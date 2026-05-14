Entrega de los Premios 'El Ojo Crítico', en directo: una gala que reconoce el talento de jóvenes promesas

Radio Nacional de España celebra la ceremonia de entrega de los XXXVI Premios 'El Ojo Crítico' en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El programa cultural de la radio pública vuelve a destacar las carreras de jóvenes talentos culturales de España, así como la trayectoria de una gran figura del mundo de la cultura, en este caso, Premio El Ojo Crítico Especial, el actor Emilio Gutiérrez Caba, un homenaje a sus 60 años dedicados al cine, al teatro y a la televisión.

El acto está conducido por las propias directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, y cuenta con la asistencia de autoridades y numerosas personalidades culturales.

El programa vive su 43.ª temporada en antena y cuenta con una emisión diaria y otra de fines de semana: de lunes a viernes a las 16:00 en Radio 5, con Laura Martínez Ruibal, y los sábados y domingos, a las 12:30 horas en Radio Nacional, con Ángeles Caso.

‘El Ojo Crítico’ lleva 36 años reconociendo el talento e impulsando las carreras de jóvenes promesas de diversos ámbitos culturales.