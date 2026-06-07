"Yo os veo": León XIV se dirige a los trabajadores de RTVE en el 'Pirulí' al montar en el papamóvil

El papa León XIV ha llegado a las instalaciones de RTVE en Torrespaña para dirigirse al Movistar Arena, donde mantendrá un encuentro con el mundo de la cultura, la empresa y el deporte en un importante acto de diálogo con la sociedad civil. Allí ha permanecido poco más de un minuto y ha saludado a los compañeros que han salido a recibirlo.

"Un saludo para RTVE", ha gritado uno de los trabajadores cuando el papa se subía al papamóvil, a lo que Robert Prevost ha respondido con un gesto cariñoso señalándose los ojos con dos dedos al tiempo que decía: "Yo os veo". El medio centenar de profesionales congregados en torno al pontífice durante su cambio de vehículo han aplaudido al papa y han coreado algunas de las consignas que han ido escuchando a los fieles durante la cobertura del primer viaje a España de León XIV.

El emblemático vehículo pontificio, un Mercedes modelo 500 con matrícula CDV 1, había generado una gran expectación entre los trabajadores de la televisión pública que se encontraban este domingo en las instalaciones tras la llegada del vehículo al complejo del Pirulí, que se ha producido a las 16.39 horas, y la posterior entrada de Robert Prevost en las instalaciones de la corporación pública en un vehículo procedente de la Nunciatura ha tenido lugar a las 17.38h.

Seguridad y diseño del vehículo El papamóvil hizo su entrada en Torrespaña a través del acceso de la calle O'Donnell, custodiado por vehículos de las fuerzas de seguridad. Desde este punto estratégico, el pontífice inicia un desplazamiento urbano diseñado para permitir el contacto visual con los ciudadanos que se agolpan en las calles madrileñas para saludarle de camino al Palacio de los Deportes. El automóvil cuenta con cristales blindados y un diseño adaptado históricamente para garantizar la seguridad extrema del pontífice en sus apariciones públicas. Esta configuración permite que León XIV pueda saludar a las multitudes mientras se desplaza por los ejes principales de la capital con total protección.

Encuentro con la sociedad civil El destino de la comitiva es el Movistar Arena, donde se celebra el encuentro multitudinario titulado 'Tejer Redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte'. En este recinto, el líder de la Iglesia católica se reunirá con representantes de organizaciones sociales, así como con diversas personalidades del ámbito empresarial y deportivo. El recorrido previsto para alcanzar el estadio discurre por la calle de O'Donnell, continuando por la calle Narváez hasta Goya y Lombía.