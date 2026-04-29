El juicio de las mascarillas entra en su fase definitiva con la declaración de Aldama, Koldo y Ábalos

El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, los tres acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se celebra en el Tribunal Supremo, prestarán declaración este miércoles por su presunta implicación en la trama.

La undécima jornada de la vista oral comenzará a las 10 de la mañana, tras la maratoniana sesión del lunes, que duró catorce horas.

Está previsto que Aldama, el presunto nexo corruptor, sea el primero en declarar, seguido de Koldo y, por último Ábalos. No se descarta que los interrogatorios se extiendan y no sea suficiente una jornada para concluirlos.

En esta recta final del juicio, el Supremo juzga si los tres acusados se concertaron para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes del Ministerio de Transportes, que encabezaba Ábalos entre 2018 -primero como cartera de Fomento- hasta 2021, a cambio de comisiones.

La acusación La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro, 19 y medio para su exasesor, ambos en prisión provisional desde noviembre de 2025 y acusados también del presunto enchufe de dos mujeres en empresas públicas. También el pago de una multa de 3,8 millones de euros. Les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Las acusaciones populares que encabeza el PP, reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo. Para el empresario piden la misma pena que el fiscal, que solicita siete años de prisión y una multa de 3,7 millones. Aldama es el acusado con mejor perspectiva penal por haberse avenido a colaborar con la Fiscalía cuando estaba en prisión preventiva por un presunto fraude en hidrocarburos por el que sigue investigado en la Audiencia Nacional. De los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión. El Supremo designa al tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama por presunta corrupción en el caso mascarillas RTVE.es Según el Ministerio Público, cada uno de los acusados "asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz", y apunta que tanto Koldo como Aldama "consideraban" a Ábalos como "el jefe". El fiscal jefe, Alejandro Luzón, indica que el exministro "aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa". Y para el resto de oficios, señala, se valía de Koldo como "su hombre de confianza". Será la primera vez desde que está en prisión provisional que se escuche la versión de Ábalos, que ya negó ante el juez irregularidades en la compra de mascarillas y rechazó haber mediado en la contratación de su expareja Jéssica Rodríguez o de Claudia Montes. El exministro, que defiende la limpieza de sus ingresos, tratará de desvincularse de las dádivas que el fiscal le atribuye a cuenta de Aldama y que su defensa ha cuestionado a lo largo del juicio, y deberá despejar las dudas sembradas por LA Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su patrimonio. 00.22 min Un ex alto cargo de Transportes asegura que Koldo le llevó la oferta de las mascarillas de Aldama: "Ocho millones o nada"

El "ánimo de enriquecimiento" Luzón sostiene que los tres se unieron para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico", la contratación con la Administración "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el empresario. Todo ello, a su juicio, con "ánimo de enriquecimiento". Anticorrupción remarca en su acusación que los tres "acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando". Y destaca que eran "apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios" de Transportes como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo. También incide en que la presunta organización nació "con innegable vocación de permanencia en el tiempo", ya que "estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida" de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021. Hacienda estima en 2,4 millones el dinero defraudado por Aldama con la trama de las mascarillas RTVE.es/Agencias

La figura de Aldama En su declaración de este miércoles, se prevé que Aldama vuelva a hablar de las comisiones que dice que abonó al exministro y a su exasesor, así como a otros cargos; de sus supuestas gestiones para que Air Europa consiguiera un rescate en 2020, o del pago del alquiler del piso de la expareja de Ábalos, entre otros asuntos. El comisionista, que ganó 6,7 millones de los contratos de mascarillas y habría defraudado 2,4 en 2020 según un reciente informe de Hacienda, también podrá abordar otros asuntos que han salido en el juicio -aunque no se juzgan- como la visita de la vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España, en 2020. Es definido por Anticorrupción como "un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos", remarcando su "acceso preferente" al exministro. Esa "interlocución privilegiada" por parte de Aldama le habría permitido, en primer lugar, conocer las necesidades de compra de material sanitario en plena pandemia, encontrar la empresa adecuada y confeccionar la oferta idónea para captar los contratos, primero en Transportes y organismos satélite, y después en las administraciones canaria y balear. La Fiscalía asegura que Aldama "era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo". Las presuntas contraprestaciones que habrían recibido por parte de Aldama y sus socios, empezando por "el pago continuado de elevadas cantidades de dinero" -10.000 euros mensuales- y siguiendo por alquileres de casas para ellos o sus parejas, algunas de ellas también contratadas en empresas públicas. La exnovia, el hijo de Ábalos y el hermano de Koldo García protagonizan la primera jornada del juicio de las mascarillas Mª Carmen Cruz Martín, Àlex Cabrera