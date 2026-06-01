La comunidad agustina se moviliza ante la visita de León XIV: “Es uno de los nuestros y viene a nuestra casa”
- La llegada del papa, primer pontífice de la orden, tiene un significado especial para los agustinos españoles
- Más de 8.000 peregrinos relacionados con colegios y parroquias tomarán parte de las diferentes actividades
La visita de León XIV a España tiene un especial significado para la comunidad de los agustinos, ya que Robert Prevost es el primer papa que pertenece a esta orden mendicante, de la que fue prior general entre 2001 y 2013, período en el que recorrió España en numerosas ocasiones.
Pero en esta oportunidad, Prevost llega a nuestro país como papa, en una visita de siete días que arranca el sábado 6 de junio y que contará con escalas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.
Está previsto que más de 8.000 peregrinos relacionados con colegios, parroquias, comunidades religiosas, movimientos juveniles y obras sociales agustinianas tomen parte en las diferentes actividades que están previstas estos días. Y, en algunos casos, con la oportunidad de estar muy cerca del pontífice.
Es el caso de Jesús Baños, encargado de Pastoral de la provincia de San Juan de Sahagún de la Orden de San Agustín (OSA), que engloba a España y Portugal, y que espera poder saludar a León XIV en el encuentro privado que mantendrá el papa con miembros de la orden en la Nunciatura Apostólica el domingo 7 a las 16:30 horas.
"Lo estamos viviendo con muchísima ilusión, como creo que lo está viviendo toda la Iglesia. Pero nosotros quizá con un pelín más de orgullo que tenemos porque el papa sea agustino, tenemos el mismo apellido, somos de la misma familia", asegura Jesús Baños en una entrevista con RTVE Noticias. "Y con el deseo también de que su visita produzca muchos frutos en toda la Iglesia y en todos los seguidores de Jesús, en todos los que nos llamamos cristianos", añade el agustino.
Como muchos de sus compañeros, el religoso se afana en estos días en organizar a los voluntarios y peregrinos que van a participar en los diferentes actos multitudinarios que se van a celebrar, como la vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid (sábado 6, 20:30 horas), la misa en la plaza de Cibeles de la capital (domingo 7, 10:00 horas) y, especialmente, el encuentro multitudinario que tendrá lugar el lunes 8 a las 19:00 horas en el Bernabéu.
Por sus responsabilidades dentro de la OSA, Baños ya conoce personalmente a Robert Prevost, con quien tuvo contacto frecuente durante su etapa como prior. "Mi impresión personal es que es un agustino de hondas raíces, un hombre muy responsable en las tareas que tenía que llevar adelante en su servicio como prior general. Uno se siente muy a gusto conversando y compartiendo con él", comenta.
Además, el papa tiene una gran cercanía con nuestro país, ya que tiene raíces españolas por parte de madre, y nacionalidad peruana, por lo que domina el castellano a la perfección. "Aparte de que tuviera que venir por razones de su servicio, sin duda aquí se encontraba a gusto, se le notaba, conocía el país, le gustaba conocer costumbres, comidas, lugares...", recuerda el encargado de Pastoral de los agustinos.
Un papa "de la casa"
El ajetreo por la visita de León XIV también se deja sentir en los colegios y otros centros relacionados con los agustinos. Gema Sáez Rodríguez es antigua alumna del colegio agustino del Buen Consejo de Madrid, al que también acuden sus hijos y del que también fue alumno su marido. La llegada del pontífice es un acontecimiento en su casa y en la de otras familias que mantienen su vinculación con la orden. "Es el papa de todos, pero nosotros ahí nos sentimos más cercanos", comenta orgullosa a RTVE Noticias.
"Veo a la gente con muchas ganas de participar porque para nosotros los cristianos, que un papa visite tu ciudad o tu país, es una gran alegría. Si encima es de la casa, como nosotros los sentimos, pues estamos con más ganas si cabe", señala.
Sáez colabora con la Conferencia Episcopal en temas de deporte y educación y por ello ha sido invitada al acto 'Tejer Redes', que se celebrará el domingo 7 a las 17:00 horas en el Movistar Arena de Madrid y en el que estarán presentes representantes de la cultura, la educación, la empresa y el deporte.
Además, ella y su familia se han apuntado como voluntarios y, sobre todo los pequeños, lo están viviendo con una enorme expectación: "Están encantados, me preguntan si el papa va a venir al colegio; lo viven desde su inocencia pero también con la ilusión de que es alguien que forma parte de nuestra familia", dice.
En Barcelona, junto a los pobres
Quien sí va a poder encontrase directamente con León XIV es el padre Dennis Pineda, prior de la OSA en Barcelona, una comunidad formada por dos agustinos de Filipinas y dos de Tanzania, que atienden a las parroquias del Carme y San Agustín del barrio barcelonés del Raval y la de San Roque en Badalona, en zonas donde la pobreza y la inmigración son protagonistas.
Según la agenda prevista, el miércoles 10 de junio, a las 16:30, León XIV mantendrá en la iglesia de San Agustín del Raval un encuentro con organizaciones de caridad diocesana, antes de la inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia. Dennis Pineda cuenta que, pocos meses antes de que Robert Prevost fuera elegido papa, le visitaron en el Vaticano y le invitaron a viajar a España para reunirse con un grupo de peruanos de su parroquia. "Y nos dijo que sí —asegura Pineda a RTVE Noticias—, pero no se pudo hacer porque cinco meses después le eligieron papa. Pero ahora ya no viene como cardenal, sino como papa. Y es una gran alegría para nosotros. y también un orgullo, que uno de nuestros hermanos ahora sea papa, vicario de Cristo y sucesor de Pedro".
El religioso cree que es "muy importante" que la Iglesia no olvide a los pobres y considera que la presencia de León XIV en su parroquia "nos ayuda para concienciar a la gente de la necesidad de ayudar de esta manera. Hay una parte de la de la sociedad muy olvidada que a lo mejor también necesita un poquito de de luz", dice Pineda, quien destaca la labor que realizan los agustinos de Barcelona en favor de lo migrantes.
Como el resto de la comunidad agustina, Denis Pineda vive estos días con "expectación y una mezcla de emociones, mucho ánimo y mucha alegría. Cuando alguien viene a tu casa quieres ofrecerle lo mejor pero con la alegría de que nos visita un hermano que es también el Santo Padre", concluye.