El crucero con hantavirus desembarcará en Tenerife previsiblemente en tres días

El crucero MV Hondius, donde se ha registrado una crisis sanitaria por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, atracará en la isla de Tenerife, en Canarias, previsiblemente en unos tres días, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad a RTVE.

El Gobierno español ha decidido permitir que el crucero atraque en las Islas Canarias, tal y como lo había solicitado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en cumplimiento del derecho internacional.

El Gobierno dará a conocer los detalles del protocolo para la recepción del buque y el desembarque de los pasajeros tan pronto como sean definidos por la OMS y por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado, en una entrevista en TVE, la falta de información oficial y de comunicación sobre este atraque en las islas que se haría, ha dicho, "sin contar con nuestra opinión".

Ha pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad: "He sido yo quien ha pedido información al Gobierno porque ellos nos nos han contactado".

En su comunicado de la noche del martes, el Ministerio de Sanidad defendía que era su obligación "moral y legal" responder a la petición de la OMS de atender al pasaje del crucero y que el lugar más cercano "con las capacidades necesarias" es Canarias.

Aviones ambulancia llegan a Cabo Verde para evacuar a enfermos Por otro lado, las autoridades de Cabo Verde han confirmado que ya ha llegado al país uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán a tres enfermos por el brote de hantavirus registrado en el crucero que zarpó desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, según informa Efe. Dos pasajeros serán evacuados a Países Bajos y otro a Alemania. El barco está fondeado frente a su capital, Praia, en cuyo puerto no permiten que atraque el buque, alegando que no tiene capacidad para llevar a cabo un examen de salud pública, epidemiológica y ambiental, ni poner en práctica medidas de respuesta. ¿Qué es el hantavirus? ¿Cómo se contagia? Claves sobre el brote que habría dejado tres muertos en un crucero "La evacuación sanitaria de los tres pacientes se llevará a cabo en las próximas horas, utilizando dos aviones ambulancia, en coordinación con las autoridades nacionales e internacionales competentes", ha informado el Ministerio de Salud caboverdiano en un comunicado en el que explica que se espera próximamente la llegada de un segundo avión próximamente con un médico especialista para asistir a los ocupantes a bordo del barco. Las autoridades sanitarias de este país insular de África occidental han añadido que "una vez finalizado el proceso de evacuación, el buque reanudará su viaje". En total hay siete afectados por el brote de hantavirus: tres muertos; una persona atendida en cuidados intensivos en Sudáfrica, que está mejorando; y tres pasajeros que serán evacuados. El resto no presenta síntomas.