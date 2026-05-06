Directo: Clavijo exige a Sánchez una "reunión urgente" tras la decisión del Gobierno de acoger el crucero con hantavirus
- Moncloa asegura que se encuentran en permanente contacto con el Ejecutivo canario
- El PP pide al Gobierno "claridad" e información "concreta y constante" sobre la gestión de la crisis sanitaria
Ante la decisión del Gobierno de autorizar que el crucero en el que se ha registrado un brote de hantavirus atraque en las Islas Canarias en un plazo de tres días, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha pedido una "reunión urgente" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha pedido que reconsideren la decisión y ha denunciado falta de información, mientras Moncloa asegura que comparten con el Gobierno canario todos los datos de los que disponen en tiempo real.
Sánchez va a presidir a las 11:30 horas la reunión de seguimiento de la crisis sanitaria provocada por el brote de hantavirus en la que participarán los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Sanidad, Mónica García, de Transportes, Óscar Puente y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, estos dos últimos por vía telemática al encontrarse fuera.
Fuentes del Ejecutivo aseguran estar en permanente contacto con las autoridades canarias con las que comparten toda la información sobre la crisis sanitaria. Se ponen a su disposición para abordar cualquier cuestión que sea necesaria. Sobre el estado de los pasajeros, señalan que trasladarán la situación en cuanto tengan conocimiento y apelan a la responsabilidad y a no generar alarmismos.
En concreto, según Moncloa, son la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quienes están en contacto directo con Clavijo sobre la gestión de la crisis sanitaria y la decisión de acoger el crucero en el archipiélago canario tras solicitarlo la Organización Mundial de la Salud.
Clavijo denuncia no haber recibido ninguna comunicación por escrito
Clavijo, entrevistado en La Hora da La 1, ha reprochado al Gobierno central la "falta de lealtad" por no haberle informado sobre la llegada del buque MV Hondius, y ha denunciado no haber recibido "ninguna comunicación por escrito" sobre el acuerdo alcanzado con la OMS, tampoco a la autoridad portuaria del archipiélago que según asegura, no ha recibido "ninguna solicitud de atraque".
Disculpame, Ferran, porque es que justo acabamos de conseguir la comunicación
que ha sido además un poco accidentada
con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo.
Presidente, muy buenos días
Hola, buenos días. Y antes de nada, disculpas, porque
sabemos que ha habido algún problema en la comunicación
antes de establecer esta entrevista.
Nos interesaba muchísimo, presidente, hablar hoy con usted.
A ver, ¿qué noticias..
tiene de ese crucero con antivirus que finalmente se ha decidido que vaya
hacia Canarias?
No tenemos ninguna decisión de que se haya tomado esa decisión de que vaya a
Canarias.
No tenemos ningún tipo de información.
Yo en la madrugada..
me whatsapeaba con la ministra de Sanidad porque había una petición de un
paciente
que había empeorado.
No tenemos ninguna petición oficial, ni de atraque, ni ningún informe, ninguna
resolución de la
OMS, ni ninguna comunicación.
Esta mañana me whatsappeé con el presidente Sánchez, al que le pedí una
reunión urgente, ante esa ausencia de información.
Y de ayer a mediodía, donde
el acuerdo entre sanidad exterior del gobierno de españa y sanidad del
gobierno de canarias había decidido que los
pasajeros contagiados se evacuasen con aviones medicalizados desde Cabo Verde
y que el barco al no tener
pasajeros contagiados, continuase hasta Países Bajas, que es la bandera del
armador,
pues lo que tenemos es la información de los medios.
Y esa es la petición que le pedía el presidente Sánchez
lealtad institucional, información y si se ha alcanzado algún acuerdo sin
decir, usted toda esta
contar con
Canarias, con la Organización Mundial de la Salud...
...que nos explicase cuál es el acuerdo y cuáles son los criterios médicos y
técnicos..
distintos al acuerdo alcanzado en el día de ayer, mediodía.
Es
información de que ese barco va a atracar en Tenerife y de que el médico
del barco que está muy grave en Cabo Verde va a ir a
Canarias en un avión medicalizado?
¿Usted no la tiene, presidente?
no no no la tengo de hecho no hay ninguna comunicación al gobierno de
canarias por escrito no hay
ningún traslado de información y en la autoridad portuaria tampoco hay ninguna
solicitud de atraque en
ninguno de los puertos de Canarias.
Canarias
¿Y usted
las informaciones que se están dando a conocer, no ha levantado el teléfono y
mañana la ministra no me ha
ha dicho, oiga, ¿esto qué es?
¿No ha llamado a la ministra de Sanidad?
¿No ha llamado al presidente del gobierno?
Sí, sí. ¿Y han hablado esta mañana?
En el día de ayer, claro.
Pero digo esta mañana.
Esta mañana, cuando se empiezan a conocer estas
comunicado absolutamente
nada ni ha contactado y con el presidente Sánchez lo único que tengo
es que a lo largo del día me llamará
Ese es el WhatsApp que tengo el presidente Sánchez.
¿Y usted les ha llamado por teléfono?
teléfono?
Podría llamarlo directamente al móvil, pero..
¿a quién? Pues a la ministra de Sanidad o al
presidente Sánchez porque, claro..
Sánchez, ante la ausencia de reporta de la ministra, al presidente Sánchez le
he mandado los whatsapp esta mañana pidiéndole hablar con
carácter de urgencia.
Y él me dijo que a lo largo de la mañana me llamaba
En fin, he sido yo el que en todo momento le he estado pidiendo
información al gobierno de España porque el gobierno de España no ha
llamado
en ningún momento para ponerse en contacto con nosotros.
Hombre, igual podría forzar la llamada, pero no sé si el presidente
Sánchez está en un acto protocolario, pero lo correcto es que si le pido una
reunión urgente, en cuanto él tenga, y espero
tenga un momento, pues pueda contactar con el presidente de Canarias conmigo
en este caso
para poder transmitirme en base a qué están esos acuerdos y en base a que el
gobierno de España cambia un criterio
de una mesa técnica que se celebró en el día de ayer a mediodía.
Es decir, esta mañana no ha
habido comunicación telefónica ante estas noticias que ya estamos dando
noticias
nosotros, ni por parte de Moncloa ni por parte del gobierno
gente diría que se llamen, que oye, que ha habido una confusión o que no tengo
todos los datos
habido comunicación
El gobierno de España no ha querido hablar conmigo
porque yo lo he pedido por whatsapp
lo he pedido tengo los whatsapp y la respuesta es cuando tenga un momento a
lo largo del día te llamaré pero pero yo entiendo que si el gobierno de
España cambia el
criterio y toma una decisión que nosotros desconocemos cuál es, porque
no se nos ha comunicado lo
razonable es que simplemente por coordinarnos dado que la sanidad la
gestión del gobierno de Canarias y
dado que la autoridad portuaria tiene que hacer las previsiones lo razonable
es que contacten con nosotros para decirnos
oye, el acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es este, obedece a
estos criterios
técnicos, sanitarios o desde el punto de vista de la protección de una
epidemia.
Pero eso no
ha existido por parte del gobierno de España...
...y tampoco se nos ha convocado esa reunión con la Organización Mundial de
la Salud..
cosa que entendíamos que hubiese sido razonable.
Frente a eso, pues obviamente ni la
población en canarias puede estar tranquilo ni el gobierno de canarias
está tranquilo porque evidentemente
el peligro para la población canaria es real no sabemos el estado de los
pasajeros no sabemos cuánto
contagiados hay, no sabemos el por qué si se van
a evacuar desde un avión medicalizado no se hace desde el aeropuerto de
Praia, no sabemos cuál es,
porque nos hemos metido en la página web del gobierno de Cabo Verde y ellos
están calificando
esta circunstancia de riesgo bajo, luego no sabemos por qué los pasajeros
tienen que estar tres días
navegando hasta un puerto canario cuando se pueden evacuar vía aérea
desde el aeropuerto internacional de Praia
desde allí... ...no sabemos si, porque los médicos no
transmiten, o los profesionales..
que sacar ese barco que está afonteado en la costa de Cabo Verde en Praia y
ponerlo tres días a navegar a alojarse
a alejarse, desde un punto de vista sanitario, adecuado o no, para proteger
a esos pasajeros
son muchas las incógnitas que no tenemos, y ante la petición de la
reunión con la ministra y con el presidente
Sánchez estoy a la espera de que o bien tengan la oportunidad de llamarme
después de haberlo insistido yo o
bien pongan la reunión como les he solicitado.
En este momento ¿qué decisión ha tomado el gobierno
español con la que usted no está de acuerdo, presidente?
No sabemos
En este momento lo único que nosotros sabemos a ciencia cierta es que hubo
una reunión ayer a mediodía..
en que los técnicos de sanidad exterior del ministerio del gobierno de España
y los técnicos de salud pública del gobierno de Canarias concluyeron que la
mejor forma de proceder es evacuar a los
pacientes infectados en aviones medicalizadas a los países bajos y que
el barco continuase con los pasajeros
no infectados hacia los países bajos que es donde está la bandera del
armador del buque esa fue la única
decisión que se tomó ayer.
A partir de ahí, el gobierno de España no ha comunicado de manera oficial
absolutamente nada.
Solo sé por el WhatsApp que Pedro Sánchez me contestó que habían
alcanzado un acuerdo de auxilio pedido por Países Bajos por Holanda el
gobierno de
España, pero no sé en qué término, en absoluto, y la petición, que fue un
WhatsApp de la ministra,
de colaborar en el traslado de un paciente que había empeorado y a la que
le pedimos más información para poder habilitar el operativo y nunca más nos
contestó
Usted, presidente, si hubiese que trasladar este buque con antivirus en
función de lo pactado con la Organización Mundial de la Salud,
al puerto más cercano de España que estaría en Canarias, ¿usted tendría
algún tipo de reticencia, presidente?
Tendría que tener la información para poder tomar la decisión.
¿Pero por
qué? Pregunto, si está fondeado en un puerto
de Cabo Verde, ¿por qué se tiene que trasladar
La pregunta es, ¿por qué se tiene que trasladar tres días de navegación a
Canarias?
Cuando no se sabe el estado de este
caso de los pasajeros o sea cuál es el criterio técnico que motivó un cambio
porque el criterio técnico
expuesto en la reunión era que de Cabo Verde pudiesen ser o bien el barco, al
no tener los pasajeros
en este caso infectados, se trasladarse Países Bajos, o bien lo razonable que
si se quiere
adelantar la evacuación de los pasajeros se haga desde el punto de
vista aéreo.
¿Qué sentido tiene someter a esos
pasajeros a tres días de navegación cuando está en un puerto?
¿Está en un puerto seguro?
porque hay que moverlo le pregunto nadie ni la ministra ni nadie me ha
contestado esa respuesta esa pregunta
Si fuese porque la Organización Mundial de la Salud considera que es España el
país que debe hacerlo, que además..
dentro de ese barco hay 14 ciudadanos españoles, que además entre los heridos
hay ciudadanos
nacionales de otro país de la Unión Europea y que por tanto España no puede
rechazar el traslado a un puerto español y el más cercano es
Canarias, ilegalmente hubiese que acceder a esa petición de la
Organización Mundial de la
provocaría algún problema acogerlo?
Yo pregunto
O sea, yo no me voy a poner en un escenario de que la Organización
por qué
Mundial de la Salud ha decidido.
Es la Organización Mundial, no de la Unión Europea.
Si es la Organización Mundial de la Salud, entiendo que Cabo Verde está
exactamente igual de vinculado por los acuerdos internacionales que España
y que la unión europea luego yo quiero que me expliquen yo tengo que
transmitir en mi población
¿por qué? ¿Qué criterio técnico?
¿Es un criterio político?
¿Qué puede ser?
puede ser? Y yo como comprenderá con el criterio
y yo como comprenderá con el criterio político ese no comulgo, ni voy a estar
político ese no comulgo, ni voy a estar de acuerdo ni ahora ni nunca, porque mi
de acuerdo ni ahora ni nunca, porque mi obligación es
obligación es proteger a la población canaria.
proteger a la población canaria.
Y si hay un criterio médico o científico que me lo trasladen, porque
Y si hay un criterio médico o científico, que me lo trasladen.
¿Por qué?
mis médicos, los del Servicio Canario de Salud y los científicos de Canaria
establecen
que si no hay pasajeros infectados no hay ningún tipo de dificultad técnica
sanitaria para que cabo verde
facilite el desembarco de esos pasajeros, el traslado en un avión a
sus países de origen
Es más, entendemos que someter a esos pasajeros a tres días de navegación,
donde puede
en ese trayecto evidenciarse que hay algún paciente que pueda estar
contagiado y que evidencie
los síntomas en esos tres días de navegación hasta Canarias, que puede
poner en peligro la vida de ese pasajero
Bueno, pero que de entrada usted no tiene queja de ninguna decisión del
gobierno porque no le han comunicado nada, presidente
Tengo quejas del gobierno de la falta de lealtad y de transparencia y de
información con el gobierno
de Canarias. Pero digo que a usted no le ha
comunicado nada.
Es decir, que a
usted el gobierno no le ha comunicado que vaya a trasladarse a Canarias.
No ha comunicado nada.
Oficialmente
no nos ha hecho esa comunicación.
No tiene ninguna noticia, tampoco extraoficialmente
Extraoficialmente, claro que tengo las noticias, las mismas que tienen
ustedes, obviamente, ¿no?
Que parece que la Organización Mundial de la Salud ha llegado a ese acuerdo
con el presidente Sánchez.
Pero el presidente Sánchez
no me lo ha transmitido, en qué términos está el acuerdo, ni cuáles han
sido las circunstancias que han motivado ese
acuerdo. La ministra lo único que me hizo una
solicitud vía
WhatsApp de colaboración para traslado de un paciente que parece que tenía
dificultades, a la que le dije cuál es el estado del paciente para
poder habilitar el recurso.
Piense usted que el único recurso es una cama, la que hay en toda Canaria,
una cama para atender este tipo de pacientes de alto requerimiento como
comprenderá se habla de siete contagiados
pues obviamente siete contagiados no tenemos el recurso habilitado en
toda España hay sólo siete plazas en toda españa de alto requerimiento que
es lo que
requeriría este tipo de intervención.
Una en Canarias, otra en Madrid Valencia Barcelona..
otra también creo que las fuerzas armadas y por lo tanto antes de
tomar una decisión para saber si estamos preparados o no para una
situación de esa magnitud tenemos que saber cuál
es la situación. Y ni se nos ha comunicado la situación,
ni se nos ha comunicado el acuerdo que ha alcanzado
España con la Organización Mundial de la Salud, ni desde luego si nos ha
motivado cuál es el cambio de criterio y por qué, si lo
que se va a proceder es que el buque venga a Canarias navegando tres días
para desde aquí sacar
vía aérea a los pasajeros, no entendemos por qué no se hace ahorrando
esos tres días en el aeropuerto
internacional de Praia, Cabo Verde, que está fondeado el buque de las afueras
del puerto
Disculpe, solo de verdad por confirmar.
El Ministerio de Sanidad no les ha trasladado a través de los canales..
oficiales... ...que va a acoger este buque en un
puerto de Canarias
En estos momentos, el Servicio Canario de Salud, y yo personalmente como
presidente, que le mandé un
WhatsApp a la ministra a la una y media de la mañana anoche, no tenemos ninguna
comunicación
oficial de ninguna índole en estos momentos.
Y ya le digo yo a la una y media
de la mañana le mandé un WhatsApp a la ministra y a las seis de la mañana le
mandé el informe del servicio canario de salud y
nosotros no tenemos.
He hablado con el presidente de la autoría portuaria de Santa Cruz de
Tenerife y me dice que tampoco tiene ninguna
petición oficial de atraque de ninguna índole.
Y estoy a la espera, porque quedé a la espera de
que la ministra tenga bien llamarme después del mensaje de las 6 de la
mañana y estoy a la espera de que el presidente Sánchez..
me pueda devolver esa llamada que le solicité a las siete de la mañana en
los tres
WhatsApp, cuatro que nos pudimos intercambiar.
Pues presidente, gracias por habernos acompañado
Muchas gracias a ustedes.
Hasta
"Esta mañana me whatsapee con Sánchez al que pedí una reunión urgente", ha asegurado el presidente canario, que también ha explicado como la pasada noche intercambió varios mensajes con la ministra de Sanidad, Mónica García, en los que abordaron el empeoramiento en el estado de salud de uno de los afectados que necesitaría un traslado más urgente, pero que no ha habido nuevos mensajes desde entonces.
La decisión de que el barco atraque en las Islas Canarias no obedece a "ningún criterio técnico", según Clavijo, que cree que no hay "información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria".
El presidente canario se muestra dispuesto a desplazarse a Madrid de inmediato si Sánchez acepta recibirlo y se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del crucero MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, donde está fondeado.
El PP pide información "concreta y constante"
Por su parte, el PP ha exigido al Gobierno "claridad" e información "concreta y constante" sobre la gestión de la crisis sanitaria esta situación. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha calificado de "inaceptable" la "confusión" sobre la respuesta del Ejecutivo ante el brote.
Al mismo tiempo Fúnez ha dicho que comparte con el Gobierno la necesidad de trasladar tranquilidad, en un mensaje publicado en redes sociales en el que traslada su apoyo a los afectados que viajan en el barco y en especial a los 14 españoles —uno de ellos tripulante—.