La UCO apunta a que Armengol acudió a Koldo para contactar con Ábalos y conseguir un lote de mascarillas infantiles

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudió en varias ocasiones al exasesor ministerial Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, con el objetivo de solucionar cuestiones relativas a la realización de test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia.

En un informe sobre la compra de material sanitario por parte del Govern balear durante la pandemia, al que ha tenido acceso RTVE, los investigadores han trasladado algunas de las conversaciones intervenidas que tuvo Armengol con Koldo para llegar hasta el exministro sobre diferentes cuestiones.

En el documento de 195 páginas que los agentes han trasladado al juez que investiga la causa, Ismael Moreno, los agentes señalan que Koldo actuaba "como correa de transmisión, gracias a la influencia que ostentaría debido a su posición como asesor de Ábalos, entre las autoridades de la Administración balear y los intereses de Víctor de Aldama", empresario y presunto conseguidor del caso Koldo.

Concretamente, la UCO desvela una comunicación por WhatsApp entre la expresidenta balear y el exasesor ministerial, el 15 de junio de 2020, en el que Armengol le escribió: "Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?". A lo que Koldo le contestó: "Llámame por favor".

Alguna de las conversaciones se han encontrado en el teléfono de Aldama Al día siguiente, el exasesor ministerial se interesó sobre si había logrado contactar con Ábalos, pero Armengol dice que no, que le ha enviado un mensaje que todavía no ha obtenido respuesta, pero que sí que le había llamado el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. "Ahora te contesta", respondió Koldo, en alusión a Ábalos, y añadió: "Pedro te solucionó?". "Me dijo que lo ve factible. El problema es sanidad. Pedro lo vio bien", expresa Armengol. "Ahora hablo con él", zanjó el exasesor ministerial. Esa misma tarde, Koldo escribió tres mensajes a Armengol: "Ves", "tarde pero lo tienes", "mañana te llamo un minuto", que la expresidenta balear replicó: "Gracias. A ver si lo puede arreglar". "De esta conversación se podría desprender que, al final, Amengol, gracias a la intermediación de Koldo, habría podido hablar con Ábalos, con la intención de solucionar un problema, posiblemente, teniendo en cuenta las conversaciones precedentes, relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros", apuntan los investigadores. Además, los agentes apuntan que Armengol se puso en contacto a primera hora de la mañana del 26 de abril con Koldo para consultarle si sabía de alguien que vendiera mascarillas infantiles. "Por cierto, ¿tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?", le preguntó la dirigente. "Te lo arreglo. Déjame unas horas. Solo faltaría", le contestó él. Una captura de esa conversación, apunta la UCO, fue localizada en el teléfono de Víctor de Aldama. 01.19 min Transcripción completa gobierno posible. Y de una última hora a otra porque acabamos de conocer el informe de la UCO enviado a la Audiencia Nacional sobre el papel de la trama Coldo en la compra de mascarillas en Baleares. Conectamos con la redacción. Así era Anzola. En este informe al que acabamos de tener acceso aquí en Radio Televisión Española, la UCO dice que la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, envió un mensaje a Coldo el 15 de junio de 2020 para pedirle ayuda para contactar con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Esto evidenciaría.. dicen los agentes, el dominio que el ex asesor de Ábalos habría ostentado dentro de Transportes algo que utilizaría, dice la UCO, en favor de Víctor de Aldama a cambio de comisiones los investigadores concluyen que armengol usó la intermediación de coldo García para solucionar un problema relacionado con los test PCR que estarían haciendo para permitir el tránsito de viajeros. Para los agentes Coldo García desempeñó un papel facilitador de Víctor de Aldama, siendo la correa de transmisión, dicen entre este y la Administración balear es un informe de casi 200 pasos páginas que aquí en el canal 24 horas vamos a seguir analizando La UCO señala que Francina Armengol contactó al exministro Ábalos a través de Koldo García Y ese mismo día por la tarde, Koldo respondió a la que era presidenta de Baleares con información sobre mascarillas infantiles, "informándole que se tardarían 7 días, que el coste serían 800.000 euros, dependiendo del avión y transporte". La UCO también recoge que el primer contacto detectado entre el que fue asesor en el Ministerio de Transportes hacia el Govern balear se produjo un día antes, el 25 de abril, cuando escribió a Armengol: "Buenos días, presidenta. Ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil. Soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos. Si puede por favor me llama cuando pueda. Gracias", si bien los agentes desconocen si la llamada solicitada se llegó a producir. Los agentes apuntan que no saben si esa llamada se llegó a producir, pero que unas horas más tarde ese mismo día, el Director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino, le escribe a Koldo porque le han "dado" el contacto "para acceder a un millón de mascarillas FFP2. Diez minutos más tarde, Aldama envió a su socio en Soluciones de Gestión, la empresa de la trama que facilitaba las mascarillas, el contacto de Palomino. "El mensaje aparece como reenviado, por lo que Aldama lo habría recibido previamente de otra persona, posiblemente de Koldo, teniendo en cuenta el mensaje reflejado anteriormente", concluyen los investigadores.