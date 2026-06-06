Así son los papamóviles y su recorrido durante la visita de León XIV a Madrid, Barcelona y Canarias

La visita del papa León XIV a España arranca este sábado 6 hasta el próximo viernes 12 de junio con gran expectación de fieles y curiosos que buscan acompañar al pontífice por las calles, encuentros y misas de Madrid, Barcelona y Canarias. Para sus desplazamientos, el Santo Padre usará dos papamóviles llegados desde Roma y tres vehículos eléctricos tipo buggy – uno de Roma y otros dos de fabricación española - para actos de dimensiones más reducidos.

El elegido para atravesar las carreteras madrileñas entre el 6 y el 8 ha sido un papamóvil Mercedes Benz clase G 500: un todoterreno de grandes dimensiones, pero con un único asiento en la parte posterior que el pontífice podrá girar para saludar a los asistentes. Los vehículos papales trasladados desde el Vaticano lucen la matrícula SCV 1, que representa el Estado de la Ciudad del Vaticano. Para su recorrido de un kilómetro por el estadio Santiago Bernabéu con motivo del encuentro diocesano del lunes, 8 de junio, utilizará un papamóvil eléctrico, basado en un buggy de golf y especialmente diseñado en Burgos por la empresa Green Mowers.

Con el cambio de ciudad a Barcelona, también hay cambio de papamovil. El día 10 el pontífice tomará rumbo a la basílica de la Sagrada Familia con el Isuzu D-Max. También es de gran tamaño, pero en este caso tipo pick-up y adaptado con una plataforma para el saludo del pontífice hacia el exterior. Ya en Canarias, León XIV usará un papamóvil más pequeño para recorrer el casco histórico de La Laguna. Será tipo buggy adaptado por el Real Club de Golf de Tenerife y también con plataforma. Recorrerá el casco de La Laguna.

Madrid: varios itinerarios en papamóvil

Día 6: Palacio Real y Plaza Lima

Tras la llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas, el Santo Padre se desplazará en vehículo cerrado hasta el Museo Reina Sofía, donde a las 10:30 se subirá al papamóvil. Será la primera, de un total de ocho veces en varios itinerarios diferentes, que le podremos ver subido al papamóvil en la capital.

Se trata de un recorrido de 2,6 kilómetros que cruzará la Ronda de Atocha y de Toledo, pasando la Casa Encendida, hasta la Puerta de Toledo. Después, subirá desde ese punto la Gran Vía de San Francisco, dejando a un lado la Real Basílica de San Francisco el Grande y atravesando el Viaducto de Segovia. Su Santidad llegará a la Catedral de la Almudena y de ahí a su destino final: el Palacio Real de Madrid. A las 11:30 está prevista una ceremonia de bienvenida en dicha institución, que dará paso a la visita a de los reyes, el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real.

Una vez terminado el acto, que podría extenderse más de una hora, el pontífice se alzará de nuevo en el papamóvil para su desplazamiento desde el Palacio Real a su hospedaje en la Nunciatura. A su paso discurrirá por algunos de los principales ejes de la capital: la emblemática Plaza España, la calle Princesa hasta el Corte Inglés, los Bulevares de Madrid y la Plaza de Colón. En este punto, el Santo Padre abandonará el papamóvil para continuar el trayecto en vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica.

Recorrido del papa el día 6 de junio [Texto de la nota, ejemplo: Datos optenidos de fuentes oficiales] DatosRTVE, InfografíaRTVE Fuente: Archidiócesis de Madrid y elaboración propia.

Sobre las 18:00 está previsto que Robert Prevost visite el proyecto de Cáritas Cedia 24 horas en el Centro de Información y Acogida de Carabanchel. Por lo que tomará un vehículo cerrado hasta el Paseo de Extremadura 60, desde donde sí arrancará el papamóvil. Recorrerá dicha calle, la de las Higueras y la de La Alhambra hasta el barrio de Laguna. Acabada la visita hará el mismo recorrido de vuelta con el papamóvil hasta Paseo de Extremadura y de ahí a la Nunciatura en vehículo cerrado.

La última oportunidad de la jornada para ver al papa en coche abierto será en su desplazamiento hasta la Plaza de Lima, donde deberá llegar a las 20:30 para una Vigilia de oración, a la que se espera que acudan miles de jóvenes de toda España. El pontífice irá en vehículo privado hasta la Plaza de la República Argentina para tomar el papamóvil en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Atravesará el Paseo de la Castellana hasta la Plaza que lleva el nombre de la capital de Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 –pese a ser de origen estadounidense— y con el que tiene un fuerte vínculo. El regreso a su hospedaje ya será en vehículo cerrado.

Cabe destacar, por tanto, que el tráfico en la ciudad madrileña será estos días más complicado de lo normal, debido a la llegada de peregrinos y al corte de las principales carreteras del centro. En este sentido, las autoridades — que han declarado la visita como "evento de especial interés público" — han recomendado el teletrabajo y el uso de transporte público. Aún así, se aconseja planear la ruta con antelación pues al desvío de autobuses se une el cierre de varias paradas como Retiro, Banco de España, Sevilla o Chueca.

Día 7: Cibeles y Neptuno

Este domingo, festividad del Corpus Christi, también será una intensa jornada para León XIV y los fieles. El día comenzará con una Santa Misa en la plaza de Cibeles sobre las 10:00, que le seguirá una procesión eucarística por el centro de Madrid. Para ello, llegará desde la nunciatura en vehículo privado hasta el Instituto Ramiro de Maetzu y, desde ese punto, volveremos a verle en papamóvil recorriendo la extensa calle Serrano hasta Colón y la Plaza de Cibeles. Seguirá brevemente hasta Neptuno para saludar a los peregrinos de todo el mundo que estén allí apostados y subirá nuevamente a Cibeles y la Puerta de Alcalá, a la entrada del Retiro, para oficiar la misa.

Recorrido del papa el día 7 de junio [Texto de la nota, ejemplo: Datos optenidos de fuentes oficiales] DatosRTVE, InfografíaRTVE Fuente: Archidiócesis de Madrid y elaboración propia.

Regresará en vehículo privado al Nuncio Apostólica, donde sobre las 16:30 tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín, de la que forma parte. Por la tarde, se dirigirá al encuentro ‘Tejer Redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte’ en el Movistar Arena, antiguo Palacio de los Deportes, a las 18:30. Tras ello, está previsto que el Santo Padre se suba al papamóvil en la calle O'Donnell y, desde allí recorrerá la vía de Doctor Esquerdo y calle de Goya hasta llegar de nuevo al Movistar Arena. El resto de la tarde no podrá verse al pontífice en el papamóvil, ya que tiene programada una cena a las 19:30 en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.

Día 8: Catedral de la Almudena y Santiago Bernabéu

Ya el lunes, 8 de junio, el papa dará el pistoletazo de salida con una reunión en la Nunciatura Apostólica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien también se vio el pasado 27 de mayo en el Vaticano. A la cita, que dará comienzo sobre las 09:30 y durará menos de una hora, le seguirá su visita al Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso ante diputados y senadores en calidad de jefe de Estado.

En torno a las 11:30, se reunirá con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal en Ciudad Lineal y le espera una comida con los obispos de vuelta en la Nunciatura sobre las 12:50. Todos los recorridos se harán en vehículo cerrado, por lo que solo se podrá ver a León XIV en el papamóvil por la tarde. Será antes de su llegada a las 18:00 a la Catedral de la Almudena para la oración y homenaje a la virgen.

Recorrido del papa el 8 de junio DatosRTVE, InfografíaRTVE Fuente: Archidiócesis de Madrid y elaboración propia.

Para ello, hará un recorrido parecido al del lunes 6, pero desde la Glorieta de Pirámides. Desde ahí, pasará por Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Calle Bailén y el Palacio Real de Madrid hasta llegar hasta la Catedral de la Almudena.

Al salir, se dirigirá en papamóvil hasta el Bernabéu, ya que deberá estar allí en torno a las 19:00 horas para un encuentro con la comunidad diocesana. Un evento que será amenizado con actuaciones musicales. Para ello, discurrirá por las calles Bailén y Mayor hasta la Puerta del Sol. Atravesará la Carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo y las calle Felipe IV y Alfonso XII. Seguirá por la Plaza de la Independencia, calle Alcalá, Príncipe de Vergara, Concha Espina, la Plaza de los Sagrados Corazones y el Estadio Bernabéu.

Tanto su regreso esa tarde como la llegada a su encuentro con los voluntarios en IFEMA al día siguiente, martes 9 de junio, se harán en vehículos cerrados, por lo que ya no se podrá volver a ver el papamóvil en la capital madrileña.