14 de junio.
En el recorrido de la soberana, una parada ha sido la Editorial Nórdica en la caseta 187 que cumple 20 años. Su fundador Diego Moreno le ha obsequiado con el primer libro que editó, Hambre de Knut Hamsun, y ha recibido a cambio una confidencia inesperada. La reina leyó el libro con 17 años y le encantó.
Otro regalo ha sido una hermosa edición ilustrada de Noches blancas de Fiódor Dostoievski, que Doña Letizia ha agradecido porque "le gusta mucho la literatura rusa".
Huelga de educación infantil
Un grupo de educadoras infantiles, que llevan 53 días de huelga para exigir una mejora de sus condiciones laborales, han hecho oír su voz en el Retiro, ataviadas con camisetas y abanicos amarillos, se han quejado de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presente en la comitiva, no les recibe.
Han coreado consignas como "educadoras en lucha", "es educación, no conciliación" o "lo llaman guardería y no lo es". Algunas de las manifestantes han conseguido hablar un momento con la reina, que se ha interesado por sus reivindicaciones.
Del papel a las tres dimensiones
El ilustrador del cartel de la feria, el barcelonés Miguel Pang, ha charlado un rato con la reina sobre su diseño y sobre sus orígenes familiares, su padre es chino y su madre camboyana.
Pang, visiblemente nervioso y emocionado, ha contado a RTVE Noticias que está haciendo figuritas de los personajes del cartel para que tengan vida en tres dimensiones, pero que la producción no ha llegado a tiempo para tenerlos listos durante la feria.
La visita real siempre deja lugar a la improvisación, como un ciudadano que ha ofrecido un ramo de flores a Doña Letizia o Vanessa Encinas que de forma espontánea le ha regalado su novela Todo lo que soy y nunca podré ser, mientras que el Ministerio de Cultura le ha dado La moda romántica y El capitán Cuéllar.
A lo largo del paseo, la reina se ha parado con los niños de algunos grupos escolares de visita en la feria como el CEIP El Buen Gobernador de Torrejón de Ardoz y también ha participado en un taller de exlibris en el Pabellón infantil.
Debut de una centenaria
La librería Santos Ochoa ha cumplido la friolera de 111 años, pero debuta en el Retiro. Nacida en Logroño se ha expandido por toda España con 24 establecimientos, el último en Torrelodones, lo que le permite entrar en la feria de Madrid.
Diego Ochoa, miembro de la familia fundadora, se muestra "supercontento y superemocionado de la acogida tan bonita de la ciudad de Madrid" y detalla que ha regalado a la reina Postales de 1915 de la ciudad de Logroño, que recoge fotos de época, y Cocina práctica riojana 80 aniversario, un recetario de Adela Garrido, en una edición de su propia editorial.
La reina ha querido apoyar la labor de las librerías tradicionales, que resisten en el centro de las ciudades, como la Librería Cervantes.
Recién llegada
Otro alto en el camino real ha sido la Librería Girasol, nacida en Algete después de la pandemia. Su dueña, Laura Rodríguez, era secretaría, cambió de vida y no se arrepiente. Ha regalado a la reina dos de sus poemarios: Mujeres fuertes sobre el duelo y Ama de casa acerca de la maternidad.
El quincuagésimo aniversario de Ediciones de la Torre ha merecido una regia parada. Su fundador José María de la Torre espera que su editorial llegue a los cien años, aunque él no lo verá.
Con respecto al futuro del libro, apunta a RTVE Noticias que debe apoyarse en tres pilares: "el autor y el lector, porque los demás elementos son secundarios; la economía y la calidad", aunque ha reconocido a Doña Letizia, que "el mercado es muy difícil" y que "no ha sido muy listo".
Humor
Maitena, autora argentina de humor gráfico, Jonathan Coe, afilada pluma de la sátira británica o David Safier, novelista humorístico alemán, firman en una FLMadrid que rinde homenaje a figuras del humor como los argentinos Les Luthiers, el chileno Nicanor Parra o el riojano Rafael Azcona.
La conjura de los necios, la novela de John Kennedy Toole, un clásico contemporáneo tiene su conmemoración y se codea con cómicos conocidos por el gran público como Joaquín Reyes, Pantomima Full o Eva Hache. La directora de la feria, Eva Orúe, ha reivindicado la tradición humorística española.
Y veíamos justo en esas imágenes a la reina
Leticia, acompañada por la directora de la feria, por Eva Orue, que
precisamente está aquí ahora mismo sentada con
nosotros. ¿Qué tal, Eva?
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por hacer la programación desde aquí.
Estamos encantados
Eva, acabamos de ver cómo acaban de echar el cierre las casetas.
Se interrumpe de momento la serie hasta que vuelve a abrir por la tarde.
A las 5, ¿podemos ya hacer un pequeño balance de cómo está yendo esta primera
jornada?
Bueno, el primer día siempre especial, la visita de la reina lo altera un poco
todo, por lo menos en este tramo de feria, porque hay un tramo allí que..
que no está tan afectado pero he hablado con un par de editores y
libreros que hay por aquí y dicen que va bien a ver con
cuatro horas tampoco podemos hacer balances, pero por lo menos la
sensación no es mala.
Muy bien. Este tema, este año, el eje..
el hilo conductor de toda la feria es el humor.
¿Por qué, Eva, has escogido el humor para esta
feria? Hemos escogido el humor porque creo que
nos hace falta.
Porque creo que es una buena herramienta como la lectura para
afrontar la vida
Porque además tenemos que reivindicar una tradición literaria, española,
humorística, que en ocasiones
postergamos, preferimos libros más serios, no sé muy bien, y tenemos
escritores magníficos que han hecho
del humor su mejor manera de escribir y de todo esto vamos a hablar y además
vamos a intentar reírnos en conciertos
mesas redondas, con un montón de gente que va a venir a reflexionar sobre el
humor y a hacernos o a
compartir su humor con nosotros.
Y lo vamos a hacer también con la presencia de cómicos aquí en la feria,
Sí, casi todos ellos han escrito libros, pero es verdad que estará con
¿no?
nosotros tanto Mimafu, Levache, Joaquín Reyes.
Esta mañana
he saludado a Maitena, es decir, tanto cómicos que han escrito libros como
humoristas, a veces gráficos..
a veces novelistas, que insisto, utilizan el humor para hacer mucho más
que hacernos reír, para denunciar la
situación, para desnudar las mentiras de esta sociedad
Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por estar aquí.
Y nos quedamos con el lema de Safer y Ana Belén, que es leer y reír, dos
formas de vivir
Qué maravilla. Sí, sí, maravilloso.
Además me lo voy a quedar yo también casi como algo personal
Entre los escritores que firman en la feria, aparecen nombres como el de Leila Guerriero, Camila Sosa Villada, Cornelia Funke, Rodrigo Cortés, Jon Bilbao, Rodrigo Fresán o superventas como Juan Gómez Jurado.
Después para el siguiente lo pido ya para el resto, lo prometo
Estamos ahora mismo, tenemos el gusto de tener con nosotros a un autor
superventas, es el
creador de una saga llena de intriga que mueve masas seguro que saben que me
refiero a Juan Gómez Jurado
Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Andrea?
Genial. Muchísimas gracias por estar aquí con
nosotros en el canal 24 Horas.
Por favor, un placer.
En directo contando desde la Feria del
Libro, el día de la inauguración, todo lo que pasa y con autores como tú
Muchas gracias. Que es muy bonito ver todos los años
cómo vuelve a arrancar y cada vez con más
fuerza, con más energía, con tantos libreros, con tantas caras de ilusión,
con tanta gente que está aquí el primer
día y bueno, estrenando además rediseño en las casetas, que es muy bonito y
bueno, pues otro año más, qué bonito es.
Eres, Juan, el creador de
Reina Roja, esa saga que ha atrapado a miles de millones, digamos, de
lectores, pero hoy vienes a presentarnos
tu última novela Mentira juan una novela independiente verdad a esta
saga de Reina Roja.
¿Te ha dado vértigo dar ese salto y desprenderte un poco de esta saga que
te ha lanzado hasta lo
más alto? Vértigo no.
Prevención sí. Creo que mientras la escribía,
por lo menos no tenía ese vértigo, cuando terminé de escribirla sí, y cada
vez que me preguntáis si me ha
dado vértigo, me vuelve a dar, pero no mientras la creaba, no porque esta es
la novela que
quería escribir y la verdad que estoy muy contento de haberla escrito y del
éxito que está teniendo también
este año. Ya es el libro más vendido de 2026 y
estamos en la décima edición
y es muy bonito poder llegar a la feria del libro con tanta energía y con el
libro en el sitio donde está.
Es un exitazo que seguro muchísimos conocen, pero para aquellos que no,
¿qué se van a encontrar en Mentira?
En Mentira se van a encontrar un libro distinto
a los anteriores, mientras que los libros del Universo Reina Roja eran
veloces
e implacables en el ritmo, este baja un poquito la marcha, en vez de estar en
sexta o
séptima todo el rato, a veces sí, y hay momentos en los que te lleva a cuarta o
a tercera
incluso. Es una novela más introspectiva, muy
intensa y con el mejor personaje que he escrito, que se llama Eva Ramos
que es una mujer que se dedica a mentir, pero que al comenzar la novela
le promete
al lector que a él no le va a mentir.
Hablando de la personaje,
siempre sueles escoger para tus novelas protagonistas mujeres, que además
tienen rasgos comunes, ¿no?
superinteligencia, son mujeres fuertes.
¿En quién te inspiras a la hora de escribir
las protagonistas de tus novelas?
Hay 4.000 millones de mujeres
en este planeta, quiero decir que hay mucha inspiración.
Yo no he conocido otra cosa que mujeres fuertes en mi vida, así
que no es demasiado difícil.
Estamos diciendo que estás cambiando
de universo, abandonamos el universo Reina Roja, pero sin embargo no
abandonas el género.
¿Tú sigues con los
thrillers. ¿Por qué el thriller?
¿Qué es lo que te interesa tanto?
Creo que el thriller es un..
éxito a todos los niveles en lo que llevamos del siglo XXI, que es el
género del siglo XXI, porque el siglo XXI es convulso, está loquísimo
Y el thriller de alguna forma, la novela de misterio en general, creo que
nos ofrece
a los lectores un poco de calma, un poquito de orden, y sobre todo en este
mundo en
el que cada vez más tenemos la sensación de que los malos no se llevan
su merecido, en el thriller sí
en el thriller las cosas tienen un principio, un final, los malos se
llevan lo suyo y hay una cierta recompensa, una cierta satisfacción,
creo que eso es algo que cada
vez los lectores demandamos más.
No solo divertirnos mientras estamos leyendo, sino tener la sensación de que
el mundo se ordena
de alguna forma. Decíamos que se te conoce especialmente
por los thrillers, estamos viendo
como se acercan personas a este set del canal 24 horas que buscan cruzar
miradas
contigo, ¿no? Un saludo.
Este género es el que te ha lanzado a la fama, pero no es el único porque tú
también escribes literatura infantil
junto a tu mujer. Sí, pero sin salir de ello
porque también escribo strilas, novelas de aventuras, ¿no?
Los chavales, mira, ahora, viniendo para
acá, me encontré con un grupo de niños que casualmente estaban..
cogiendo el último que hemos sacado para chavales de 9 a 13 años que se
llama Misterio
S.A. y les he preguntado que por qué se
habían animado porque es verdad que es una saga nueva y
nos han dicho, me han dicho que era influencia de Amanda
Black. Dices que nos han gustado mucho los de
Amanda Black y queremos ver qué es lo que nos traes ahora.
Así que, bueno, es bonito tener enganchados
también a los niños, ¿no?
En un mundo en el que cada vez cuesta más que los niños
aparten su vista de las pantallas, que focalicen su atención, que lean, porque
además la lectura es fundamental para el éxito escolar también, en un mundo
como este en el que cada vez es más..
complicado que lean, el hecho de ser los autores en Infanto Juvenil más
vendidos en castellano
también, pues es muy bonito, y honestamente un logro del que me siento
bastante más orgulloso,
que del de los libros para adultos, o nos sentimos más orgullosos
Este año firmas en la feria Cinco Días, empiezas mañana precisamente con esas
firmas para tu público
más pequeño. Creo que firmo esta tarde también, ¿no?
Firmas esta tarde, yo tengo apuntado que el primer día que firmas es el día
30
Honestamente no lo sé.
Yo lo tengo, pero en cualquier caso está la página web de la feria
del libro. Ahí podéis echar un vistazo y tenéis
todas las firmas de todos los autores, no solo las mías.
Efectivamente, ahí se puede buscar por firma,
se pone el apellido, el nombre y sale la caseta, toda información muy útil.
En cualquier caso, firmas varios días
Sí. ¿Cómo se viven estas firmas en las que
tú precisamente aglutinas a gente colas y colas y colas?
horas de firmas? ¿Te gusta el contacto con la gente?
Me gusta mucho. Además, tengo
un carrito de la compra donde me traigo un ventilador para ponerlo,
enchufarlo en la caseta, porque son muchas horas y mucha gente.
Si me gustaría, y esto es una recomendación
que no tiene solo que ver con nosotros, sino con todos los lectores, esa es mi
cámara, ¿no?
Por favor, está haciendo muchísimo calor.
Acercaos a la Feria del
Libro, pero traeos, aunque sea una pequeña botella de agua, fresquita
y bebed todo el rato porque es necesario, es necesario beber.
Han puesto zonas
de sombra, pero no toda la feria ni los accesos a la feria están cubiertos
Así que traeros una pequeña botella de agua de casa, aunque sea del grifo, la
metéis en la nevera y os la traéis, traeros una
por persona porque es necesario.
Es verdad que está haciendo muchísimo calor
Y de esa recomendación que das al público general te voy a pedir una
recomendación concreta que le va a venir muy bien a mi compañera Laura
Pavia.
A ver..
Que está recorriéndose la feria y ahora mismo te cuento.
Juan, ¿qué consejo le darías a alguien que
está empezando en el mundo de la literatura?
¿Para escribir dices?
Pues que si le toca firmar en la feria también se traiga no una sino dos
botellas de agua porque debajo de las casetas hace
mucho calor. Yo en general la recomendación que hago
siempre es la constancia, la insistencia
Yo no he tenido éxito siempre, de hecho en el conjunto de los 20 años..
que llevo siendo escritor profesional, te diría que ha habido más años de
fracasos que de éxitos, por lo menos a día de hoy.
Tuvo que llegar 2019 para que explotara
el universo Reina Roja con esos 6 millones de libros vendidos en
castellano
Hay que insistir, hay que escribir todos los días y el éxito es una
cosa exógena que puede suceder o no y lo único que hay que hacer es intentar
sacar las
historias y escribirlas porque esa es la recompensa en sí misma en realidad.
Cada palabra escrita hace el mundo un lugar mejor
Nos quedamos con ese Consejo, Juan, y se lo dedicamos a nuestra compañera
Laura, que ahora mismo creo
que se encuentra precisamente con un escritor que está empezando.
Laura
Qué tal Andrea, qué gusto escucharos a ti y a Juan Gómez Jurado y este consejo
yo creo que le va a venir muy bien a nuestro próximo invitado porque por
primera vez viene a la Feria del Libro y lo hace ni más ni menos que con su
que ha estado
Juan Gómez curado justo ahora.
¡Guau! ¡Qué pasada!
Vaya, o sea, un grande, un grande.
Y además te envía un
consejo. ¿A mí?
A ti. ¡Buah!
A ver, a ver, porque este tipo también...
Comenta, para ti y para
aquellos que se estén animando a empezar a escribir, a publicar sus
primeras novelas, él comenta que es muy importante..
la constancia, insistir, y que el éxito muchas veces llega después de varios
fracasos
Por lo tanto, ¿cómo recibes tú este consejo de una persona ya con tanto
renombre?
Pues mira, lo cojo, o sea, me lo
guardo muy adentro y es verdad, constancia.
Y bueno, esto es el ejemplo, acordes para un crimen, porque es cierto que,
bueno..
me ha costado muchos años.
Yo desde pequeñito quería escribir, me ha costado un poco, así que ahora ya no
pienso parar
y voy a coger ese consejo de la constancia del autor del paciente, que
fue una novela que
me encantó y aprovecho para decirlo.
Y nada, a ver si conozco a Juan también, que además de ser un gran
escritor, parece un gran tipo
Anselmo, qué especial debe ser este día para ti, venir a la Feria del Libro a
hacerlo con tu novela, tu primera novela
en la mano, verla expuesta en esta caseta.
¿Cómo te sientes? ¿Estás con ganas de recibir a tus
lectores?
Bueno, un subidón enorme, además es que todos son primeras experiencias, o sea,
cuando presenté el libro también en mi
ciudad natal, fue espectacular.
Y hoy poder estar aquí, en la feria del libro, en la caseta de RBA..
con los fantásticos libreros de muda también, y poder presentar y firmar
también esta tarde, ¿vale?
de 5 a 7, este Acordes para un Crimen, para mí es una ilusión tremenda, enorme
porque la verdad es que siempre había soñado con estar aquí, desde que cuando
Cifras y letras
El parque madrileño acoge más de 600 sellos editoriales con presencia individual o compartida a lo largo de las 366 casetas que forman parte de la feria, lo que supone una más que en la pasada edición.
Son 118 casetas de librerías -59 especializadas y 59 generalistas-; 220 casetas de editoriales -algunos puestos albergan a varias-; 12 de distribuidoras -7 de Madrid y 5 de otras provincias-; y 16 casetas de organismos oficiales. En este apartado, el CSIC o el Centro Nacional de Información Geográfica dedican una atención especial al eclipse solar del próximo 12 de agosto.
Los lectores tienen 17 días por delante, de este viernes 29 de mayo hasta el 14 de junio, para disfrutar de la fiesta de las letras en el Retiro, mejor con un abanico y un sombrero, y con mucha paciencia porque la presencia de Bad Bunny y el papa en Madrid pueden dificultar el acceso al parque.