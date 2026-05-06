Directo: Clavijo exige a Sánchez una "reunión urgente" tras la decisión del Gobierno de acoger el crucero con hantavirus

Disculpame, Ferran, porque es que justo acabamos de conseguir la comunicación

que ha sido además un poco accidentada

con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo.

Presidente, muy buenos días

Hola, buenos días. Y antes de nada, disculpas, porque

sabemos que ha habido algún problema en la comunicación

antes de establecer esta entrevista.

Nos interesaba muchísimo, presidente, hablar hoy con usted.

A ver, ¿qué noticias..

tiene de ese crucero con antivirus que finalmente se ha decidido que vaya

hacia Canarias?

No tenemos ninguna decisión de que se haya tomado esa decisión de que vaya a

Canarias.

No tenemos ningún tipo de información.

Yo en la madrugada..

me whatsapeaba con la ministra de Sanidad porque había una petición de un

paciente

que había empeorado.

No tenemos ninguna petición oficial, ni de atraque, ni ningún informe, ninguna

resolución de la

OMS, ni ninguna comunicación.

Esta mañana me whatsappeé con el presidente Sánchez, al que le pedí una

reunión urgente, ante esa ausencia de información.

Y de ayer a mediodía, donde

el acuerdo entre sanidad exterior del gobierno de españa y sanidad del

gobierno de canarias había decidido que los

pasajeros contagiados se evacuasen con aviones medicalizados desde Cabo Verde

y que el barco al no tener

pasajeros contagiados, continuase hasta Países Bajas, que es la bandera del

armador,

pues lo que tenemos es la información de los medios.

Y esa es la petición que le pedía el presidente Sánchez

lealtad institucional, información y si se ha alcanzado algún acuerdo sin

decir, usted toda esta

contar con

Canarias, con la Organización Mundial de la Salud...

...que nos explicase cuál es el acuerdo y cuáles son los criterios médicos y

técnicos..

distintos al acuerdo alcanzado en el día de ayer, mediodía.

Es

información de que ese barco va a atracar en Tenerife y de que el médico

del barco que está muy grave en Cabo Verde va a ir a

Canarias en un avión medicalizado?

¿Usted no la tiene, presidente?

no no no la tengo de hecho no hay ninguna comunicación al gobierno de

canarias por escrito no hay

ningún traslado de información y en la autoridad portuaria tampoco hay ninguna

solicitud de atraque en

ninguno de los puertos de Canarias.

Canarias

¿Y usted

las informaciones que se están dando a conocer, no ha levantado el teléfono y

mañana la ministra no me ha

ha dicho, oiga, ¿esto qué es?

¿No ha llamado a la ministra de Sanidad?

¿No ha llamado al presidente del gobierno?

Sí, sí. ¿Y han hablado esta mañana?

En el día de ayer, claro.

Pero digo esta mañana.

Esta mañana, cuando se empiezan a conocer estas

comunicado absolutamente

nada ni ha contactado y con el presidente Sánchez lo único que tengo

es que a lo largo del día me llamará

Ese es el WhatsApp que tengo el presidente Sánchez.

¿Y usted les ha llamado por teléfono?

teléfono?

Podría llamarlo directamente al móvil, pero..

¿a quién? Pues a la ministra de Sanidad o al

presidente Sánchez porque, claro..

Sánchez, ante la ausencia de reporta de la ministra, al presidente Sánchez le

he mandado los whatsapp esta mañana pidiéndole hablar con

carácter de urgencia.

Y él me dijo que a lo largo de la mañana me llamaba

En fin, he sido yo el que en todo momento le he estado pidiendo

información al gobierno de España porque el gobierno de España no ha

llamado

en ningún momento para ponerse en contacto con nosotros.

Hombre, igual podría forzar la llamada, pero no sé si el presidente

Sánchez está en un acto protocolario, pero lo correcto es que si le pido una

reunión urgente, en cuanto él tenga, y espero

tenga un momento, pues pueda contactar con el presidente de Canarias conmigo

en este caso

para poder transmitirme en base a qué están esos acuerdos y en base a que el

gobierno de España cambia un criterio

de una mesa técnica que se celebró en el día de ayer a mediodía.

Es decir, esta mañana no ha

habido comunicación telefónica ante estas noticias que ya estamos dando

noticias

nosotros, ni por parte de Moncloa ni por parte del gobierno

gente diría que se llamen, que oye, que ha habido una confusión o que no tengo

todos los datos

habido comunicación

El gobierno de España no ha querido hablar conmigo

porque yo lo he pedido por whatsapp

lo he pedido tengo los whatsapp y la respuesta es cuando tenga un momento a

lo largo del día te llamaré pero pero yo entiendo que si el gobierno de

España cambia el

criterio y toma una decisión que nosotros desconocemos cuál es, porque

no se nos ha comunicado lo

razonable es que simplemente por coordinarnos dado que la sanidad la

gestión del gobierno de Canarias y

dado que la autoridad portuaria tiene que hacer las previsiones lo razonable

es que contacten con nosotros para decirnos

oye, el acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es este, obedece a

estos criterios

técnicos, sanitarios o desde el punto de vista de la protección de una

epidemia.

Pero eso no

ha existido por parte del gobierno de España...

...y tampoco se nos ha convocado esa reunión con la Organización Mundial de

la Salud..

cosa que entendíamos que hubiese sido razonable.

Frente a eso, pues obviamente ni la

población en canarias puede estar tranquilo ni el gobierno de canarias

está tranquilo porque evidentemente

el peligro para la población canaria es real no sabemos el estado de los

pasajeros no sabemos cuánto

contagiados hay, no sabemos el por qué si se van

a evacuar desde un avión medicalizado no se hace desde el aeropuerto de

Praia, no sabemos cuál es,

porque nos hemos metido en la página web del gobierno de Cabo Verde y ellos

están calificando

esta circunstancia de riesgo bajo, luego no sabemos por qué los pasajeros

tienen que estar tres días

navegando hasta un puerto canario cuando se pueden evacuar vía aérea

desde el aeropuerto internacional de Praia

desde allí... ...no sabemos si, porque los médicos no

transmiten, o los profesionales..

que sacar ese barco que está afonteado en la costa de Cabo Verde en Praia y

ponerlo tres días a navegar a alojarse

a alejarse, desde un punto de vista sanitario, adecuado o no, para proteger

a esos pasajeros

son muchas las incógnitas que no tenemos, y ante la petición de la

reunión con la ministra y con el presidente

Sánchez estoy a la espera de que o bien tengan la oportunidad de llamarme

después de haberlo insistido yo o

bien pongan la reunión como les he solicitado.

En este momento ¿qué decisión ha tomado el gobierno

español con la que usted no está de acuerdo, presidente?

No sabemos

En este momento lo único que nosotros sabemos a ciencia cierta es que hubo

una reunión ayer a mediodía..

en que los técnicos de sanidad exterior del ministerio del gobierno de España

y los técnicos de salud pública del gobierno de Canarias concluyeron que la

mejor forma de proceder es evacuar a los

pacientes infectados en aviones medicalizadas a los países bajos y que

el barco continuase con los pasajeros

no infectados hacia los países bajos que es donde está la bandera del

armador del buque esa fue la única

decisión que se tomó ayer.

A partir de ahí, el gobierno de España no ha comunicado de manera oficial

absolutamente nada.

Solo sé por el WhatsApp que Pedro Sánchez me contestó que habían

alcanzado un acuerdo de auxilio pedido por Países Bajos por Holanda el

gobierno de

España, pero no sé en qué término, en absoluto, y la petición, que fue un

WhatsApp de la ministra,

de colaborar en el traslado de un paciente que había empeorado y a la que

le pedimos más información para poder habilitar el operativo y nunca más nos

contestó

Usted, presidente, si hubiese que trasladar este buque con antivirus en

función de lo pactado con la Organización Mundial de la Salud,

al puerto más cercano de España que estaría en Canarias, ¿usted tendría

algún tipo de reticencia, presidente?

Tendría que tener la información para poder tomar la decisión.

¿Pero por

qué? Pregunto, si está fondeado en un puerto

de Cabo Verde, ¿por qué se tiene que trasladar

La pregunta es, ¿por qué se tiene que trasladar tres días de navegación a

Canarias?

Cuando no se sabe el estado de este

caso de los pasajeros o sea cuál es el criterio técnico que motivó un cambio

porque el criterio técnico

expuesto en la reunión era que de Cabo Verde pudiesen ser o bien el barco, al

no tener los pasajeros

en este caso infectados, se trasladarse Países Bajos, o bien lo razonable que

si se quiere

adelantar la evacuación de los pasajeros se haga desde el punto de

vista aéreo.

¿Qué sentido tiene someter a esos

pasajeros a tres días de navegación cuando está en un puerto?

¿Está en un puerto seguro?

porque hay que moverlo le pregunto nadie ni la ministra ni nadie me ha

contestado esa respuesta esa pregunta

Si fuese porque la Organización Mundial de la Salud considera que es España el

país que debe hacerlo, que además..

dentro de ese barco hay 14 ciudadanos españoles, que además entre los heridos

hay ciudadanos

nacionales de otro país de la Unión Europea y que por tanto España no puede

rechazar el traslado a un puerto español y el más cercano es

Canarias, ilegalmente hubiese que acceder a esa petición de la

Organización Mundial de la

provocaría algún problema acogerlo?

Yo pregunto

O sea, yo no me voy a poner en un escenario de que la Organización

por qué

Mundial de la Salud ha decidido.

Es la Organización Mundial, no de la Unión Europea.

Si es la Organización Mundial de la Salud, entiendo que Cabo Verde está

exactamente igual de vinculado por los acuerdos internacionales que España

y que la unión europea luego yo quiero que me expliquen yo tengo que

transmitir en mi población

¿por qué? ¿Qué criterio técnico?

¿Es un criterio político?

¿Qué puede ser?

puede ser? Y yo como comprenderá con el criterio

y yo como comprenderá con el criterio político ese no comulgo, ni voy a estar

político ese no comulgo, ni voy a estar de acuerdo ni ahora ni nunca, porque mi

de acuerdo ni ahora ni nunca, porque mi obligación es

obligación es proteger a la población canaria.

proteger a la población canaria.

Y si hay un criterio médico o científico que me lo trasladen, porque

Y si hay un criterio médico o científico, que me lo trasladen.

¿Por qué?

mis médicos, los del Servicio Canario de Salud y los científicos de Canaria

establecen

que si no hay pasajeros infectados no hay ningún tipo de dificultad técnica

sanitaria para que cabo verde

facilite el desembarco de esos pasajeros, el traslado en un avión a

sus países de origen

Es más, entendemos que someter a esos pasajeros a tres días de navegación,

donde puede

en ese trayecto evidenciarse que hay algún paciente que pueda estar

contagiado y que evidencie

los síntomas en esos tres días de navegación hasta Canarias, que puede

poner en peligro la vida de ese pasajero

Bueno, pero que de entrada usted no tiene queja de ninguna decisión del

gobierno porque no le han comunicado nada, presidente

Tengo quejas del gobierno de la falta de lealtad y de transparencia y de

información con el gobierno

de Canarias. Pero digo que a usted no le ha

comunicado nada.

Es decir, que a

usted el gobierno no le ha comunicado que vaya a trasladarse a Canarias.

No ha comunicado nada.

Oficialmente

no nos ha hecho esa comunicación.

No tiene ninguna noticia, tampoco extraoficialmente

Extraoficialmente, claro que tengo las noticias, las mismas que tienen

ustedes, obviamente, ¿no?

Que parece que la Organización Mundial de la Salud ha llegado a ese acuerdo

con el presidente Sánchez.

Pero el presidente Sánchez

no me lo ha transmitido, en qué términos está el acuerdo, ni cuáles han

sido las circunstancias que han motivado ese

acuerdo. La ministra lo único que me hizo una

solicitud vía

WhatsApp de colaboración para traslado de un paciente que parece que tenía

dificultades, a la que le dije cuál es el estado del paciente para

poder habilitar el recurso.

Piense usted que el único recurso es una cama, la que hay en toda Canaria,

una cama para atender este tipo de pacientes de alto requerimiento como

comprenderá se habla de siete contagiados

pues obviamente siete contagiados no tenemos el recurso habilitado en

toda España hay sólo siete plazas en toda españa de alto requerimiento que

es lo que

requeriría este tipo de intervención.

Una en Canarias, otra en Madrid Valencia Barcelona..

otra también creo que las fuerzas armadas y por lo tanto antes de

tomar una decisión para saber si estamos preparados o no para una

situación de esa magnitud tenemos que saber cuál

es la situación. Y ni se nos ha comunicado la situación,

ni se nos ha comunicado el acuerdo que ha alcanzado

España con la Organización Mundial de la Salud, ni desde luego si nos ha

motivado cuál es el cambio de criterio y por qué, si lo

que se va a proceder es que el buque venga a Canarias navegando tres días

para desde aquí sacar

vía aérea a los pasajeros, no entendemos por qué no se hace ahorrando

esos tres días en el aeropuerto

internacional de Praia, Cabo Verde, que está fondeado el buque de las afueras

del puerto

Disculpe, solo de verdad por confirmar.

El Ministerio de Sanidad no les ha trasladado a través de los canales..

oficiales... ...que va a acoger este buque en un

puerto de Canarias

En estos momentos, el Servicio Canario de Salud, y yo personalmente como

presidente, que le mandé un

WhatsApp a la ministra a la una y media de la mañana anoche, no tenemos ninguna

comunicación

oficial de ninguna índole en estos momentos.

Y ya le digo yo a la una y media

de la mañana le mandé un WhatsApp a la ministra y a las seis de la mañana le

mandé el informe del servicio canario de salud y

nosotros no tenemos.

He hablado con el presidente de la autoría portuaria de Santa Cruz de

Tenerife y me dice que tampoco tiene ninguna

petición oficial de atraque de ninguna índole.

Y estoy a la espera, porque quedé a la espera de

que la ministra tenga bien llamarme después del mensaje de las 6 de la

mañana y estoy a la espera de que el presidente Sánchez..

me pueda devolver esa llamada que le solicité a las siete de la mañana en

los tres

WhatsApp, cuatro que nos pudimos intercambiar.

Pues presidente, gracias por habernos acompañado

Muchas gracias a ustedes.

Hasta