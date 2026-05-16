Barcelona - Atlético de Madrid, en directo hoy la final de la Copa de la Reina 2026

FC Barcelona y Club Atlético de Madrid disputan este sábado en el Estadio de Gran Canaria de Las Palmas la final de la Copa de la Reina, en la quinta ocasión en que azulgranas y colchoneras pelean en el partido definitivo por el título. Podrás ver el partido en directo en La 2, Teledeporte y RTVE Play.

De las cuatro anteriores , solo una ha sido para el club rojiblanco que sigue con su sueño intacto de levantar al cielo canario la edición número cuarenta y cuatro de la Copa de la Reina.

El primer duelo tuvo lugar en el 2016. Las rojiblancas se alzaron con su primer título copero gracias a los tantos de Ángela Sosa, Silvia Meseguer y Esther González (2-3). Un año después se reeditó la misma final, pero en esta ocasión fue el conjunto blaugrana el que se llevó el cetro con un doblete de Jenni Hermoso y las dianas de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí (4-1).

En el 2018, en Mérida, Mariona Caldentey firmo el tanto de la victoria de su equipo para subir el sexto trofeo copero a las vitrinas del conjunto catalán (1-0). Siete años después, en 2025, el Alcoraz vibró con el doblete de Claudia Pina que sirvió para que las de Pere Romeu certificasen su undécimo título, el séptimo en la última década (2-0).

El Barça llega al choque después de haberse proclamado campeón de la Liga F y clasificarse para su sexta final de Champions League consecutiva en su intento de certificar una temporada de ensueño tras atesorar también la Supercopa de España.

El conjunto azulgrana encara el tramo decisivo del curso con la enfermería prácticamente vacía, a excepción de Laia Aleixandri, baja desde febrero tras una grave lesión de rodilla, y Caroline Graham, que se lesionó en el aductor derecho durante la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones y sigue un plan específico de recuperación con el objetivo de llegar a la final europea.

La portera Lola Gallardo, capitana y leyenda del conjunto rojiblanco, sufre un pinzamiento isquiofemoral en la cadera izquierda que la puede apartar de la final, con Patricia Larqué como reemplazo. De hecho, va convocada otra guardameta, Alba.

Las colchoneras intentarán hacer olvidar los dos duelos de la presente temporada en la Liga F ante las culés, donde cayeron por sendas goleadas, tanto en Alcalá como en Barcelona. Para ello, las de José Herrera, quienes pelean por quedar cuartas en Liga, apelan al olfato goleador de Fiamma Benítez y Synne Jensen.