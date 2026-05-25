Así fue el registro en la oficina de Zapatero: multitud de joyas en la caja fuerte, carpetas, documentos y dos móviles

Cuando la UDEF llegó a registrar el pasado martes el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los agentes encontraron escondidas en la caja fuerte más de medio centenar de joyas.

Según detalla uno de los anexos del sumario al que ha tenido acceso RTVE, los agentes llegaron al despacho pasadas las ocho de la mañana del martes 19 de mayo y les abrió la puerta de la oficina la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar. Posteriormente, acudió una trabajadora que se identificó como trabajadora de la oficina y con el nombre de Judith. Fue durante ese registro, cuando los agentes de la Policía Nacional encontraron multitud de collares con piedras preciosas de diferentes colares, sortijas, pulseras, relojes, cadenas, pendientes y sortijas, entre otras piezas. Uno de esos collares era dorado con una placa en la que podía leerse "José Luis R.Z".

La secretaria del expresidente del Gobierno aseguró que la caja fuerte que contenía tantas joyas era "de la vivienda" de Zapatero y de su mujer y que algunas de las joyas encontradas "eran herencias" de ella y "regalos de viajes".

Brazalete encontrado durante el registro en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Policía Nacional

Al hallar la caja fuerte, los policías solicitaron abrirla al abogado de Zapatero y a su secretaria, pero aseguraron que no tenían llaves. Cuando los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), especializados en la búsqueda y apertura de habitáculos como puedan ser caletas, zulos o dobles fondos, se disponían a forzarla y reventarla, una de las personas facilitó finalmente la llave a los agentes. "Finalmente acude al domicilio una persona con la llave con lo que se accede a la caja fuerte, no siendo necesaria la intervención del GOIT", han señalado los agentes en el acta de entrada.

Además, la UDEF se incautó de varias carpetas de empresas investigadas en la causa, móviles y discos duros con información encontrados en las distintas dependencias que hay en el despacho de la calle Ferraz y que es propiedad del PSOE.

La oficina contiene cinco despachos, tres habitaciones vacías, dos cuartos de baño, un office y una sala de reuniones, según han documentado los agentes en su parte de registro y que forma parte del auto del caso Zapatero. En el despacho, los agentes también intervinieron a la secretaria del expresidente siete agendas suyas de los años 2019 a 2025.

Parte de las joyas localizadas en la caja fuerte. Policía Nacional

El expresidente del Gobierno está imputado por liderar supuestamente una presunta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en 2021.