Rafa Jódar - Luciano Darderi, en directo hoy el partido de cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026

Rafa Jódar parece no tener techo. Está en cuartos de final del Masters 1000 de Roma habiendo cedido solo un set. En frente tendrá al local Luciano Darderi que viene de vencer al número Alexander Zverev, número tres del mundo, tras salvar cuatro bolas de partido.

El madrileño, que sigue creciendo a pasos agigantados, tendrá al público en contra algo en lo que ya tiene experiencia pues en segunda ronda se enfrentó a Darderi. Pero la presión, no es un problema para Jódar.

El español demuestra en cada partido que juega un temple y madurez impropia de su edad. Si a ese carácter se suma su gran tenis sale un combo muy difícil de parar. Fruto de esto, surge la increíble racha de Jódar en tierra. Desde que empezó la temporada de tierra, el madrileño ha conseguido 15 victorias y solo 2 derrotas (una de ellas contra Sinner en Madrid)

Además, Rafa Jódar es el tenista más joven en llegar a los cuartos de final desde Djokovic en 2007. Unos números que asustan a todos los aficionados del tenis.

Darderi no se lo pondrá fácil. Y es que, aunque juega los primeros cuartos de final de un Masters de su carrera viene pisando fuerte eliminando a rivales de la talla de Zverev, Tommy Paul y otro alemán: Hanfmann.

El italiano tiene un balance de 7-5 en partidos de cuartos de final a nivel ATP. Sus siete victorias en esta ronda han sido sobre tierra batida.

Será el primer enfrentamiento entre ambos tenistas. El ganador se enfrentará en semifinales a Casper Ruud.