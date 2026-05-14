Las casillas de la Iglesia y fines sociales en la renta 2025: cada vez más contribuyentes las dejan en blanco

En la maraña de casillas, números, retenciones y desgravaciones que se incluyen en la declaración de la renta, existen dos pequeños cuadrados que otorgan al ciudadano un poder inusual: el de decidir el destino directo de sus impuestos.

Hablamos de las casillas 105 y la 106, que permiten a los contribuyentes destinar el 0,7% de sus impuestos a la financiación y al mantenimiento de la Iglesia Católica en el primer caso y a causas de interés social, que financian atención a personas vulnerables, educación, inserción laboral, medio ambiente y cooperación al desarrollo, en el segundo.

Marcar estas dos casillas es una decisión voluntaria y que no tiene ningún coste extra para quienes tributan a Hacienda.

A la hora de marcarlas, existen varias alternativas: se puede elegir una de ellas, se pueden marcar las dos (y entonces destinaríamos en total el 1,4% de nuestros impuestos a estas causas) o ninguna.

La opción que más crece: dejar vacías las casillas 105 y 106 Aunque no tiene ningún tipo de coste ni de perjuicio para el contribuyente, según datos de la Agencia Tributaria, en 2025, el 40% de quienes presentaron la declaración de la renta dejaron vacías la casillas 105 y 106. Una tendencia en ascenso, ya que al principio de la serie histórica, en 2007, la cifra se situaba en el 34%. Según explica a RTVE.es Enrique Barbero, portavoz de la campaña X solidaria, las casillas se quedan sin marcar porque "la gente tiene miedo a tener que pagar más o a que les devuelvan menos". Para revertir esta tendencia, "se necesitan muchas campañas informativas y de concienciación". Rubén Gimeno, secretario general del registro de economistas y asesores fiscales del Consejo General de Economistas, recuerda que "hay que subrayar a los contribuyentes que seleccionar las casillas no es excluyente: se puede marcar la de la Iglesia y la de fines sociales a la vez y el ciudadano destina el 1,4% de sus impuestos a esas iniciativas; de lo contrario, ese dinero se lo queda el Estado". De hecho, tanto la Plataforma de ONG de Acción social como la Conferencia Episcopal Española presentan cada año, antes de que empiece la campaña de la declaración de la renta, acciones informativas en marquesinas de autobuses, YouTube e, incluso, anuncios en televisión.

La casilla favorita: actividades de interés social El mapa de solidaridad en el IRPF ha cambiado drásticamente desde que en 2007 se aprobó la Ley 42/2006 de Presupuestos Generales del Estado por la que se permite destinar el 0,7% de la contribución a Hacienda a objetivos solidarios. Desde entonces, se ha producido una evolución dispar de cada una de las cuatro opciones. No marcan ninguna casilla es la opción que más aumenta. Ha pasado del 31,5% en 2007 a casi el 40% actual, convirtiéndose en la opción mayoritaria. En total, 9,7 millones de contribuyentes optaron en 2024 por dejar en blanco los huecos 105 y 106. Marcar solo actividades de interés social en la casilla 106 se mantiene como la opción favorita, aunque pierde peso. En 2024 fueron 7,3 millones los contribuyentes que eligieron esta opción. Aunque es la más popular, baja del 34,1% en el comienzo de la serie histórica al 29,9% del ejercicio 2024. La doble asignación, marcar las casillas 105 y 106 simultáneamente es una opción que ganó mucha fuerza al principio y ahora se ha estabilizado en torno al 20,5%. En cifras, son algo más de 5 millones de contribuyentes. Por último, marcar solo la casilla de la Iglesia, la 105 es la opción que más cae. Ahora mismo es la elegida en casi 2,5 millones de declaraciones de la renta. En 2007 la marcaba el 21,7% y hoy apenas llega al 10%. Es una caída de más de 10 puntos en los últimos 17 años.