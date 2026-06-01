La comunidad agustina se moviliza ante la visita de León XIV: “Es uno de los nuestros y viene a nuestra casa”

La visita de León XIV a España tiene un especial significado para la comunidad de los agustinos, ya que Robert Prevost es el primer papa que pertenece a esta orden mendicante, de la que fue prior general entre 2001 y 2013, período en el que recorrió España en numerosas ocasiones.

Pero en esta oportunidad, Prevost llega a nuestro país como papa, en una visita de siete días que arranca el sábado 6 de junio y que contará con escalas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

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Está previsto que más de 8.000 peregrinos relacionados con colegios, parroquias, comunidades religiosas, movimientos juveniles y obras sociales agustinianas tomen parte en las diferentes actividades que están previstas estos días. Y, en algunos casos, con la oportunidad de estar muy cerca del pontífice.

Es el caso de Jesús Baños, encargado de Pastoral de la provincia de San Juan de Sahagún de la Orden de San Agustín (OSA), que engloba a España y Portugal, y que espera poder saludar a León XIV en el encuentro privado que mantendrá el papa con miembros de la orden en la Nunciatura Apostólica el domingo 7 a las 16:30 horas.

"Lo estamos viviendo con muchísima ilusión, como creo que lo está viviendo toda la Iglesia. Pero nosotros quizá con un pelín más de orgullo que tenemos porque el papa sea agustino, tenemos el mismo apellido, somos de la misma familia", asegura Jesús Baños en una entrevista con RTVE Noticias. "Y con el deseo también de que su visita produzca muchos frutos en toda la Iglesia y en todos los seguidores de Jesús, en todos los que nos llamamos cristianos", añade el agustino.

Como muchos de sus compañeros, el religoso se afana en estos días en organizar a los voluntarios y peregrinos que van a participar en los diferentes actos multitudinarios que se van a celebrar, como la vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid (sábado 6, 20:30 horas), la misa en la plaza de Cibeles de la capital (domingo 7, 10:00 horas) y, especialmente, el encuentro multitudinario que tendrá lugar el lunes 8 a las 19:00 horas en el Bernabéu.

Por sus responsabilidades dentro de la OSA, Baños ya conoce personalmente a Robert Prevost, con quien tuvo contacto frecuente durante su etapa como prior. "Mi impresión personal es que es un agustino de hondas raíces, un hombre muy responsable en las tareas que tenía que llevar adelante en su servicio como prior general. Uno se siente muy a gusto conversando y compartiendo con él", comenta.

Además, el papa tiene una gran cercanía con nuestro país, ya que tiene raíces españolas por parte de madre, y nacionalidad peruana, por lo que domina el castellano a la perfección. "Aparte de que tuviera que venir por razones de su servicio, sin duda aquí se encontraba a gusto, se le notaba, conocía el país, le gustaba conocer costumbres, comidas, lugares...", recuerda el encargado de Pastoral de los agustinos.

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Un papa "de la casa" El ajetreo por la visita de León XIV también se deja sentir en los colegios y otros centros relacionados con los agustinos. Gema Sáez Rodríguez es antigua alumna del colegio agustino del Buen Consejo de Madrid, al que también acuden sus hijos y del que también fue alumno su marido. La llegada del pontífice es un acontecimiento en su casa y en la de otras familias que mantienen su vinculación con la orden. "Es el papa de todos, pero nosotros ahí nos sentimos más cercanos", comenta orgullosa a RTVE Noticias. "Veo a la gente con muchas ganas de participar porque para nosotros los cristianos, que un papa visite tu ciudad o tu país, es una gran alegría. Si encima es de la casa, como nosotros los sentimos, pues estamos con más ganas si cabe", señala. Sáez colabora con la Conferencia Episcopal en temas de deporte y educación y por ello ha sido invitada al acto 'Tejer Redes', que se celebrará el domingo 7 a las 17:00 horas en el Movistar Arena de Madrid y en el que estarán presentes representantes de la cultura, la educación, la empresa y el deporte. Además, ella y su familia se han apuntado como voluntarios y, sobre todo los pequeños, lo están viviendo con una enorme expectación: "Están encantados, me preguntan si el papa va a venir al colegio; lo viven desde su inocencia pero también con la ilusión de que es alguien que forma parte de nuestra familia", dice. La comunidad de agustinos en Barcelona está formada por dos religiosos filipinos y dos tanzanos. DENNIS PINEDA