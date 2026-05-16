Lewandowski confirma su marcha y se despide del FC Barcelona: "Misión cumplida. El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde"
- En su despedida el polaco tiene un recuerdo especial para el presidente que le fichó, Joan Laporta
- "El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión", ha escrito en sus redes sociales
A sus 37 años de edad, el delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski ha confirmado este sábado, en un mensaje publicado en su perfil personal de la red social Instagram, que abandonará el Barça al final de la presente temporada.
“After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.— Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026
I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.
I will never forget the love I received from the fans from my very first days.
Catalonia is my place on earth.
Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv“
En su mensaje de despedida el polaco tiene un recuerdo especial para el presidente que le fichó, Joan Laporta, y asegura irse orgulloso de lo conseguido en su etapa culer: "El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión: 4 temporadas, 3 títulos de liga".
"Nunca olvidaré el cariño que me han brindado los aficionados desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo", añade además.
El club azulgrana enseguida ha reaccionado con otro mensaje en redes: "Llegó siendo una estrella. Se va siendo una leyenda".
Tres ligas para un fichaje que llegó con 33 años de edad
Lewandowski, que cumplirá 38 años en agosto y terminaba contrato este verano, , disputará este domingo en el Spotify Camp Nou ante el Real Betis su último partido con la camiseta del Barça. El polaco se despedirá del equipo 'culer' tras haber marcado, hasta el momento, 119 goles en 191 partidos, que le han convertido en el decimocuarto máximo goleador de la historia del club.
En sus cuatro temporadas como azulgrana ha contribuido con sus goles a ganar tres Ligas, una Copa de Rey y tres Supercopas de España.
Mensaje completo de Lewandowski
Tras cuatro años llenos de retos y mucho trabajo, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión: 4 temporadas, 3 títulos de liga.
Nunca olvidaré el cariño que me han brindado los aficionados desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo.
Gracias a todos los que he conocido a lo largo de estos cuatro maravillosos años.
Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera.
El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Visca el Barça. Visca Catalunya.