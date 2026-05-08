Cronología del brote de hantavirus en el MV Hondius: un crucero de lujo convertido en crisis sanitaria

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El MV Hondius, el crucero de lujo donde se ha producido una alerta sanitaria por un brote de hantavirus que se ha cobrado la vida de tres personas, llegará al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, el domingo a mediodía, procedente de Cabo Verde. Será el final de una accidentada travesía para las 144 personas que aún viajan a bordo, entre pasajeros y tripulación, entre ellos 14 españoles.
Pero su periplo no terminará ahí: los pasajeros de otras nacionalidades serán trasladados a sus países mientras los españoles serán enviados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid donde guardarán cuarentena.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado queal menos cinco de los ocho casos sospechosos de hantavirus han sido confirmados con pruebas de laboratorio.
Esta es la cronología de un viaje que empezó como una aventura en las latitudes más extremas del mundo a bordo de un crucero de lujo y ha acabado como una pesadilla.
7 de mayo2026
Los dos pacientes trasladados en avión que se habían visto obligados a cambiar de aparato en Gran Canaria continúan viaje hacia Países Bajos. Este país informa de otro caso, una azafata que estuvo en contacto con la mujer fallecida en Sudáfrica.
Tres pacientes son evacuados a Países Bajos y el crucero parte hacia Tenerife
Tres pasajeros infectados son trasladados desde Cabo Verde a Países Bajos en dos aviones. El avión que traslada a dos de ellos comunica un problema eléctrico en el soporte vital de uno de los pacientes. Marruecos no permite aterrizar al avión, que tiene que hacerlo en Gran Canaria.
Tras el traslado de los tres pasajeros, el MV Hondius parte de Cabo Verde con destino a Tenerife, donde llegará en 3-4 días.
Suiza informa de que un hombre que viajó como pasajero está recibiendo tratamiento.
La OMS confirma que la cepa es la del hantavirus de los Andes, la variedad transmisible entre humanos.
5 de mayo2026
España, a petición de la OMS, acepta acoger al MV Hondius
La OMS no descarta que se haya producido contagio entre humanos.
4 de mayo2026
Cabo Verde no deja desembarcar a los pasajeros
Las autoridades de Cabo Verde no permiten el desembarco alegando que no tiene medios para hacer frente a la emergencia sanitaria
3 de mayo2026
El MV Hondius llega a Praia, en Cabo Verde.
La OMS confirma que se trata de un brote de hantavirus.
2 de mayo2026
Tercera víctima: muere una pasajera alemana.
La OMS recibe el primer aviso de un incidente sanitario. En Sudáfrica, las pruebas de laboratorio confirman que se trata de hantavirus.
27 de abril2026
Otro pasajero, un británico, presenta síntomas y es trasladado también a Sudáfrica.
26 de abril2026
La mujer neerlandesa muere en un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica. Es la segunda víctima mortal.
24 de abril2026
El cadáver del primer fallecido es desembarcado en la isla de Santa Elena (territorio del Reino Unido), en medio del Atlántico. La esposa del fallecido, también neerlandesa, es trasladada a Sudáfrica con síntomas.
Otras 28 personas abandonan el barco en Santa Elena sin control médico. La compaía se ha puesto en contacto con todos ellos.
15 de abril2026
Seis pasajeros más suben al barco en la isla de Tristan da Cunha. En total hay 120 pasajeros.
11 de abril2026
Primer fallecido
Muere abordo el primer infectado, un pasajero neerlandés de 70 años. La muerte se atribuye a dificultades respiratorias.
1 de abril2026
El barco sale de Ushuaia (Argentina) para la travesía por el Atlántico sur que ha de traerle a Europa. En el barco viajan 114 pasajeros de distintas nacionalidades, entre ellos 14 españoles.
20 de marzo2026
Primera navegación del MV Hondius
El crucero de lujo MV Hondius, propiedad de la naviera Oceanwide Expeditions (con sede en los Países Bajos), hace un viaje corto desde Argentina a la Antártida.