Despega desde Kurú el cohete con la misión europea y china Smile para el estudio de las tormentas solares

La Agencia Espacial Europea y la Academia de Ciencias China unen fuerzas para ahondar en el conocimiento de las tormentas solares y las perturbaciones resultantes en la Tierra, conocidas como tormentas geomagnéticas. Y, para ello, ha lanzado este martes el cohete Vega-C desde el puerto espacial europeo de Kurú (Guayana Francesa) con la misión Smile.

El despegue, inicialmente previsto para el 9 de abril pero pospuesto por un problema técnico relacionado con el cohete Vega-C, se ha producido a las 3:52 hora GMT (00:52 hora local de Kurú).

Smile ayudará a comprender mejor la interacción entre el Sol y la Tierra, observando el campo magnético terrestre en rayos X. Así, la misión, que completará una vuelta alrededor de nuestro planeta aproximadamente cada dos días, estudiará cómo responde la Tierra al viento solar. De esta forma, mejorará la comprensión y predicción de las tormentas solares y geomagnéticas, y en general la meteorología espacial, que describe las variaciones en el entorno entre el Sol y la Tierra.

Busca mejorar las predicciones y proteger las infraestructuras tecnológicas La importancia de su estudio se debe a que esta puede tener un impacto real en las actividades humanas, por ejemplo en los sistemas satelitales, y suponer un riesgo para los viajes espaciales. Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días. Se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera. La frecuencia con que estas se generan está relacionada con los períodos de la actividad solar, de unos once años de duración y que se conocen como ciclos solares. Smile, según sus responsables, será esencial para mejorar los modelos de predicción de las tormentas solares/geomagnéticas y para proteger mejor las infraestructuras tecnológicas. Para ello, utilizará cuatro instrumentos que se complementan; son claves el generador de imágenes de rayos X suaves (SXI), dirigido por la Agencia Espacial Europea, y el generador de imágenes ultravioleta de auroras (UVI), liderado por la Academia de Ciencias China. El primero, cuya tecnología está inspirada en los complejos ojos de las langostas, tomará fotografías de la magnetosfera para ver cómo el escudo magnético de la Tierra nos defiende de los peligros del Sol. Las tormentas solares sí pueden afectar a las comunicaciones: los expertos analizan los riesgos de este fenómeno Javier Menasalvas, Mario Pérez Galindo, VerificaRTVE