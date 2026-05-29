Un cohete de Blue Origin explota en la plataforma de lanzamiento durante una prueba previa al lanzamiento

Un cohete New Glenn de Blue Origin ha explotado de forma dramática en la plataforma de lanzamiento durante una prueba realizada el jueves, lo que supone un revés para la empresa espacial de Jeff Bezos en su intento de alcanzar a SpaceX, de Elon Musk.

Un vídeo publicado por NASASpaceflight, un canal de YouTube que retransmite lanzamientos desde Florida, mostraba cómo el New Glenn se encendía en la plataforma alrededor de las 21:00 ET (02:00 GMT del viernes) antes de estallar en una enorme bola de fuego que ascendió hacia el cielo, levantando una columna masiva de llamas y humo.

Blue Origin informó de que había sufrido una “anomalía”, término habitual en la industria aeroespacial para referirse a un fallo o explosión durante una prueba o lanzamiento.

En un mensaje en X, la compañía explicó: “Hemos experimentado una anomalía durante la prueba de encendido de hoy. Todo el personal está localizado y a salvo. Iremos informando a medida que sepamos más.”

Una prueba de encendido estático consiste en activar el motor del cohete mientras permanece firmemente anclado al suelo.

En otro mensaje publicado en X, Jeff Bezos comentó que aún era demasiado pronto para conocer la causa exacta del incidente.

Añadió que había sido “un día muy duro”, pero que reconstruirían lo que hiciera falta y volverían a volar, porque “vale la pena”.