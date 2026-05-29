Un cohete de Blue Origin explota en la plataforma de lanzamiento durante una prueba previa al lanzamiento
- "Todo el personal está localizado y a salvo. Iremos informando a medida que sepamos más", informó Blue Origin
- La explosión supone un revés para la empresa de Jeff Bezos en su intento de alcanzar a SpaceX de Elon Musk
Un cohete New Glenn de Blue Origin ha explotado de forma dramática en la plataforma de lanzamiento durante una prueba realizada el jueves, lo que supone un revés para la empresa espacial de Jeff Bezos en su intento de alcanzar a SpaceX, de Elon Musk.
Un vídeo publicado por NASASpaceflight, un canal de YouTube que retransmite lanzamientos desde Florida, mostraba cómo el New Glenn se encendía en la plataforma alrededor de las 21:00 ET (02:00 GMT del viernes) antes de estallar en una enorme bola de fuego que ascendió hacia el cielo, levantando una columna masiva de llamas y humo.
Blue Origin informó de que había sufrido una “anomalía”, término habitual en la industria aeroespacial para referirse a un fallo o explosión durante una prueba o lanzamiento.
En un mensaje en X, la compañía explicó: “Hemos experimentado una anomalía durante la prueba de encendido de hoy. Todo el personal está localizado y a salvo. Iremos informando a medida que sepamos más.”
Una prueba de encendido estático consiste en activar el motor del cohete mientras permanece firmemente anclado al suelo.
En otro mensaje publicado en X, Jeff Bezos comentó que aún era demasiado pronto para conocer la causa exacta del incidente.
Añadió que había sido “un día muy duro”, pero que reconstruirían lo que hiciera falta y volverían a volar, porque “vale la pena”.
Hace una semana también hubo problemas con otro lanzamiento
Blue Origin había informado el miércoles de que estaba preparando el cohete New Glenn para poner en órbita terrestre baja 48 satélites Amazon LEO, parte de un proyecto destinado a crear una constelación de internet de banda ancha que compita con Starlink, de Elon Musk. No se había anunciado una fecha de lanzamiento.
La compañía ha invertido miles de millones de dólares y cerca de diez años en desarrollar el New Glenn, un cohete de la altura de un edificio de 29 plantas, con una primera etapa reutilizable diseñada para rivalizar con la familia Falcon de SpaceX y con el más potente Starship.
Musk reaccionó en X al vídeo de la explosión diciendo que era “muy desafortunado” y recordando que los cohetes son difíciles.
El incidente se produce apenas semanas después de otro problema con un lanzamiento comercial de New Glenn, cuando una falla en uno de los motores dejó un satélite en una órbita incorrecta, lo que derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA).
Blue Origin desarrolla el cohete New Glenn desde hace casi una década con el objetivo de competir en el mercado de lanzamientos pesados dominado por SpaceX, empresa de Elon Musk, cuyos vehículos Falcon y Starship lideran actualmente las misiones comerciales y gubernamentales en Estados Unidos.