Cómo apuntarte al Benidorm Fest 2027: abierto el plazo

RTVE da el pistoletazo de salida al Benidorm Fest 2027, la sexta edición del certamen que se consolida como la gran plataforma de la música española. Apenas dos meses después de la victoria de Tony Grox & LUCYCALYS, el ente público abre el plazo de inscripción para la próxima edición. Entre el 6 de abril y el 12 de julio, artistas y compositores podrán presentar sus propuestas a través del formulario oficial en la web de RTVE. Además, y con el objetivo de garantizar la máxima calidad y diversidad en la selección, la corporación invitará directamente a intérpretes y autores de reconocido prestigio del panorama musical actual.

El certamen, organizado junto a la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm, mantiene su objetivo de impulsar la creación musical y proyectar el talento español dentro y fuera de nuestras fronteras. Las candidaturas deberán cumplir requisitos clave: canciones originales no publicadas antes de septiembre de 2026, con una duración de entre 2 minutos y medio y 3 minutos, interpretadas en directo y con un máximo de seis personas sobre el escenario.

El uso de la IA y los efectos vocales en las canciones Además, las bases refuerzan este año el control sobre la autoría y el uso de inteligencia artificial: las composiciones deberán ser obra de autores humanos y no se permitirán voces generadas por IA. También se establecen límites lingüísticos —con predominio del castellano o lenguas cooficiales— y se prohíben mensajes ofensivos, políticos o de carácter publicitario. En cuanto a la puesta en escena, las actuaciones deberán ser en directo, sin instrumentos sobre el escenario y con base musical pregrabada. Se permitirán efectos vocales con fines estéticos, siempre que no alteren ni oculten la voz principal, que deberá ser claramente reconocible. Los coros podrán ser en directo o grabados, pero en ningún caso podrán incluir la voz del intérprete principal. Este año, como novedad, los participantes deberán tener al menos 18 años cumplidos a fecha 1 de mayo de 2027, es decir, haber nacido antes o ese mismo día de 2009. Tu canción puede convertirse en el próximo gran éxito y sumarse a la lista de ganadores que ya forman parte de la historia del festival: Chanel con "SloMo", Blanca Paloma con "Eaea", Nebulossa con "ZORRA", Melody con "Esa Diva" y, más recientemente, Tony Grox & LUCYCALYS con "T AMARÉ".