Directo: El fiscal del caso mascarillas asegura que "el presidente no era el número uno" como dijo Aldama

En la última sesión del juicio por el caso mascarillas las partes presentan sus conclusiones. El primero en hablar ha sido el fiscal Alejandro Luzón que ha destacado en su discurso, que "no se trata de establecer un numero 1, un número 2 y un número 3" y ha continuado, "desde luego no era el número 1 el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Alama", ha dicho.

Luzón ha comenzado su discurso destacando la "abundante información extraprocesal" en torno al caso, desde comisiones parlamentarias a investigaciones periodísticas o declaraciones de los acusados. Aunque ha destacado que se ceñirá a la prueba practicada ante el Tribunal Supremo.

En todo caso, ha destacado que "la comisión de diversos delitos contra la Administración Pública por una estructura criminal que nace en el seno del entorno del ministerio de fomento, luego ministerio de transportes". La acusación del fiscal, ha dicho, es "clara y concisa" y "parte del desarrollo de unas relaciones personales que fueron surgiendo entre los tres acusados que vieron la oportunidad de obtener un beneficio mutuo al abrigo del cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España". Según Luzón, los acusados constituyen una "organización criminal" que cumple con los requisitos del artículo 570bis del Código Penal.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya ha confirmado sus peticiones de pena para los acusados: 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, a quien finalmente no aplicó la atenuante muy cualificada de confesión. Los acusa de delitos como organización criminal o cohecho y, en el caso de Ábalos y su exasesor -en prisión preventiva desde noviembre- también tráfico de influencias o malversación, entre otros.

El juicio del caso mascarillas quedará visto para sentencia El Tribunal Supremo acoge este miércoles la decimocuarta sesión y, si se cumple su calendario, la última del juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama con los informes finales de acusaciones y defensas. Los siete magistrados que conforman el tribunal tenían previsto poner fin al juicio el martes, si bien finalmente concedieron un día a las defensas del también exdirigente socialista y su exasesor para que estudiasen los ligeros cambios introducidos por el fiscal en sus conclusiones definitivas.