La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 18 de mayo con Ronald Araújo como invitado

No es habitual que los futbolistas de élite se presten a entrevistas en programas de entretenimiento, pero David Broncano recibe hoy a Ronald Araújo, jugador del F.C. Barcelona, como invitado en La Revuelta. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Un campeón de liga en La Revuelta

Los jugadores de los grandes equipos del fútbol mundial no se prodigan en sus apariciones en programas de televisión y es por ello que las honrosas excepciones alcanzan estatus de hito. Por La Revuelta han pasado ya varios de estos ejemplos, como el campeón de Europa y subcampeón olímpico Marc Cucurella, lateral del Chelsea y de la selección española. O el delantero del Celta de Vigo Borja Iglesias, que visitó a Broncano al día siguiente del apagón eléctrico, en un programa especial en ahorro de energía.

También el delantero del Rayo Vallecano Jorge de Frutos demostró que los futbolistas de primer nivel pueden mantener la naturalidad y un perfil alejado de extravagancias. Y, por supuesto, La Revuelta ha dado cabida también al deporte femenino con las entrevistas a Vicky López, una de las grandes promesas de nuestro fútbol, y Mariona Caldentey, cuatro veces campeona de Europa con el Barça, campeona del mundo y de la Liga de Naciones con la selección española, y con un inmenso palmarés en competiciones domésticas.

David Broncano vuelve a entrevistar hoy lunes 18 de mayo a un futbolista de primerísimo nivel como el uruguayo Ronald Araújo, defensa del F.C. Barcelona, que ha conquistado este año su tercera liga con el club culé, siendo protagonista pese a haber haberse perdido gran parte de la temporada por problemas de salud mental.