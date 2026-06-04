León XIV llega a España: cómo desplazarse en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife durante su visita
- Madrid y Barcelona aplicarán restricciones de tráfico y amplían el servicio de metro, autobuses y trenes
- Gran Canarias y Tenerife cortarán durante horas sus principales carreteras
León XIV aterriza en nuestro país este sábado 6 de junio. Madrid será su primera parada, continuará en Barcelona y culminará en las Islas Canarias el viernes 12 de junio. Se prevé que millones de personas seguirán al pontífice durante su recorrido y, por eso, se han habilitado dispositivos especiales de movilidad.
Madrid: más frecuencias de transporte público
En la capital, el papa se alojará en la Nunciatura Apostólica de Madrid, la sede diplomática del Vaticano en nuestro país, en el distrito de Chamartín. Desde allí, recorrerá distintos puntos de la ciudad.
El Metro de Madrid, los autobuses tanto de la EMT como los interurbanos y los trenes de cercanías ampliarán sus servicios esos días.
El Metro de Madrid ha anunciado un refuerzo de "hasta un 125% la frecuencia de trenes" y, en especial, de las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10. La estación de Santiago Bernabéu y el tramo Cuzco-Nuevo Ministerios de la línea 10 permanecerán cerrados por obras.
- PLAZA DE LIMA Y PLAZA DE CIBELES, MAYOR AFLUENCIA
Se recomienda planificar los desplazamientos a los eventos de mayor participación. El sábado 6 de junio el papa oficiará la vigilia con los jóvenes en la Plaza de Lima y se prevé la asistencia de alrededor de medio millón de personas. Además de aumentar las frecuencias, el fin del servicio se ampliará hasta las 02:30 horas.
El domingo 7 de junio, León XIV oficiará una misa multitudinaria en la Plaza de la Cibeles a la que acudirán alrededor de un millón y medio de feligreses. Las líneas de Metro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 amplían frecuencia desde el inicio del servicio hasta las 21:30 horas. Hasta las 14 horas, se cerrarán las estaciones de Retiro, Banco de España y Sevilla en la línea 2; las de Velázquez, Serrano y Colón en la 4 y la de Chueca, en la 5.
Además, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid habilitará 48 autobuses más y el servicio será gratuito excepto para las líneas que conectan la ciudad con el aeropuerto. La EMT contempla desvíos en las rutas que coincidan con los actos del pontífice.
Los autobuses interurbanos también sumarán 148 vehículos adicionales el sábado y 157 el domingo para conectar la ciudad con los 54 municipios madrileños que acogerán a los peregrinos.
Cercanías-RENFE tiene previsto ampliar el servicio hasta un 35% en las principales líneas tanto el sábado como el domingo. La línea C10 (Villalba-Chamartín) amplía recorrido hasta Pitis y añade paradas. Se dispondrán reservas de trenes en Chamartín, Aranjuez, Móstoles - El Soto, Coslada y Villaverde Alto. El domingo se cerrará la estación de Recoletos por motivos de seguridad.
El Ayuntamiento realizará “controles dinámicos" permanentes para intentar aliviar la movilidad y garantizar la seguridad de los asistentes.
Un consejo final: para rodear el centro de la ciudad, se recomienda utilizar la línea 6 de Metro. Si se quiere cruzar la almendra central, la opción de Cercanías -Sol y Recoletos- es la más recomendable.
- CORTES DE TRÁFICO EN LA CAPITAL
La Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles permanecerán cerradas por completo al tráfico desde el viernes y no se podrá transitar la zona hasta que finalicen los actos. Se aconseja a los conductores que eviten el eje Castellana-Recoletos-Prado. En su lugar, se recomienda utilizar las circunvalaciones M-30, M-40, M-45 y M-50.
Se restringirá el aparcamiento, por lo que conviene estar pendiente de las indicaciones del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Aquellos que usen la app, tienen la opción de "desaparcar" para recuperar tiempo no consumido.
Barcelona: también más metro, buses y cortes de tráfico
León XIV visitará la Ciudad Condal entre el martes 9 y el jueves 11 de junio. Su agenda transcurrirá en Ciutat Vella, L’Eixample y Montjuïc.
- CIUTAT VELLA
Los cortes de tráfico se anticipan al pontífice y empezarán el lunes 8 de junio. En algunos puntos del Raval las restricciones serán totales. Si se decide acudir en coche, se recomienda actualizar la información antes de la salida en la web del Ayuntamiento de Barcelona.
- SANTS-MONTJUÏC
A partir del mediodía del martes 9 de junio solo podrán acceder coches autorizados a la montaña de Montjuïc. Habrá controles de acceso en la avenida de la Reina Maria Cristina con la plaza de Espanya, en la calle de Lleida con la avenida del Paral·lel, en la plaza de Carlos Ibáñez y en la calle del Foc con el paseo de la Zona Franca. Los vehículos privados no podrán acceder a este perímetro.
Las restricciones al aparcamiento en esta área se iniciarán el lunes 8 de junio desde las 7.00 horas hasta las 2.00 horas del miércoles del 10 de junio. Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) reforzará las líneas que se acercan a Montjuïc a partir de la tarde y la noche de 9 de junio. También se habilitará un servicio de bus lanzadera entre la plaza de Espanya y el Estadio Olímpico. Varías líneas de autobuses verán alteradas su recorrido.
- L’EIXAMPLE
En el entorno de la Sagrada Familia se prevé la mayor afluencia de público durante la visita del pontífice. Desde las 07:00 horas del miércoles 10 de junio hasta las 02:00 horas del jueves 11 de junio, se prohíbe aparcar y queda cortado al tráfico desde la plaza del Cinc d’Oros hasta la calle de Lepant y entre las calles de Provença y Còrsega.
El servicio de metro se incrementará entre un 30% y un 65% por la tarde y se reducirán los intervalos de espera en las principales líneas en la zona. La estación de Sagrada Familia se cerrará todo el día y los trenes de las líneas 2 y 5 circularán sin detenerse en ella. En la estación de Verdaguer de la línea 4, en el momento punta de la tarde, los pasajeros solo podrán salir.
La línea T4 del Tram redoblará su actividad hasta las 23.00 horas para dar cobertura a la zona de la Sagrada Familia el día 10. Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) recuerda que los autobuses sufrirán desvíos, que se actualizarán en su web.
Gran Canarias y Tenerife: cortes en las principales carreteras
León XIV se despedirá de España en el archipiélago canario. Aterrizará en Gran Canaria el miércoles 11 de junio y finalizará su periplo en Tenerife el 12 de junio. A nivel de movilidad, las principales carreteras de las islas sufrirán cortes tanto fijos como dinámicos que se actualizarán en función del avance la caravana del pontífice.
- GRAN CANARIA
La carretera GC-1 se cerrará en diferentes tramos y horas el jueves 11 de junio. Así, no se podrá circular desde las 10.30 horas hasta las 11.45 horas entre el Aeropuerto de Gando y Arguineguín. Entre las 12.15 y las 13.15 horas, se cortará el camino de regreso de Arguineguín hasta Las Palmas de Gran Canaria.
Desde las 09.30 horas hasta las 14.00 horas, se instalarán cortes fijos en todos los ramales de salida hacia la GC-500 en ambos sentidos, que conecta el sur de la Isla desde el Puerto de Mogán hasta Los Rodeos (San Bartolomé de Tirajana).
El viernes 12 de junio, la GC-1 se cortará desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el Aeropuerto de Gando, entre las 07.30 y las 08.30 horas.
La GC-3 también sufrirá restricciones en distintos tramos durante la tarde del 11 de junio, entre los kilómetros 6 y 9 en ambos sentidos en horario nocturno. Asimismo, se verán afectados ramales de salida, túneles y carriles de deceleración en puntos estratégicos de la red viaria, como el entorno del túnel de San José o accesos a la GC-500.
Durante esos días, se prohíbe circular a vehículos de más de 7.500 kilos en varios tramos de la GC1, GC3 y GC31.
El Cabildo insular ha pedido que, ese día, se priorice el transporte público. Guaguas Municipales facilitará servicios especiales de lanzadera con destino a Siete Palmas desde distintos puntos estratégicos de la ciudad, como el Auditorio Alfredo Kraus, el entorno de Santa Catalina y la zona de San Telmo.
La compañía de autobuses Global reforzará las principales conexiones interurbanas en toda isla, sobre todo, en las líneas entre Doctoral-Vecindario, Telde, Gáldar, Guía, Arucas, Teror y San Mateo. Además, dispondrá de lanzaderas entre Arucas y Siete Palmas y reforzará los trayectos a San Telmo. Parroquias y ayuntamientos de la isla también organizan sus propios autobuses.
- TENERIFE
Hasta un total de seis carreteras sufrirán cortes el 12 de junio. En la TF-5 se cerrarán tres tramos en distintos momentos del día. Desde las 08.45 hasta las 09.30, entre el kilómetro 15 y la salida 8A, es decir, entre el Real Club de Golf de Tenerife hasta la salida desde el Camino La Hornera, detrás del Campus de Guajara, a la autopista; desde las 09.30 hasta las 11.45, desde El Coromoto hasta la entrada a Santa Cruz de Tenerife, y desde ese mismo punto hasta la salida 12 hacia la TF-152, a la altura del Aeropuerto de Los Rodeos, de 13.00 a 14.30.
El camino asfaltado El Matadero, que va por detrás del Aeropuerto de Los Rodeos, se cerrará entre las 08.45 y las 10.00 horas. La TF-24 tendrá un corte entre los kilómetros 0 y 1,3; en La Laguna, desde las 08.45 hasta las 10.00 horas; entre las 09.15 y las 11.30 horas, la TF-13 tendrá cortado el tramo desde la Vía de Ronda hasta la glorieta del barrio de Las Canteras.
La TF-152 se cerrará de 13.00 a 14.30 horas entre El Portezuelo y Guamasa. A esa hora, no se podrá circular entre los kilómetros 2,3 y 0,5 de la TF-235, desde Cruz Chica hasta el Aeropuerto de Los Rodeos. Todos los cortes afectan a ambos sentidos de la circulación.
Respecto al transporte público, se habilitarán autobuses en el área de Anaga y saldrán desde el Muelle Norte. También se facilitará un servicio de lanzadera entre este punto y el intercambiador de Santa Cruz. El tranvía modificará su recorrido y finalizará en la zona de La Paz.