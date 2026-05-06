Directo: El fiscal del caso mascarillas asegura que "el presidente no era el número uno" como dijo Aldama
- Los tres acusados podrán tomar la palabra en esta última sesión y dirigirse al Tribunal
- Discrepancias entre las acusaciones populares por la rebaja de la pena a Aldama que plantea el PP
En la última sesión del juicio por el caso mascarillas las partes presentan sus conclusiones. El primero en hablar ha sido el fiscal Alejandro Luzón que ha destacado en su discurso, que "no se trata de establecer un numero 1, un número 2 y un número 3" y ha continuado, "desde luego no era el número 1 el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Alama", ha dicho.
Luzón ha comenzado su discurso destacando la "abundante información extraprocesal" en torno al caso, desde comisiones parlamentarias a investigaciones periodísticas o declaraciones de los acusados. Aunque ha destacado que se ceñirá a la prueba practicada ante el Tribunal Supremo.
En todo caso, ha destacado que "la comisión de diversos delitos contra la Administración Pública por una estructura criminal que nace en el seno del entorno del ministerio de fomento, luego ministerio de transportes". La acusación del fiscal, ha dicho, es "clara y concisa" y "parte del desarrollo de unas relaciones personales que fueron surgiendo entre los tres acusados que vieron la oportunidad de obtener un beneficio mutuo al abrigo del cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España". Según Luzón, los acusados constituyen una "organización criminal" que cumple con los requisitos del artículo 570bis del Código Penal.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya ha confirmado sus peticiones de pena para los acusados: 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, a quien finalmente no aplicó la atenuante muy cualificada de confesión. Los acusa de delitos como organización criminal o cohecho y, en el caso de Ábalos y su exasesor -en prisión preventiva desde noviembre- también tráfico de influencias o malversación, entre otros.
El juicio del caso mascarillas quedará visto para sentencia
El Tribunal Supremo acoge este miércoles la decimocuarta sesión y, si se cumple su calendario, la última del juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama con los informes finales de acusaciones y defensas.
Los siete magistrados que conforman el tribunal tenían previsto poner fin al juicio el martes, si bien finalmente concedieron un día a las defensas del también exdirigente socialista y su exasesor para que estudiasen los ligeros cambios introducidos por el fiscal en sus conclusiones definitivas.
Descuerdo entre las acusaciones populares por la rebaja en la petición de pena para Aldama
El abogado de Aldama discrepó el lunes de la "intensidad de atenuación apreciada" por el fiscal, en busca de una atenuante "muy cualificada" de confesión para rebajar en dos grados su condena y evitar su ingreso en prisión. Estas pretensiones han sido acogidas por la acusación popular que lidera el PP, que incidió en cómo la colaboración de Aldama ha favorecido el descubrimiento de otras conductas presuntamente delictivas, que se investigan en la Audiencia Nacional, y que este miércoles su abogado expondrá en su informe. El PP rebajó su petición de condena para el empresario de siete a cinco años, con lo que Aldama podría no llegar a entrar en prisión.
Sin embargo no todos los integrantes de esta acusación popular están de acuerdo. Al haberse presentado varios interesados, el Tribunal Supremo unificó todas las acusaciones populares bajo una.
El presidente de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos, Roberto Granizo, ha explicado en programa de TVE la Hora de la 1 que como el PP fue la primera que se personó, ha explicado, “ha llevado la voz cantante”.
Ha detallado algunas “discrepancias” durante el proceso, pero siempre “comunicación entre las distintas acusaciones”. “Ayer sorprendentemente a las cinco y media de la tarde recibimos el escrito de calificación definitiva por correo electrónico por parte del PP y no tuvimos opción de decir nada. Nos silenciaron y nos boicotearon dentro del proceso, lo cual me parece gravísimo porque afecta al principio acusatorio y al principio de tutela judicial efectiva", ha señalado.
Por ese motivo han presentado un escrito que expondrán en la vista de este miércoles, para "solicitar a la sala que nos dejen de forma independiente hacer nuestro escrito de calificación definitiva".
Tras las acusaciones, será el turno de las defensas: primero la de Aldama, que buscará profundizar en esa colaboración que encabezó su defendido cuando estaba en prisión preventiva por un fraude en el sector de hidrocarburos por el que sigue investigado en otra causa; y después las de Koldo García y José Luis Ábalos, que insisten en su inocencia y piden la absolución. Si todo transcurre según lo previsto por la Sala, la exposición de los informes finales dará paso al turno de última palabra de los acusados, que tendrán la oportunidad de volver a dirigirse al tribunal. Tras ese trámite, el juicio quedará visto para sentencia tras 14 jornadas.