León XIV llega a España: cómo desplazarse en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife durante su visita

León XIV aterriza en nuestro país este sábado 6 de junio. Madrid será su primera parada, continuará en Barcelona y culminará en las Islas Canarias el viernes 12 de junio. Se prevé que millones de personas seguirán al pontífice durante su recorrido y, por eso, se han habilitado dispositivos especiales de movilidad.

Madrid: más frecuencias de transporte público En la capital, el papa se alojará en la Nunciatura Apostólica de Madrid, la sede diplomática del Vaticano en nuestro país, en el distrito de Chamartín. Desde allí, recorrerá distintos puntos de la ciudad. El Metro de Madrid, los autobuses tanto de la EMT como los interurbanos y los trenes de cercanías ampliarán sus servicios esos días. El Metro de Madrid ha anunciado un refuerzo de "hasta un 125% la frecuencia de trenes" y, en especial, de las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10. La estación de Santiago Bernabéu y el tramo Cuzco-Nuevo Ministerios de la línea 10 permanecerán cerrados por obras. PLAZA DE LIMA Y PLAZA DE CIBELES, MAYOR AFLUENCIA Se recomienda planificar los desplazamientos a los eventos de mayor participación. El sábado 6 de junio el papa oficiará la vigilia con los jóvenes en la Plaza de Lima y se prevé la asistencia de alrededor de medio millón de personas. Además de aumentar las frecuencias, el fin del servicio se ampliará hasta las 02:30 horas. El domingo 7 de junio, León XIV oficiará una misa multitudinaria en la Plaza de la Cibeles a la que acudirán alrededor de un millón y medio de feligreses. Las líneas de Metro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 amplían frecuencia desde el inicio del servicio hasta las 21:30 horas. Hasta las 14 horas, se cerrarán las estaciones de Retiro, Banco de España y Sevilla en la línea 2; las de Velázquez, Serrano y Colón en la 4 y la de Chueca, en la 5. Visita del papa a España: así son los papamóviles que utilizará León XIV durante su viaje Además, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid habilitará 48 autobuses más y el servicio será gratuito excepto para las líneas que conectan la ciudad con el aeropuerto. La EMT contempla desvíos en las rutas que coincidan con los actos del pontífice. Los autobuses interurbanos también sumarán 148 vehículos adicionales el sábado y 157 el domingo para conectar la ciudad con los 54 municipios madrileños que acogerán a los peregrinos. Cercanías-RENFE tiene previsto ampliar el servicio hasta un 35% en las principales líneas tanto el sábado como el domingo. La línea C10 (Villalba-Chamartín) amplía recorrido hasta Pitis y añade paradas. Se dispondrán reservas de trenes en Chamartín, Aranjuez, Móstoles - El Soto, Coslada y Villaverde Alto. El domingo se cerrará la estación de Recoletos por motivos de seguridad. El Ayuntamiento realizará “controles dinámicos" permanentes para intentar aliviar la movilidad y garantizar la seguridad de los asistentes. Un consejo final: para rodear el centro de la ciudad, se recomienda utilizar la línea 6 de Metro. Si se quiere cruzar la almendra central, la opción de Cercanías -Sol y Recoletos- es la más recomendable. CORTES DE TRÁFICO EN LA CAPITAL La Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles permanecerán cerradas por completo al tráfico desde el viernes y no se podrá transitar la zona hasta que finalicen los actos. Se aconseja a los conductores que eviten el eje Castellana-Recoletos-Prado. En su lugar, se recomienda utilizar las circunvalaciones M-30, M-40, M-45 y M-50. Se restringirá el aparcamiento, por lo que conviene estar pendiente de las indicaciones del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Aquellos que usen la app, tienen la opción de "desaparcar" para recuperar tiempo no consumido. El impacto reputacional de la visita de León XIV a España