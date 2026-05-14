Horario y dónde ver el estreno de 'La Casa de la Música': Artistas, actuaciones y todo lo que debes saber sobre el evento

¿Cuántas canciones han sonado en Radio Televisión Española en 70 años? ¿Cuántos artistas han pasado por sus escenarios? Desde aquella primera emisión en RTVE el 28 de octubre de 1956, han sido incalculables los músicos que han actuado bajo sus focos. Desde el choque cultural que supuso en los 70 la actuación de David Bowie en Esta noche... fiesta, presentado por José María Íñigo, a la vanguardia y el talento emergente del Benidorm Fest.

Este año la cadena pública celebra 70 años de emisión y de música con el evento La Casa de la Música, un homenaje que acoge a generaciones de artistas bajo su paraguas. El evento será un rencuentro para recordar grandes momentos que ya forman parte de nuestra cultura sin perder de vista los que serán nuevos talentos en un futuro próximo. Una celebración a través del verdadero idioma universal, la música. La Casa de la Música no será el único acto previsto, RTVE prepara programas, series, monográficos y documentales que expondrán el valor que históricamente ha imprimido en la industria, destacando su compromiso con el talento, la diversidad y la innovación.

Un disco de uranio Raphael abre las puertas de La Casa de la Música como uno de los primeros invitados. Es el artista que más actuaciones ha realizado en Televisión Española en sus 70 años de historia. El cantante ha conseguido convertir algunas de sus canciones más icónicas en himnos atemporales que han trascendido generaciones de fans, además de ser el único artista de habla hispana con un disco de Uranio, uno de los reconocimientos más exclusivos y prestigiosos en la industria musical y que no se otorga por ventas convencionales, sino por superar cifras astronómicas de discos vendidos.

Históricos y estrellas emergentes Y no es el único artista consagrado que estará en La Casa de la Música, ocuparán sus estancias Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun y Mónica Naranjo. Entre las nuevas propuestas en ciernes estarán Metrika, Chanel, Guitarricadelafuente y los ganadores de la última edición del Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS. Todos ellos compartirán en exclusiva con Jesús Vázquez sus momentos más inconfesables. Más de veinte artistas charlarán y actuarán en el gran evento que podrás ver este sábado en RTVE. Manuel Carrasco, invitado a 'La casa de la música' Mariano Regidor Getty

La primera Casa de la Música El primer proyecto bajo esta denominación vio la luz la pasada Nochevieja, en La 1 con una cuota de pantalla del 39% y una media de 4.564.000 espectadores. La Casa de la Música convirtió en escenarios en vivo algunos de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de nuestro país. La Oreja de Van Gogh actuó desde el Palacio Miramar de San Sebastián, Nicki Nicole en el Castillo de Pedraza, Lola Índigo en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada, Amaia en el Monasterio de Iratxe en Navarra, Ana Torroja en el Museo Reina Sofía, Rosario Flores y Ketama en el Pirulí y Shakira que puso el broche de oro, lo hizo desde Miami. Un camino emocional y sonoro que mostró nuestra diversidad musical. La música ha sido uno de los pilares de RTVE desde siempre, mucho antes de que las plataformas de streaming democratizaran la industria. RTVE ha sido durante 70 años el escaparate donde miles de artistas se han dado a conocer, La Casa de la Música quiere mantener vivo ese legado y quiere hacerlo a largo plazo. Con este primer encuentro en 2026 RTVE pone en valor el pasado junto al presente, mientras mira al futuro.