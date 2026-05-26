Agustinos del Raval: "El papa no sólo va a la Sagrada Familia, pasará por una iglesia humilde en un barrio difícil"

El próximo 10 de junio de 2026, a las 16:30 horas, el complicado y multicultural barrio del Raval de Barcelona será noticia por la visita de un líder mundial. El papa León XIV visitará a los más desfavorecidos de la capital catalana antes de bendecir la Torre de Jesucristo que culmina las obras de la turística Sagrada Familia de Gaudí. El obispo de Roma ha elegido la parroquia de San Agustín, un templo que, en palabras de su prior, el agustino filipino Dennis Pineda, es una "iglesia humilde dentro de un barrio problemático".

Dennis Pineda y el, por entonces, cardenal Robert Prevost en el comedor de los agustinos en Roma el año 2025, antes de ser elegido papa. DENNIS PINEDA

La visita tiene una carga emocional profunda para la pequeña comunidad agustina que sirve en la zona, ya que el pontífice, al que habían conocido hasta hace un año como Robert Prevost por ser un "hermano" de su propia orden, es ahora la cabeza visible de la Iglesia en el mundo, el sucesor de San Pedro.

Cuatro religiosos en el cuarto mundo La comunidad agustiniana actual en Barcelona es un reflejo de la Iglesia global. Está formada por cuatro religiosos, los filipinos Dennis Pineda y Michael Go, y los tanzanos Faustin John Mlelwa y Laurent Joseph Temanya. Juntos atienden las parroquias del Carme y San Agustín en el Raval, la parroquia personal filipina —que funciona en el mismo templo de San Agustín— y la parroquia de San Roque en Badalona, otro barrio estigmatizado por la pobreza que "solo sale en los medios cuando hay malas noticias", apunta Pineda en conversación con RTVE Noticias. La comunidad de agustinos en Barcelona está formada por dos religiosos filipinos y dos tanzanos. DENNIS PINEDA El padre Dennis Pineda —fray Dennis— describe el entorno donde trabajan como un "cuarto mundo". Según explica el prior, se trata de "un mundo dentro del primer mundo, pero como una burbuja; un sitio donde hay mucha pobreza y mucha delincuencia". Para él, que su comunidad sea internacional no es casualidad. "La comunidad agustiniana también refleja la realidad en donde vivimos: multicultural, pero también es una oportunidad para decirle al mundo que es posible la convivencia". Esta diversidad les permite, en sus propias palabras, "vivir juntos en paz y en armonía con la misma fe y con una misma meta", al estilo de San Agustín, "con una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios".

Siete siglos de huella agustiniana en Cataluña La presencia de los agustinos en Barcelona se remonta a 1349, con un primer convento en el barrio de la Ribera. Tras ser desplazados por la construcción de la Ciudadela en 1714, se trasladaron al Raval. Sin embargo, la historia no ha sido fácil. Sufrieron el incendio de su convento en 1835 durante los motines anticlericales y la posterior desamortización de Mendizábal, que les obligó a abandonar el lugar. El padre Dennis con algunos miembros de la comunidad parroquial. ARCHIVO PARTICULAR D.P. No fue hasta 1976, con la llegada de la democracia, cuando la orden regresó a la diócesis, estableciéndose en el barrio de Sant Roc de Badalona, y más recientemente, en 2018, volvieron a tener presencia directa en el Raval. Dennis destaca la fragilidad y, a la vez, la esperanza de su presencia: "En toda Cataluña de agustinos somos solo cuatro". No obstante, cuentan con un aspirante catalán llamado Alex, a quien Dennis le dice entre bromas y con un punto de satisfacción: "Vas a ser el primer catalán agustino de la historia contemporánea". Los agustinos recoletos, una orden nacida durante las reformas en la Iglesia del siglo XVI ha tenido un prior general catalán, Miquel Miró, entre 2010 y 2022.

San Agustín, una "comunidad de comunidades" La parroquia de San Agustín funciona como un "punto de encuentro de distintas culturas y sensibilidades", insiste Dennis al otro lado del teléfono. Allí conviven dos realidades, por un lado la parroquia nativa española e hispana y, por otro, la parroquia personal filipina —Inmaculada Concepción y San Lorenzo Ruiz—. Dennis Pineda define el espíritu del templo con una frase rotunda: "Nuestra parroquia es una comunidad de comunidades". Interior de la Iglesia de San Agustín en El Raval de Barcelona. ARCHIVO PARTICULAR D.P. Cada domingo, el templo se transforma según la nacionalidad que organiza la celebración de la misa, explica el agustino filipino: "Un domingo celebran los peruanos con su fiesta y su Virgen, otro los bolivianos, otro los paraguayos... traen sus canciones y es muy bonito". El papel de los agustinos es actuar como pegamento de esta diversidad, son la unidad de la catolicidad. "Nuestro rol es compartir nuestra espiritualidad, que es la comunidad; formar comunidad de comunidades", apunta Dennis Pineda. Por ello, las misas se celebran en tagalo, inglés y castellano, adaptándose a una feligresía compuesta mayoritariamente por inmigrantes.

El brazo social: Ateneu Sant Roc y Mano Amiga La labor de los agustinos no se limita al altar. En Badalona, su presencia está ligada a la Fundación Ateneu Sant Roc, un proyecto que Dennis describe como fundamental en un barrio donde "salen malas noticias" habitualmente. El Ateneu atiende a miles de personas anualmente, garantizando derechos básicos como "meriendas y duchas", además de ofrecer formación y ocio a través de más de 340 voluntarios. Celebración en la parroquia del barrio de San Roque, en Badalona. ARCHIVO PARTICULAR D.P. En el Raval, colaboran estrechamente con la Fundación Mano Amiga, dedicada al reparto de alimentos y ropa. Dennis subraya que también ofrecen "clases de español, de catalán y asesoría jurídica" para los recién llegados. Además, mantienen una relación muy estrecha con las Misioneras de la Caridad, —religiosas fundadas por la Madre Teresa de Calcuta— quienes gestionan un comedor social para unas 400 personas en lo que fue el antiguo convento agustino. Sobre el aprendizaje que obtiene de los más vulnerables, Dennis es claro, "en la pobreza encuentras lo que nos pide el Señor que es una total confianza en Él, en la providencia y en la bondad de las personas".

Robert Prevost, de chófer en Tanzania a papa de Roma La relación de la comunidad con el papa León XIV es de una cercanía inusual. Antes de ser elegido, Robert Prevost fue el Prior General de la Orden de San Agustín (OSA) durante 12 años (2001-2014) y visitó Barcelona en varias ocasiones. El padre Faustin John Mlelwa recuerda con cariño haber sido su chófer en Tanzania en 2003, recorriendo 2.000 kilómetros por la sabana. "Es una persona muy sencilla, se pone al nivel de cualquiera", afirma Faustin. Los cuatro agustinos con el hábito de verano en la parroquia de San Agustín, en El Raval de Barcelona. ARCHIVO PARTICULAR D.P. Dennis Pineda relata que compartió mesa con él en Roma poco antes del cónclave de 2025. "Estábamos comiendo en una mesa como cinco personas... le hemos invitado a San Agustín para la fiesta del Señor de los Milagros de los peruanos". La respuesta de Prevost fue: "Invítame, apunta con mi secretario para que mire la fecha". Pero fue elegido papa y la cita que había quedado truncada se verá compensada con este encuentro del 10 de junio. Tras la elección de Prevost como papa, Dennis admite que el sentimiento en la comunidad fue de incredulidad y gozo, "saltábamos de alegría... pero nos costó mucho cambiar el chip porque Robert Prevost es para nosotros siempre Robert Prevost, un hermano que hemos conocido".