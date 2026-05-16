Encuentran los cadáveres de un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos en el cuartel de Dolores, en Alicante

Los cuerpos de un agente de la Guardia Civil, su mujer y el del hijo de ambos han sido hallados sin vida este sábado en el cuartel de la Benemérita de la localidad alicantina de Dolores, según han informado fuentes de la Comandancia.

Los tres cadáveres han sido hallados por un compañero a las 11.00 horas en una de las viviendas del puesto de la Guardia civil donde residían y todos presentaban heridas con arma de fuego, según han señalado fuentes de la investigación a RTVE.

Según las fuentes, que aseguran que no existían antecedentes por violencia de género, el guardia civil tenía 55 años y su hijo 20 años, mientras que no se ha facilitado la edad de la mujer.

Desde la Guardia Civil han señalado a Efe que se están investigando los hechos y todavía no se puede facilitar mas información al respecto.

Al respecto, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, "ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio".