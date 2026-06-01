León XIV utilizará dos papamóviles y tres vehículos eléctricos durante su visita a España

El papa León XIV contará con dos papamóviles llegados desde Roma para los distintos actos públicos de su viaje a España, que se celebrará del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Junto con los papamóviles, pontífice también usará tres vehículos eléctricos tipo buggy para los actos de dimensiones más reducidas, según ha informado el equipo de prensa de Con el papa.

El traslado de los vehículos se realizará con la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio, cuyos efectivos coordinarán el dispositivo logístico junto a la organización del viaje y los responsables de seguridad del Vaticano. Un avión de la Fuerza Aérea española viajará desde Roma para transportar los dos papamóviles y uno de los vehículos eléctricos tipo buggy. La aeronave realizará una primera escala en Barcelona, donde serán descargados uno de los papamóviles, modelo Isuzu, y el vehículo eléctrico destinado a los actos previstos en la ciudad condal.

Después de la escala en Barcelona, el avión continuará hasta Madrid, donde se descargará el segundo papamóvil: un Mercedes 500. Una vez concluida la etapa madrileña, este vehículo será embarcado en un avión militar y trasladado hasta Gran Canaria. De la misma forma, al completar la etapa en Barcelona, el papamóvil utilizado allí será posteriormente trasladado a Tenerife.

Posteriormente, tras finalizar los actos en Gran Canaria, el segundo papamóvil será llevado también a Tenerife. Desde allí, ambos vehículos regresarán finalmente a Roma.

Respecto a los vehículos eléctricos, uno de ellos está siendo fabricado en Madrid, en colaboración con el Club Puerta de Hierro, para su utilización en el estadio Santiago Bernabéu. El segundo buggy será el trasladado desde Roma a Barcelona, mientras que el tercero está siendo desarrollado directamente en Tenerife siguiendo planos facilitados por el Vaticano. Serán vehículos especialmente acondicionados para desplazamientos en espacios cerrados o encuentros pastorales de dimensiones más reducidas, favoreciendo así la cercanía con los participantes.