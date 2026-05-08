Cronología del brote de hantavirus en el MV Hondius: un crucero de lujo convertido en crisis sanitaria

El MV Hondius, el crucero de lujo donde se ha producido una alerta sanitaria por un brote de hantavirus que se ha cobrado la vida de tres personas, llegará al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, el domingo a mediodía, procedente de Cabo Verde. Será el final de una accidentada travesía para las 144 personas que aún viajan a bordo, entre pasajeros y tripulación, entre ellos 14 españoles.

Pero su periplo no terminará ahí: los pasajeros de otras nacionalidades serán trasladados a sus países mientras los españoles serán enviados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid donde guardarán cuarentena.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado queal menos cinco de los ocho casos sospechosos de hantavirus han sido confirmados con pruebas de laboratorio.

Esta es la cronología de un viaje que empezó como una aventura en las latitudes más extremas del mundo a bordo de un crucero de lujo y ha acabado como una pesadilla.