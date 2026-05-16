Lewandowski confirma su marcha y se despide del FC Barcelona: "Misión cumplida. El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde"

A sus 37 años de edad, el delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski ha confirmado este sábado, en un mensaje publicado en su perfil personal de la red social Instagram, que abandonará el Barça al final de la presente temporada.

“After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.



I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.



I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth.



Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv“ — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

En su mensaje de despedida el polaco tiene un recuerdo especial para el presidente que le fichó, Joan Laporta, y asegura irse orgulloso de lo conseguido en su etapa culer: "El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión: 4 temporadas, 3 títulos de liga".

"Nunca olvidaré el cariño que me han brindado los aficionados desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo", añade además.

El club azulgrana enseguida ha reaccionado con otro mensaje en redes: "Llegó siendo una estrella. Se va siendo una leyenda".