Fermín sufre una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho y se perderá el Mundial

Fermín se pierde el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras conocerse que sufrió una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho en el partido contra el Betis de la última jornada de Liga, por lo que tendrá que pasar por el quirófano, según ha hecho público el FC Barcelona a través de un comunicado.

A la espera de conocer los plazos exactos de recuperación, la lesión complica de forma notable su disponibilidad para el Mundial, al tratarse de una dolencia que suele requerir un periodo de baja prolongado, mínimo de un mes o mes y medio en función de la lesión.

El jugador azulgrana se convierte así en la primera baja importante para la selección española de fútbol de cara a la cita mundialista que arrancará el próximo 11 de junio. Luis de la Fuente tendrá que prescindir de uno de los futbolistas que más en forma ha terminado la temporada con su club.

De la Fuente ofrece el lunes 25 de mayo la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Un anuncio que tendrá lugar en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid.

No obstante, la concentración de la selección española, que jugará un amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio antes del debut del lunes 15 ante Cabo Verde en Atlanta (USA), dará comienzo el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

Después del aviso de Nico Williams, que se retiró lesionado hace dos jornadas en el partido liguero del Athletic ante el Valencia, esta se convierte en la primera baja seria para España.

Por fortuna, el extremo internacional del Athletic Club sufrió una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda, lo que le permite llegar a tiempo a la llamada del seleccionador.